Какие принты подойдут дамам за 50, чтобы освежить образ

Принт поможет создать крутой образ в ретро-стиле, при этом выглядеть будете свежо, а не старомодно.

Самый универсальный вариант узора — мелкий горошек. Он подходит всем. А вот с крупным эксперты предлагают быть аккуратнее женщинам невысокого роста и средней комплекции, так как он придает лишнего объема и утяжеляет образ. Зато это превосходный вариант для поджарых людей.

А маст-хэв для зрелых дам — черно-белое платье в горошек. Сочетание с классическими туфлями на каблуках и минималистичными украшениями дает шикарный, неподвластный времени образ.