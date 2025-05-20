9 вариантов педикюра, с которым не стыдно ходить в открытых туфельках
С приходом теплого сезона хочется обновить не только гардероб, но и образы до кончиков пальцев. Весна и лето — идеальное время, чтобы поэкспериментировать с педикюром. В этой статье мы собрали самые актуальные и эффектные варианты педикюра, которые подойдут как для отпуска на море, так и для городского лета.
Статья содержит материалы, созданные искусственным интеллектом.
Цветочный
«Скоро лето и я решила сделать рисунки на ногтях»
Цветочные мотивы — это не только про весну и не только для маникюра. Такой дизайн отлично смотрится и на ногтях ног, добавит образу нежности и романтичности в любое время года. Цветы могут украшать все ногти или стать стильным акцентом на одном — в любом случае такой педикюр будет выглядеть элегантно и свежо.
Нюд
«Люблю нюдовые цвета в педикюре. А вы что думаете?»
Когда яркие цвета уже поднадоели, а с дизайном определиться сложно — нюд всегда выручит. Главное — подобрать оттенок, который гармонирует с тоном кожи. Нейтральные цвета вроде бежевого, карамельного, кофейного или цвета слоновой кости смотрятся особенно элегантно и ухоженно. Такой педикюр — это про стиль без лишних слов: аккуратно, естественно и со вкусом. И что приятно — он никогда не выходит из моды.
Классический френч
«Моя первая попытка сделать френч-педикюр»
Френч давно считается одним из самых популярных видов маникюра и педикюра. Чтобы придать ему современный и утонченный вид, белую линию на кончиках ногтей делают тоньше. Однако остается актуальным и тренд из 90-х, когда ободок, напротив, делается более широким. В любом варианте такой дизайн всегда выглядит аккуратно и элегантно — главное, чтобы работа была выполнена качественно.
Вишневый
«Красивый красный педикюр»
Темно-красные оттенки, как правило, ассоциируются с холодным климатом, но оттенки жизнерадостной вишни и яркого мака идеально подходят для теплой погоды. Такой оттенок красив как в глянцевом покрытии, так и в матовом, но глянец будет больше ассоциироваться со спелой яркой вишней.
Кофейный мусс
Учитывая, что цветом 2025 года по версии Pantone стал оттенок кофейного мусса, вполне ожидаемо, что коричневая гамма продолжит доминировать в бьюти-трендах. Маникюр в тонах латте и эспрессо уже несколько сезонов в центре внимания, а педикюр в тех же оттенках смотрится не менее стильно и утонченно.
Матча
Оттенки зеленого — от шалфея и теплого оливкового до свежей матчи — идеально передают весеннее настроение: стильно, неожиданно и по-модному. Особенно хорошо такие тона смотрятся на девушках за 30 — они добавляют образу легкости и гармонии. Для маникюра выбираем теплые зеленые, а в педикюре важно не уходить в слишком желтые оттенки — пусть цвет остается природным, а не похожим на грибок. Яркие тона вроде шартреза (ярко-желтый оттенок) в этом году уступают место более глубоким и мягким зеленым.
Цветной френч
Оййёп....🫢🫣 Чур меня, чур меня.. не не не, не так- чур НЕ меня, чур НЕ меня...🙈
«Ногти на день рождения: накладные на руках и розовый с серебром френч на ногах»
Очень стильно смотрится, особенно в сочетании с интересным маникюром того же цвета. Если добавить блестящий ободок под цветным, то ногти в босоножках будут красиво сверкать на солнце. Такой вариант подходит для тех, кто любит яркие оттенки, но хочет сделать что-то утонченное.
Черный
«Я считаю, что черный цвет — просто супер»
Черный цвет никогда не потеряет своей актуальности, это классический вариант, который подходит ко всему в любое время года, особенно если вы не поклонник нежных розовых оттенков. Особенно хорошо черный педикюр смотрится с джинсами.
Арт-педикюр
«Арт-педикюр. Идеально?»
Яркие рисунки и детали добавят образу стиля. Такой педикюр хочется рассмотреть внимательнее, как произведение искусства. Сейчас в магазинах существует много готовых наклеек, некоторые же мастера разрисовывают ногти вручную. Чаще всего рисунок располагается на большом пальце, остальные же можно покрасить в красивый цвет, который будет сочетаться с картинкой.