9 идей, на что летом сменить привычные джинсы, чтобы не взмокнуть и красотулей походить

Решить, что летом надеть на ноги, — это одна огромная заморочка. В привычных джинсах жарко, шорты уже оскомину набили, юбка не всякая подойдет. Короче, подобрать что-то стильное и одновременно удобное проблематично. Подыскали для вас удачные решения.

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Капри

Эти брюки длиной чуть ниже колена — идеальный вариант для тех, кому не хочется сильно открывать ноги летом. К тому же в 2024 году они на пике популярности. Поэтому можно смело носить их и в пир, и в мир. Например, модели из эластичных материалов — на активный отдых, из денима — на повседневную прогулку. Кстати, капри особенно подойдут обладательницам объемных бедер. А чтобы ноги смотрелись еще стройнее, постарайтесь подобрать модель, которая будет заканчиваться либо выше, либо ниже икр, но не прямо на них.

Легинсы из дышащих материалов

Леггинсы очень удобны, когда нужно отлучиться по бытовым делам или пойти в спортзал. Однако летом в них может быть жарко, так как они сильно обтягивают тело. Эксперты рекомендуют подобрать модель из легкого натурального материала. Например, из хлопка. Обращайте внимание и на длину. Летом комфортнее в леггинсах длиной до щиколотки или даже еще короче. Также стоит подумать, с чем сочетать вещь. Лучше всего леггинсы смотрятся с туниками из струящихся тканей, рубашками свободного кроя и широкими платьями-футболками.

Плиссированная мини-юбка

Мини-юбка — один из классических вариантов одежды для жаркого лета. Ее можно выгуливать не только в парк или на вечеринку, но и в офис. Эксперты советуют всего лишь выбрать плиссированную модель, которая не облегает ноги. Дополните ее рубашкой и блейзером по необходимости, а вниз наденьте белые кроссовки. И вуаля — крутой деловой образ готов.

Джинсовая юбка

От коротких юбок из денима веет духом лета. А стилизовать их проще простого: наденьте обычный белый топ и накиньте блейзер оверсайз в прохладную погоду. Или подберите яркую футболку с рисунком — вообще классика. С юбкой миди тоже получится классный летний наряд. Лишь дополните ее блузкой с открытыми плечами. А для придания образу воздушности стоит подобрать вещи белого цвета. Юбку миди из синего денима можно также сочетать с блузкой, украшенной кокетливыми оборками

Брюки в пижамном стиле

Многие в жару сразу вспоминают про шорты. Но ими уже никого не удивить. Особенно моделями из денима. А вот в арсенале француженок есть необычная и модная альтернатива, которая прикроет ноги и при этом не даст вспотеть. Это легкие свободные брюки пижамного вида. Можно попробовать сочетать их с вещами менее расслабленного стиля, чтобы уравновесить образ. Например, с жилетом на пуговицах. А на ноги надеть балетки вместо сандалий.

Вещи изо льна

Лен и лето будто созданы друг для друга. Поэтому эксперты рекомендуют непременно пополнить летний гардероб брюками или юбкой из этого материала. Широкие брюки прекрасно сочетаются с рубашками свободного кроя в тон. А что касается юбки, то присмотритесь к струящейся модели макси. Дополнить ее можно, например, топом без лямок.

Среди шортов тоже полно льняных моделей. Если вы без ума от них, можно подобрать вещь яркого цвета и рубашку того же оттенка. Так образ будет выглядеть свежо.

Шорты карго

Lana 3689 1 день назад В одной статье написали, что такие шорты не стоит носить, так как это не модно, а из-за большого количества карманов смотрятся как мешок. А в этой статье эти же шорты вдруг стали дерским фасоном... - - Ответить

Модель с несколькими функциональными карманами, в отличие от других, выглядит свежо за счет слегка дерзкого фасона. Чтобы было как можно менее жарко, выбирайте шорты свободного кроя. Но стоит помнить, что круче всего они смотрятся с приталенными футболками и майками. В прохладную погоду шорты карго тоже уместны. Наденьте их с топом, а сверху накиньте блейзер или кардиган. Также их можно дополнить блузкой с длинным струящимся рукавом или рубашкой с милым узором.

Белые джинсы

В джинсах летом может быть крайне жарко, если они сделаны из синего или черного денима. Поэтому, чтобы не отказываться от любимого предмета гардероба, подберите на теплый сезон модель белого цвета, который не будет притягивать солнечный свет. К тому же такие джинсы сочетаются с любыми яркими оттенками и вмиг освежают образ. Только стоит избегать облегающих моделей, чтобы не взмокнуть. Также обращайте внимание на состав и толщину материала. Эксперты не рекомендуют брать эластичные и плотные джинсы.

Палаццо и кюлоты

Летом бывает так жарко, что совершенно не хочется, чтобы хоть какая-то ткань касалась кожи. Но и демонстрировать всем свои ноги не всегда есть желание. Решение найдено: модели экстремально свободного кроя. Можно выбрать длинные брюки палаццо. А можно остановиться на чуть более коротких кюлотах, если на улице совсем уж парит. Возьмите на заметку: с такими моделями шикарно смотрится слегка укороченный топ, который сидит по фигуре, но не обтягивает ее.