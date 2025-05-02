9 традиционных женских украшений, которые носят не просто так

Именно образом невесты из народности халхи вдохновлялись художники по костюмам для одного из образов Падме Амидалы, королевы в фильмах саги «Звездные войны».

В действительности эта невероятно сложная прическа в виде рогов символизирует собой силу плодородия. На голову девушки надевалась филигранная серебряная шапочка, а волосы разделялись на две части и искусно зачесывались и закреплялись ювелирными заколками. Разумеется, носить такое могла только настоящая монгольская аристократка.