Здесь уже платье акцентное. Яркие серьги сделают образ цыганским.
3 простых хитрости, которые позволят подобрать сережки к любому образу
Выбор подходящих сережек может показаться непростой задачей: форма лица, цвет одежды, повод — все имеет значение. Но с правильными советами этот процесс превращается в настоящее удовольствие. В этой статье мы собрали советы, которые помогут вам без усилий подбирать сережки к любому образу.
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1. Вырез верха
Платья с круглым вырезом хорошо сочетаются с серьгами-гвоздиками или маленькими кольцами. Они позволяют акцентировать внимание на вашей шее и лице.
Простые модели лучше всего подходят для создания образа непринужденной элегантности.
С платьями с открытыми плечами хорошо сочетаются длинные свисающие серьги. Они привлекут внимание к вашим плечам и шее.
Для платьев с V-образным вырезом идеально подойдут серьги-подвески. Выбирайте украшения, которые уравновешивают глубину выреза, не перегружая при этом ваш образ.
2. Форма лица
Форма лица тоже играет значимую роль при выборе сережек. Сережки-подвески визуально удлиняют лицо, а круглые украшения, наоборот, делают его шире.
Соответственно, длинные серьги-подвески прекрасно подойдут к круглому лицу. Но таким девушкам стоит избегать круглых сережек, потому что лицо станет еще шире.
Для лиц в форме сердца характерен узкий подбородок. Чтобы уравновесить эту отличительную черту, выберите серьги-капли.
Квадратные лица имеют резкие, угловатые черты. Таким девушкам как раз рекомендуется носить круглые серьги, например, кольца — так форма лица будет смягчена.
Овальным лицам подходят кольца и гвоздики. Но надо избегать длинных сережек, которые еще больше вытянут лицо.