9 женских причесок, к которым стилисты советуют присмотреться в этом году

Широкие, мягкие, разделенные челки-шторки не теряют популярности — напротив, в 2025 году они еще более востребованы.

«Это огромный тренд, который набирает обороты в 2025 году», — говорят стилисты отмечая, что популярность образа во многом связана с эффектным стилем Сабрины Карпентер. «Если вы ищете вариант с минимальным уходом для следующей стрижки — эти воздушные челки идеальный выбор!»