4 верных признака, что бюстгальтер подобран не по размеру
Выбирать бюстгальтер — задача не из легких. Даже если он выглядит красиво и кажется удобным в примерочной, после нескольких часов носки могут проявиться проблемы. Неправильно подобранный размер не только вызывает дискомфорт, но и может вредить осанке и здоровью груди. Расскажем дальше, как понять, что бюстгальтер точно не подходит.
В статье присутствуют фотографии, созданные при помощи искусственного интеллекта.
В чашке остается свободное пространство или грудь «переливается через край»
Идеальная чашка точно повторяет форму груди — без зазоров и «перехлестов». Если есть пустота — чашка слишком велика; грудь вываливается сверху или с боков — чашка мала. Особенно часто это происходит при неверном определении формы груди (например, если грудь более объемна снизу, а бюстгальтер рассчитан на равномерный объем). Стоит потестировать другой фасон (например, с пуш-ап) или уточнить свой размер.
Косточка не прилегает к грудине
В правильно сидящем лифе передняя часть (между чашками) должна плотно прилегать к грудине, не оставляя зазора. Если между телом и косточкой можно просунуть палец или даже больше, а грудь «стянута» в центр — это сигнал, что чашка мала или модель не подходит по форме. Нужно увеличить чашку, уменьшить пояс или выбрать модель с более высокой перемычкой.
Пояс лифа на спине ползет вверх
В идеале пояс должен плотно облегать тело под лопатками, параллельно полу, не задираясь и не врезаясь. Почему это происходит? Скорее всего, обхват под грудью подобран неверно, его нужно уменьшить. Если пояс слишком свободный, основная нагрузка ложится на плечи, из-за чего лямки врежутся в плечи, пояс будет ползти вверх, а сам бюстгальтер — «ездить по телу». Если брали 80B — то стоит примерить 75C, так как при уменьшении обхвата чашка увеличивается.
Лямки врезаются в плечи или спадают
Если к концу дня плечи ноют от давления лямок, а на коже остаются красные полосы — это явный признак, что бюстгальтер не держит грудь правильно. Лямки должны лишь слегка поддерживать, но не нести основную нагрузку — за это отвечает пояс. Но и падать с плеч они тоже, конечно, не должны.
Правильная регулировка: под лямкой должно проходить два пальца без натяжения. Если они впиваются, возможно, чашка слишком мала, и грудь тянет бюстгальтер вниз. Также проблема бывает при растянутом поясе — нужно затянуть его или подобрать меньший размер.
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Комментарии
Очень хорошая статья, хоть и запутанная. В Бразилии большинство женщин не знают, как определить свой размер. Но они носят так мало одежды, что предпочитают вставить силикон вместо того, чтобы правильно подобрать бюстгальтер (хотя о чем я, какое "правильно"? Носят просто 42, 44, и т.п. , тут нет вариаций по размеру чашечек типо А, В, С.