4 верных признака, что бюстгальтер подобран не по размеру

Если к концу дня плечи ноют от давления лямок, а на коже остаются красные полосы — это явный признак, что бюстгальтер не держит грудь правильно. Лямки должны лишь слегка поддерживать, но не нести основную нагрузку — за это отвечает пояс. Но и падать с плеч они тоже, конечно, не должны.

Правильная регулировка: под лямкой должно проходить два пальца без натяжения. Если они впиваются, возможно, чашка слишком мала, и грудь тянет бюстгальтер вниз. Также проблема бывает при растянутом поясе — нужно затянуть его или подобрать меньший размер.