7 ласковых и добрых пород кошек, которых можно завести в семьи с детьми

Говорят, кошки гуляют сами по себе, да и вообще привязываются к дому, а не к хозяину. Сегодня мы расскажем о человеколюбивых котиках, которые, как собаки, приносят мячики и рычат на подозрительных чужаков.

А в бонусе вас ждет история о заботливой няне-кошке.

Регдоллы

У рэгдоллов есть все: красивые голубые глаза, роскошная шерсть и, что самое важное, послушный нрав. Когда их берут на руки, они растекаются довольной лужицей. Они умны и игривы. Если вашим детям нужен пушистый друг, то эта порода кошек — для вас.

Абиссинцы

Veverica 1 час назад Нет!! Пожалуйста, не заводите абиков в семьи с детьми, особенно маленькими! Это достаточно агрессивная порода, которой обязательно нужно свое пространство и покой. В семье с маленькими детьми это может обернуться трагедией, когда кошку выкинут. Специально зарегилась после многих лет чтения, чтобы это написать. - - Ответить

Это ласковые и преданные пушистики. Они обычно хорошо ладят с детьми и другими домашними животными. Известные своим любопытством, обожают играть. Абиссинцы — ориентированные на людей кошки, которым нравится участвовать в происходящих вокруг них событиях.

Бирманские кошки

Про бирманскую кошку говорят, что она может стать лучшим другом. Бирманцы ласковые и тихие, они с удовольствием общаются как с людьми, так и с другими животными. Считается, что бирманские кошки произошли от буддийских храмовых кошек в Бирме (современная Мьянма).

Мэнксы

Данная порода кошек возникла на острове Мэн. Генетическая мутация привела к отсутствию хвоста, хотя не все представители породы бесхвостые. Они преданные, ласковые и игривые как собаки. Некоторые мэнксы играют в "принеси мячик" и любят воду. Но их сходство с собаками на этом не заканчивается. Мэнксы могут зарычать или даже напасть на собаку или человека, которого считают угрозой для своей семьи Эта кошка станет хорошим другом для детей. Однако мэнксы требуют много внимания, и их нельзя оставлять одних надолго.

Шотландские вислоухие кошки

Это ласковые и общительные пушистики, которые и не любят оставаться одни. Если вы часто находитесь вне дома, эта порода может не подойти вам. Также они хорошо ладят с детьми благодаря своему спокойному и жизнерадостному характеру.

Норвежские лесные кошки

Норвежские лесные кошки обладают мягким характером, легко обучаются и быстро запоминают правила поведения в доме. Они отличаются высокой терпимостью к другим животным и детям, поэтому отлично подходят для семей с малышами любого возраста. Эти грациозные великаны обожают прыгать и исследовать окружающее пространство. Очень контактны и сильно привязываются к людям, им требуется много общения с человеком. Они устанавливают близкие отношения со всеми членами семьи, а не только с одним человеком.

Девон-рексы

Девон-рекс — ласковая кошка, которая обожает компанию человека. Она спокойна и послушна, любит полежать на диване рядом с хозяином. Считается идеальным компаньоном для пожилых людей и тех, кто живет в небольшой квартире. Еще девон-рекс не посыпает дом шерстью, так как почти не линяет. А сама шерсть реже вызывает аллергию.

Бонус

Подруга родила. У них живет умная кошка. Однажды подруга ушла по делам, а я осталась с малышом. Он заплакал, а я в панике - что делать? Кошка прибежала, посмотрела на меня оценивающе и, будто поняв, что я полный ноль в уходе за младенцами, лапой подтолкнула ко мне бутылочку с соской. Вот уж действительно умная зверюга! © Карамель / VK