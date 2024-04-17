6 человек, которые железно верят в приметы и надеются притянуть богатство и семейное счастье

Можно много рассуждать о нелепости веры во всевозможные примеры. Но среди наших знакомых всегда находится человек, который старается не передавать забытые предметы через порог или стучит по дереву, чтобы «не сглазить». Да и мы сами иногда можем поймать себя на желании обойти место, по которому только что прошагала черная кошка, или взять в дорогу «талисман», чтобы путешествие прошло без помех.

История первая: Сергей и красная нитка

Мой друг детства и бывший одноклассник Сережа панически боится самолетов. По иронии судьбы его новая работа оказалась связана с частыми командировками. Теперь он летает стабильно 2-3 раза в месяц и все время во время посадки и взлета трясется как осиновый лист. Я предложила ему отправиться на прием к психологу и разобраться, откуда растут ноги у его аэрофобии. Но Сергей прислушался к совету своей мамы и завязал на запястье красную ниточку — мол, это к удаче. А еще обвешал свою одежду и рюкзак булавками, которые, по его мнению, тоже были обязаны отводить невезение. Неожиданным плюсом в этой ситуации стало знакомство со стюардессой, которая искренне прониклась проблемами пассажира-паникера. Сейчас они встречаются, а я надеюсь, что в такой компании боязнь самолетов у Сережи все-таки пойдет на спад.

История вторая: Аня, Максим и мусорное ведро

Marie Ulaira 1 час назад У меня мама очень боится летать на самолете. Она, будучи еще грудным младенцем, летела с бабушкой (ее мамой) на самолете. У самолета загорелся двигатель, пилот его экстренно сажал в кукурузное поле. Но все это - пылающий двигатель, посадку, пожарные машины и машины скорой помощи со всех сторон - видела именно бабушка, а мама, в силу возраста, никаких осознанных впечатлений от этого не могла иметь. Но страх полетов остался на всю жизнь.



А у бабушки другой страх на всю жизнь - вода. Она родилась в деревне, ее мама, моя прабабушка пошла на речку белье полоскать, а младенца (мою бабушку) за спиной платком привязала. И как-то неудачно нагнулась - и бабушка в воду упала. Слава Богу, ее быстро из реки вытащили - прабабушка и другие женщины, которые белье там же стирали. Но у нее на всю жизнь - страх воды, где она дна не чувствует, она так и не научилась плавать, даже в бассейне.

Кто его знает, как эти страхи появляются. - - Ответить

Мои соседи по лестничной клетке, молодая супружеская пара Аня и Макс, все время ругаются из-за того, чья очередь сегодня выносить мусор. Если Анюта выполняет эту не особо приятную обязанность без особых проблем, то у Максима всегда найдется куча отговорок. Обычно он заявляет: «Я утром забыл пакет захватить, а сейчас уже вечер. Если в это время что-то из дома выкинуть, то потом денег не будет». И неважно, что по квартире уже потихоньку распространяется не особо приятный запах. Максу еще в детстве мама объяснила, что лучше потерпеть, а потом выкинуть мусор с утра. Правда, что-то мне подсказывает, что мой сосед просто не заморачивается насчет чистоты в квартире и надеется, что его жена возьмем на себя большую часть домашних обязанностей.

История третья: Марина и бананы

Одна моя подруга точно знала, что нужно сделать, чтобы кошелек буквально распух от денег. На туалетном столике у нее стояла фигурка жабы, которой нужно было ежедневно тереть объемный животик. Именно этим Маринка и занималась. Но результат к ее искреннему удивлению был нулевым. Позже моя драгоценная подруга решила в корне поменять стратегию. Она поняла, что жаба «зажала» ей богатство, и эта фигурка с блестящим от ежедневного натирания пузиком полетела в мусорку. Маринка узнала очередной «способ на миллион». Захожу я как-то к ней в гости, дверь открывает муж и обреченно кивает в сторону кухни. Осторожно приоткрываю дверь, а там подружка полощет в тазике банановую кожуру. После расспросов выяснилось, что Маринка прочитала на одном сайте о «волшебных» свойствах кожуры. Как после этого должны прийти деньги, мне так узнать и не удалось. Возможно, подружка, которая не уставала приговаривать: «Я стираю кожуру, много денег получу», — просто настраивала себя на грядущие перемены к лучшему. А может, ей действительно было проще полностью снять с себя ответственность за происходящее.

