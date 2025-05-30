тут же писали ранее, что мелкий цветочный принт выглядит дешево. вы уж определитесь
Какие принты подойдут дамам за 50, чтобы освежить образ
Когда, как не летом, носить вещи с яркими узорами? Однако в зрелые годы хочется, чтобы это выглядело не только жизнерадостно, но и элегантно, и не накидывало годков. Рассказываем, какие принты подойдут в этом возрасте.
Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Цветочный
Цветочный принт хорош в любом возрасте. Однако в зрелые годы стоит соблюдать несколько правил, чтобы он действительно смотрелся органично. Например, стоит учитывать, что крупный узор может прибавить веса.
Темные цветочные принты (темно-зеленый, бордовый, темно-синий и другие), наоборот, визуально сужают фигуру. А если хочется добавить в образ воздушности, эксперты рекомендуют пастельный орнамент.
Горошек
Принт поможет создать крутой образ в ретро-стиле, при этом выглядеть будете свежо, а не старомодно.
Самый универсальный вариант узора — мелкий горошек. Он подходит всем. А вот с крупным эксперты предлагают быть аккуратнее женщинам невысокого роста и средней комплекции, так как он придает лишнего объема и утяжеляет образ. Зато это превосходный вариант для поджарых людей.
А маст-хэв для зрелых дам — черно-белое платье в горошек. Сочетание с классическими туфлями на каблуках и минималистичными украшениями дает шикарный, неподвластный времени образ.
Полоска
Наиболее удачный вариант — вертикальная полоска, так как она визуально стройнит. Вещи с горизонтальным принтом носить в зрелые годы тоже можно, но осторожно.
Выбирать такую одежду стоит, ориентируясь на тип фигуры. Например, обладательницам «груши» предлагают верх в горизонтальную полоску: он уравновесит верх и низ. А вот тем, у кого телосложение напоминает перевернутый треугольник, советуют как раз искать брюки и юбки с таким узором.
Фигура линейки? Есть еще транспортиры и рейсшины. Вот почему им полосочку советуют
Обладательницы фигуры-«линейки» могут выделить талию с помощью принта. Просто подберите такие вещи, чтобы в этой области полоски были заметно шире, чем в остальных. Наконец, женщинам с фигурой «яблоко» стоит подбирать максимально заметную, широкую горизонтальную полоску. Также им не стоит использовать в таком образе больше двух цветов.
Еще эксперты рекомендуют выбирать тип узора в зависимости от того, какой наряд требуется. Если нужен элегантный образ на выход, ищите узкую полоску, а если повседневный, то можно и широкую.
Анималистичный
Анималистичные узоры считаются универсальными и подходят женщинам любого возраста. Только важно использовать в образе не более одной вещи в таком стиле.
Особенно эксперты отмечают леопардовый принт, так как он великолепно смотрится с кучей разных цветов. А чтобы добиться максимального шика в образе, можно попробовать подобрать принт под оттенок кожи. Тот же леопардовый подойдет женщинам с теплой кожей. А обладательницам прохладного тона больше всего идут узоры вроде серого питона.
Геометрический
Такие орнаменты — идеал для модных, современных образов. Тип узора выбирайте, отталкиваясь от того, какой образ хотите получить. Например, изящный принт нейтрального цвета придаст луку изысканности, а яркий, смелый орнамент — дерзости.
Чтобы образ получился сбалансированным, важно надевать не более одной вещи с геометрическим узором. А чтобы выгодно подчеркнуть фигуру, обратите внимание на принты с диагональными линиями.
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Комментарии
"принт нейтрального цвета придаст луку изысканности"
🧅🧅🧅
Луку изысканности может придать карамельный соус, да и то не у каждого повара)
Леопардовый принт идёт лишь только леопарду.
М-да. А разве сейчас так одеваются, даже (!), о боже , кому за пиисят. Старческое...