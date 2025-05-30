3 простых хитрости, которые позволят подобрать сережки к любому образу

Мода и стиль
4 часа назад

Выбор подходящих сережек может показаться непростой задачей: форма лица, цвет одежды, повод — все имеет значение. Но с правильными советами этот процесс превращается в настоящее удовольствие. В этой статье мы собрали советы, которые помогут вам без усилий подбирать сережки к любому образу.

Некоторые изображения в статье созданы с помощью ИИ.

1. Вырез верха

Платья с круглым вырезом хорошо сочетаются с серьгами-гвоздиками или маленькими кольцами. Они позволяют акцентировать внимание на вашей шее и лице.

Простые модели лучше всего подходят для создания образа непринужденной элегантности.

С платьями с открытыми плечами хорошо сочетаются длинные свисающие серьги. Они привлекут внимание к вашим плечам и шее.

Для платьев с V-образным вырезом идеально подойдут серьги-подвески. Выбирайте украшения, которые уравновешивают глубину выреза, не перегружая при этом ваш образ.

2. Форма лица

Форма лица тоже играет значимую роль при выборе сережек. Сережки-подвески визуально удлиняют лицо, а круглые украшения, наоборот, делают его шире.

Соответственно, длинные серьги-подвески прекрасно подойдут к круглому лицу. Но таким девушкам стоит избегать круглых сережек, потому что лицо станет еще шире.

Для лиц в форме сердца характерен узкий подбородок. Чтобы уравновесить эту отличительную черту, выберите серьги-капли.

Квадратные лица имеют резкие, угловатые черты. Таким девушкам как раз рекомендуется носить круглые серьги, например, кольца — так форма лица будет смягчена.

Овальным лицам подходят кольца и гвоздики. Но надо избегать длинных сережек, которые еще больше вытянут лицо.

3. Стиль одежды

Если у вас важное событие, где нужно выглядеть собрано и по-деловому — здесь подойдут жемчужные гвоздики.

Когда вам хочется быть легкой в непринужденной обстановке — остановите выбор на необычных игривых серьгах и даже чем-то винтажном.

Если одежда в холодных, возможно, синих и пурпурных тонах, выбирайте серебро и платину.

С теплыми тонами — красным и оранжевым, — хорошо смотрится золото.

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