История четвертая: Екатерина и шустрый домовенок

Евга 47 минут назад Моя последовательность действий :

1) чёрт,чёрт, поиграл -верни ( повторить 3 раза, крутясь вокруг своей оси 3 круга)

2) если первый пункт не помог, то взять пояс от халата или другой домашней одежды и завязать на ножку стола на 3 узла, оставить до возвращения вещи ( обычно до 3:дней).

П с.: Из-за 2 пункта до сих пор храню пояс от детского халата, тк ничего подобного давным давно не ношу, а вещи по прежнему теряются) - - Ответить

Родители Кати все время мотались по командировкам и радостно подкидывали дочку пожилым родственникам. Ну а те и были рады стараться: годам к пяти девочка уже знала все основные приметы. Не передавала вещи через порог, боялась черных кошек и смотрела в зеркало, если случайно возвращалась домой. От каких-то из этих суеверий Екатерина уже отказалась. Но по-прежнему умудряется ругаться с домовым. Обычно подружка просит у него вернуть потерянные вещи — ключи, расческу, чайные ложечки и прочие мелочи. Она наматывает круги по квартире, заглядывает во всякие неожиданные места и приговаривает: «Домовой, домовой, поиграй и отдай!» Это ей в детстве дедушка рассказал о вредном домовенке, который любит присваивать чужие вещи. Поэтому его нужно хорошенько попросить вернуть их, а если не отдаст — поставить на ночь мисочку с молоком на кухне. Молоко, кстати, выросшая Катя тоже ставила, но потом поняла, что ключи так и не находятся, зато кот по утрам уже не так истошно зовет завтракать и ходит с подозрительно довольным видом. Сейчас подружка уже сама подсмеивается над собой: «Ну не все же идеальные. У каждого свои тараканы в голове». Правда, ключи искать без своей присказки так и не собирается. Мне почему-то кажется, что это у нее такая ностальгия о детстве рядом с любимыми дедушкой с бабушкой.

История пятая: Татьяна и красные трусы

Асхаэль 17 минут назад Закидывание трусов на люстру ногой тянет на отдельный вид спорта... Или нехилую развлекуху для нетрезвой компании 🤣 - - Ответить

Неделю назад звонит мне двоюродная сестра, с которой мы в детстве вместе в песочнице ковырялись и до сих пор поддерживаем дружеские отношения. Например, перемываем косточки общим знакомым. Таня на удивление здравомыслящий человек, но тут ее логика, по всей видимости, решила смотаться в отпуск. Причем надолго. Так вот, из разговора выясняется, что сестрице на работе в очередной раз напомнили, что ее "часики тикают" и уже пора замуж. А еще не мешало бы подправить финансовое положение. И тут же подсказали, как этого добиться. Надо просто повесить дома красные трусы на люстру и правильно сформулировать свои желания. Мол, каждый раз, когда будешь проходить мимо, станешь думать только о загаданном и оно "притянется" в твою жизнь. Через пару дней интересуюсь, как там процесс притягивания мужа. Таня всхлипывает: "Представляешь, не так все сделала. Надо было трусы на люстру ногой закидывать. А я руками повесила". Я не выдержала и сползла под стол. Вскоре там оказалась и сестрица, осознавшая весь комизм ситуации. Что мы сделали дальше? Скачали приложение для знакомств и целый вечер листали профили потенциальных кавалеров.

История шестая: Полина и чужие взгляды

Когда моя однокурсница Поля родила замечательного мальчишку, мы дружно поздравили ее. А одна из девчонок спросила: «Покажешь первые фоточки молодой мамы с малышом? Наверняка в роддоме делала». Как же мы удивились, когда Полина вдруг взяла и вышла из чата нашей группы. Причина вскоре стала ясна. Оказывается, свекровь рассказала Поле, что у чужих людей может быть «дурной глаз», поэтому им ни в коем случае нельзя показывать новорожденного. Мол, делать это можно только, когда малышу исполнится 40 дней. И никаких фото в соцсети! Впрочем, Полина быстро решила эту проблему: она выставляла снимки с малышом, но закрывала его лицо здоровенным смайликом. Сложнее приходилось на прогулках, когда соседки и даже незнакомые бабули могли заглянуть в коляску и попытаться рассмотреть ребенка. Полина потом признавалась нам, что уже начала шарахаться от людей. Хорошо, что молодую маму вовремя «отпустило» и она попросила свекровь не приставать со странными суевериями.

Бонус: в детстве мы тоже верили в приметы