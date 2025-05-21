9 ключевых навыков, которые помогут подготовить ребенка к будущему с ИИ

Пусть ваш ребенок видит, что вы тоже учитесь новому. Делитесь своими открытиями:

• Расскажите о прочитанной книге

• Покажите новый рецепт, который освоили

• Объясните, как решили бытовую проблему

Например: «Я не знала, как починить Wi-Fi, но посмотрела видеоинструкцию — и теперь все работает!»