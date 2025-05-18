9 женских причесок, к которым стилисты советуют присмотреться в этом году
Сезон весна-лето 2025 года диктует новые правила в мире красоты, и самое время обновить свой образ. Какую стрижку выбрать, чтобы выглядеть стильно и современно? Мы собрали для вас топ-9 самых трендовых женских стрижек этого сезона, которые рекомендуют ведущие стилисты. От смелых коротких вариантов до элегантных многослойных укладок — в нашем обзоре каждая женщина найдет идеальное решение для своего типа лица и образа жизни. Готовы к преображению? Тогда читайте дальше.
Shaggy Layers
Shaggy layers — это идеальное сочетание текстуры, объема и динамики — главных трендов 2025 года. Секрет популярности этой стрижки — в ее универсальности. По словам стилистов: «Можно оставить ее небрежной для дерзкого образа или уложить гладко для более утонченного вида». Они отмечают, что многослойность идеально подчеркивает естественные волны и кудри, делая эту стрижку идеальной для укладки «воздушной сушкой». Еще один плюс: даже по мере отрастания стрижка сохраняет форму и требует минимум ухода между коррекциями.
Ghost Waves: волны в стиле «бохо»
Ghost Waves — это новый взгляд на популярные «богемные» локоны. Но вместо четких спиралей — мягкие, едва уловимые волны, изгибающиеся плавной S-образной линией.
Классическая пикси
Классическая пикси возвращается, но в новых вариациях — от слегка растрeпанных «эльфийских» версий до ультрагламурных стрижек а-ля Миа Фэрроу.
«После того, как Эмма Стоун произвела фурор со своей стрижкой на „Золотом глобусе“, можно смело сказать: в этом году пикси переживeт новый виток популярности», — заявляет стилист Джаннетос.
Микробрейды: ультратонкие косички в стиле «Wicked»
Микробрейды — новый фаворит среди защитных укладок.
«Этот стиль похож на брейды, но более миниатюрный. Он имитирует прямые волосы, добавляя им текстуру и объем», — объясняет стилист Том Смит.
Tinkerbell Pixie: ультраженственная вариация пикси
Звезды массово вдохновляются от Эммы Чемберлен короткими стрижками, но с акцентом на мягкость и асимметрию. Этот тренд получил название «Tinkerbell Pixie» — в честь феи Динь-Динь с еe игривым и романтичным образом.
Dolce Vita Bob
Боб-каре остаeтся главным героем сезона, но теперь в более чувственной и объемной версии — Dolce Vita Bob. Вдохновленный стилем «la dolce vita», этот вариант сочетает гламур 60-х с современной текстурой «я только что вышла из салона».
Челки-шторки (Curtain Bangs)
Широкие, мягкие, разделенные челки-шторки не теряют популярности — напротив, в 2025 году они еще более востребованы.
«Это огромный тренд, который набирает обороты в 2025 году», — говорят стилисты отмечая, что популярность образа во многом связана с эффектным стилем Сабрины Карпентер. «Если вы ищете вариант с минимальным уходом для следующей стрижки — эти воздушные челки идеальный выбор!»
Элегантные пучки
В то время как большинство трендов 2025 года пропагандируют естественность и минимализм в укладках, аккуратные собранные прически сохраняют свою актуальность.
Стилисты также отмечают, что последние красные дорожки доказывают: безупречные пучки возвращаются в моду (если они вообще из нее уходили).
Небрежные укладки
Виновато возрождение бохо-эстетики — стиль Isabel Marant снова в тренде, а значит, в моде бахрома и, конечно, намеренно небрежные укладки. Этот тренд становится альтернативой традиционным объемным blowout-прическам (которые, впрочем, тоже никуда не исчезли).
«В 2025 году все будут стремиться к эффекту „я только что проснулась такой“ — естественному, слегка растрепанному виду», — говорит стилист Гонн Киношита.
2025 год дарит нам свободу выбора — от безупречных пучков до нарочито небрежных локонов. Независимо от того, какой стиль вы предпочитаете, главное правило остается неизменным: ваша прическа должна отражать вашу индивидуальность. Так что экспериментируйте, вдохновляйтесь трендами и помните — лучшая укладка та, в которой вы чувствуете себя уверенно и комфортно.
Также советуем не пропустить:
Комментарии
Челки-шторки: либо килограмм лака, либо заколки, которые убирают смысл этих шторок. Иначе все это великолепие мотается по глазам и дико раздражает.