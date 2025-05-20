9 вариантов педикюра, с которым не стыдно ходить в открытых туфельках

Оттенки зеленого — от шалфея и теплого оливкового до свежей матчи — идеально передают весеннее настроение: стильно, неожиданно и по-модному. Особенно хорошо такие тона смотрятся на девушках за 30 — они добавляют образу легкости и гармонии. Для маникюра выбираем теплые зеленые, а в педикюре важно не уходить в слишком желтые оттенки — пусть цвет остается природным, а не похожим на грибок. Яркие тона вроде шартреза (ярко-желтый оттенок) в этом году уступают место более глубоким и мягким зеленым.