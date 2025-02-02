9 элементов традиционного женского гардероба, которые расскажут вам о статусе своей хозяйки

Одежда — универсальный язык с самых давних времен. Как правило, в каждом традиционном женском наряде присутствовала хотя бы одна заметная деталь, по наличию которой сразу можно было сделать какой-то вывод о его хозяйке. Костюмы и их элементы различались не только у представителей разных стран, но и регионов. Отправимся в путешествие и посмотрим!

Пулай

Девушка народа эрзя (субэтнос мордвы) в день совершеннолетия надевала свой первый пулай и должна была носить его всю жизнь. Даже ступить за порог без него считалось неприличным.

Вид у этого поясного украшения совершенно роскошный – он расшивается рядами бисера, ракушками каури, металлическими нашивками. Низ пулая венчает густая бахрома из шерстяной нити с бисером.

Айшон

Айшон (ашъян) – ритуальный головной убор замужней удмуртской женщины племени вотяки. Он представляет собой жесткую шапочку-конус из кожи или бересты, обшитую холстом. Украшением служит навеска из монет и металлических подвесок. Поверх надевается квадратный платок «сюлык». Со дня свадьбы и до рождения первенца женщины носили черный сюлык, затем красный до старости. Волосы и лицо молодой жены должны были быть скрыты первые два-три месяца после свадьбы. После чего проходил обряд «сюлык кыскон» (снимание покрывала). Только с этого момента девушка могла общаться с родственниками мужа.

Платье-бербериска

Традиционный наряд марокканской невесты еврейского происхождения на рубеже XIX-XX веков – это так называемое «большое платье», оно же «бербериска». Такое платье надевалось на свадьбу, а после женщины практично носили его на любые большие праздники, поскольку золотая вышивка делала его безумно дорогим и статусным предметом гардероба.

По традиции платье должен был подарить невесте ее отец. Оно символизирует собой отделение девушки от ее семьи и переход в мужнюю, но еще и подчеркивает то, что невеста остается верна традициям своей религии. Юбка украшается двадцатью двумя золотыми галунами в честь такого же числа букв еврейского алфавита. На ней также вышиваются символы древа и круга жизни, благословляющие девушку и ее род.

Челоуч с чикиликами

Девичий головной убор донской казачки назывался «челоуч» и представлял собой повязку из красного бархата наподобие кокошника, расшитую по краю мелким жемчугом. Челоуч украшался вышитым растительным орнаментом, цветными камнями и завязывался на затылке лентами. Если к нему прилагались еще и чикилики – жемчужная сеточка, украшающая виски и лоб, то можно было уверенно сказать: перед нами девушка из зажиточной семьи.

Чикилики плели на белой нити или конском волосе и пришивали к шелковой алой ленте. Жемчужное украшение не было прикреплено к головному убору, но всегда надевалось под него, позже переходя вместе с девушкой и в замужнюю жизнь.

Перак

Жительницы Ладакха и Занскара (регионов на самом севере Индии) получают этот головной убор в форме капюшона кобры в наследство от своих матерей, когда выходят замуж. Это не просто символ их статуса, а настоящая семейная реликвия! Обычно перак достается старшей дочери семьи, но если клан достаточно обеспечен, то шьют его и для младших дочерей.

Перак расшивается огромным количеством натуральной бирюзы, янтарем и кораллами, бусинами из серебра и золота. Чтобы удержать такую массивную конструкцию, основа изготавливается из плотной овечьей кожи, изнутри украшается красным фетром. Если владелица перака попадает в сложную жизненную ситуацию, она всегда может отпороть несколько камней и продать их.

Нагрудные украшения

«Сразу видно, что зажиточная», – можно сказать про женщину из Чувашии, носящую украшение-пластину шулкеме. Оно представляло из себя прямоугольник, густо зашитый рядами мелких серебряных монет. По низу шулкеме обшивали ракушками каури. У племени горных мари в ходу был похожий аксессуар, который называли «почкама». Его отличала особая застежка – сульгама с круглым отверстием и обережной гравировкой.

Свадебные короны

Каждая норвежская женщина хотя бы раз в жизни могла почувствовать себя королевой! А все потому, что традиционный свадебный убор норвежки – это корона. В зависимости от достатка семьи, ее мастерили кто во что горазд: от соломы в беднейших семьях до серебра и золота в обеспеченных.

Декор тоже варьировался от цветов, помпонов и лент до драгоценных камней. Но важнее всего считались колокольчики. Их перезвон должен был отгонять от невесты все беды и невзгоды. А отплясывать на своем празднике она должна была до тех пор, пока корона с нее не упадет!

Костюм лазарки и пряжки-пафти

Только единственный раз в жизни болгарская девушка надевает этот костюм – во время праздника Лазаревой субботы. Он знаменует инициацию – переход от девочки к девице на выданье. Нарядные лазарки совершают обход деревни, участвуют в ряде обрядов: преломлении хлеба, хороводах, раздаче ритуальной еды. В финале праздника происходит ритуал кумичения – по воде пускаются венки. Чей уплывет дальше, та первой станет невестой!

Зачастую на праздник девушки одалживали у матерей или старших подруг атрибуты одежды взрослых женщин, в частности пояс с пряжками-пафти. Форма пряжек очень напоминает широко известный узор пейсли, он же «турецкий огурец». Надела пафти - можно и замуж! Собственный такой пояс, а также набор украшений по традиции подарит семья жениха будущей невесте.

Рогатая прическа

Именно образом невесты из народности халхи вдохновлялись художники по костюмам для одного из образов Падме Амидалы, королевы в фильмах саги «Звездные войны». В действительности эта невероятно сложная прическа в виде рогов символизирует собой силу плодородия. На голову девушки надевалась филигранная серебряная шапочка, а волосы разделялись на две части и искусно зачесывались и закреплялись ювелирными заколками. Разумеется, носить такое могла только настоящая монгольская аристократка.