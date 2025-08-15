8 странных архитектурных деталей в старых квартирах и их неожиданное назначение

Частенько в старых квартирах между ванной и кухней устанавливали слуховое окошко. Далеко не все знают, для чего оно на самом деле было нужно. Такие окна устанавливались, чтобы обеспечить выполнение сантехнических норм безопасности. Согласно требованиям того времени, солнечный свет должен был попадать в жилые помещения не менее двух часов в сутки. Это было связано и с активной борьбой с туберкулезом.