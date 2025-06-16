8 предметов, которые устроены хитрее, чем мы думали

Это, конечно же, касается не всех ручек на свете, но многие из них все же изготавливаются с колпачками, в которых есть одно или несколько отверстий в верхней части. Это позволит воздуху проходить через колпачок, если, скажем, маленький ребенок нечаянно проглотит его.

Даже если колпачок от ручки застрянет в горле, воздух все равно сможет проходить через отверстие, так что вы не задохнетесь. К сожалению, люди проглатывают колпачки от ручек чаще, чем нам бы того хотелось, поэтому от привычки грызть разные предметы все же лучше отучиться.