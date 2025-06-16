Очевидно, в первые 5 раз мы так и не запомнили эту революционно-новую информацию.
8 предметов, которые устроены хитрее, чем мы думали
Некоторые производители до сих пор наивно полагают, что их продукция является интуитивно понятной каждому, так что пользователи сами как-нибудь разберутся. На поверку же оказывается, что ко многим вещам было бы неплохо прилагать подробную инструкцию по эксплуатации. Благо есть немало людей, которые все же «взломали» систему и спешат поделиться своими лайфхаками со всеми желающими.
«Застежки на некоторых туристических рюкзаках можно использовать как свисток»
Застежки на некоторых туристических рюкзаках можно использовать как свисток. Он издает довольно громкий звук, и в нем нет шарика или любых иных деталей, поэтому он всегда работает, даже если идет дождь.
«Ушки» на овощечистке
У большинства овощечисток сбоку есть металлическое кольцо. Оно предназначено для удаления «черных глазок» из картофеля. Это довольно удобно. Так что если вы до этого делали все ножом, возможно, есть резон перейти на более простой способ чистки овощей.
Отверстие на конце измерительной рулетки
Оно предназначено для того, чтобы зацепить линейку за гвоздь или шуруп. Это особенно выручает, если вы измеряете что-то крупное, а рядом нет никого, кто бы мог зафиксировать другой конец рулетки. А так вы сможете просто забить один маленький гвоздик на одном конце поверхности, и линейка больше не будет скользить и соскальзывать.
Колпачок от шариковой ручки
Это, конечно же, касается не всех ручек на свете, но многие из них все же изготавливаются с колпачками, в которых есть одно или несколько отверстий в верхней части. Это позволит воздуху проходить через колпачок, если, скажем, маленький ребенок нечаянно проглотит его.
Даже если колпачок от ручки застрянет в горле, воздух все равно сможет проходить через отверстие, так что вы не задохнетесь. К сожалению, люди проглатывают колпачки от ручек чаще, чем нам бы того хотелось, поэтому от привычки грызть разные предметы все же лучше отучиться.
Ложка для спагетти
В некоторых ложках для спагетти есть встроенный регулятор порций, чтобы вы могли точно отмерять порции макарон без использования каких-либо весов. Благодаря отверстию можно легко отмерить одну порцию спагетти и затем просто закинуть их в кипящую воду.
Нижний ящик вашей духовки
Вообще-то он не предназначен для хранения посуды или полотенец. По задумке производителей он был сделан для того, чтобы сохранить температуру приготовленных блюд и подать их ко столу горячими. Помимо этого, там можно что-нибудь мимоходом и разогреть.
Деревянные вешалки
Лучше отдать предпочтение им, а не их пластиковым аналогам. И речь здесь идет не только о какой-то там красоте и эстетике. Дело в том, что обычно деревянные вешалки изготавливают из кедрового дерева, которое отпугивает насекомых и является секретным оружием в борьбе с молью. К тому же они обладают приятным запахом и отлично выдерживают тяжелые зимние вещи.
Ручки из латуни
Вывод, ручки из латуни не передают бактерии язычкам, что приморозились.
Выбирайте дверные и прочие ручки в доме из латуни. Оказывается, что многие дверные ручки сделаны из латуни неспроста, поскольку именно она обладает антибактериальными свойствами. Это очень хорошее решение для тех, у кого есть маленькие дети или для любителей чистоты.
Как видите, мир полон маленьких, но гениальных изобретений — нужно лишь время и умение их распознать. А там, быть может, вы начнете смотреть на обычные с виду вещи по-новому и найдете свои собственные хитроумные способы их использовать. Кто знает?