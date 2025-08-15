У меня квартира не старая и довольно большая - дом построен в конце 70-х, но есть антресоли и встроенные шкафы - это, конечно, очень удобно.
8 странных архитектурных деталей в старых квартирах и их неожиданное назначение
Порой мы с ностальгией, легкой тоской и любовью вспоминаем детство. Часто декорациями для таких воспоминаний становятся квартиры и дома. Мы пересмотрели любимые фильмы, поискали фотки, и хотим рассказать вам о любопытных дизайнерских решениях, которыми руководствовались архитекторы и декораторы прошлого.
Окно между ванной и кухней
Частенько в старых квартирах между ванной и кухней устанавливали слуховое окошко. Далеко не все знают, для чего оно на самом деле было нужно. Такие окна устанавливались, чтобы обеспечить выполнение сантехнических норм безопасности. Согласно требованиям того времени, солнечный свет должен был попадать в жилые помещения не менее двух часов в сутки. Это было связано и с активной борьбой с туберкулезом.
Чугунные ванные
Порой возникает вопрос, почему в те годы в квартирах устанавливали более дорогие и тяжелые чугунные ванны вместо легких стальных. У этого выбора было несколько причин. По замыслу архитекторов и строителей, чугун хоть и сложнее в установке, зато значительно долговечнее.
Антресоли в коридоре
Тут объяснение совсем простое — дополнительное пространство. Комнаты были небольшими, а антресоли под потолком не отнимали полезную площадь, зато обеспечивали дополнительные места для хранения.
Раздаточное окно
Отлично обыграно это окошко в фильме «Любовь и голуби». Стена там служит своеобразной границей между героями, а окошко — способом договориться. Однако архитекторы отмечают, что в реальных планировках того времени такие окна встречались крайне редко, особенно в квартирах. Чаще их можно было увидеть в столовых или других общественных помещениях.
Холодный шкаф
У родителей в старой квартире был такой холодный шкаф. Слышала, что тот дом был построен по финской технологии.
Такой шкаф был настоящим спасением в крохотных кухнях. В 50-е годы холодильник был далеко не у всех, поэтому холодный шкаф у окна выполнял свою прямую функцию — помогал сохранять свежесть продуктов. Позже это место стали использовать для хранения закруток, круп и бытовой техники.
Две двери
Изначально, по проекту 50-х годов, в квартирах планировалась всего одна дверь. Но жильцы быстро начали жаловаться: через нее тянуло холодом, а звукоизоляция была почти никакой. В итоге, после многочисленных обращений, в квартирах стали устанавливать уже по две двери.
Наполовину окрашенные стены
Если постараться вспомнить свой подъезд из детства, скорее всего, вы вспомните стены, которые были покрашены краской только до половины. Оказывается, это всего лишь практичность: побелка дешевле краски, поэтому красили только те участки, которые больше всего пачкались. Кроме того, темный низ визуально расширял пространство.
Стеклоблоки
В те годы стеклоблок активно использовался в строительстве общественных пространств, например бань и столовых. Также их можно было увидеть в подъездах. Они давали помещению дополнительный свет и были прочнее обычного стекла.
