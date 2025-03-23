Что говорят о новом сериале про Гарри Поттера. Кажется, кое-какие моменты станут для нас сюрпризом
Гарри, Рон и Гермиона вернутся на экраны спустя 15 лет после выхода в кинотеатрах второй части «Даров смерти». Съемками займется компания НВО, которая подарила нам культовую «Игру престолов». Шоу будет снято по семи книгам, в итоге нас ждет 7 сезонов. Производители обещают, что сериал «станет точной адаптацией любимых оригинальных книг о Гарри Поттере».
Кто сыграет золотое трио?
HBO открыл кастинг на роли трех главных героев. Сыграть Гарри, Рона и Гермиону должны будут дети 9-11 лет из Великобритании или Ирландии. Кандидатам предложено записать два коротких видео. В первом они читают стихотворение или рассказ. Во втором — рассказывают о себе.
Известно, что съемки пройдут в Англии в 2025–2026 годах. Релиз сериала намечен на 2026 год.
Беллатриса Лестрейндж
Кто может сыграть Беллатрису Лестрейндж? Этот персонаж появляется не в самом начале истории, поэтому у создателей сериала есть достаточно времени, чтобы подобрать подходящую актрису. Кстати, фанаты не прочь увидеть в этой роли Лину Хиди, воплотившую образ коварной Серсеи Ланнистер в «Игре престолов».
Профессор Макгонагалл
Ходят слухи, что на смену Мэгги Смит, которая, увы, уже ушла из жизни, может прийти актриса Джанет Мактир. Сейчас она ведет переговоры с создателями сериала и готовится сыграть профессора Минерву Макгонагал.
Вас не покидает чувство, что вы уже где-то недавно видели эту актрису? Вполне возможно, вы уже успели посмотреть сериал «Каос».
В этом фэнтезийном сериале о богах Олимпа Джанет Мактир сыграла Геру — своенравную и мстительную супругу Зевса.
Профессор Снейп
Сначала шли разговоры, что роль одного из любимейших персонажей франшизы — Северуса Снейпа — отдадут 31-летнему Эдварду Блюмелю. Но позже выяснилось, что контракт на съемки вполне может заключить Паапа Эссьеду.
Возраст и того, и другого актера вполне соответствует замыслу сценариста Франчески Гардинер. Она уже подтвердила, что при выборе исполнителя на эту роль создатели сериала будут ориентироваться на «канонический» возраст Снейпа, которому на момент начала истории было слегка за 30.
Волан-де-Морт
Есть еще пара любопытных слухов, циркулирующих в фанатской среде — якобы Киллиан Мерфи предстанет в роли Волан-де-Морта.
Люциус Малфой
Еще поговаривают, что Том Фелтон может вернуться в поттериану и сыграть Люциуса Малфоя. Вот это был бы поворот, да?
А что там Сириус Блэк?
Сириус — это персонаж, которому, как считают многие фанаты, недодали экранного времени. Но теперь-то мы сможем увидеть больше Сириуса, ведь есть надежда на флэшбеки из жизни мародеров!
Во франшизе крестного Гарри Поттера сыграл Гэри Олдман. В одном из интервью актер сказал, что питает слабость к своему персонажу, и намекнул, что не против сыграть кого-то постарше из педагогического состава Хогвартса.
Режиссерское кресло
А кто будет руководить процессом? Сценаристом проекта выступит Франческа Гардинер — продюсер сериала «Наследники».
Режиссером назначили Марка Майлода. Он снимал «Наследников» и некоторые серии «Игры престолов». Кстати, за «Игру престолов» ему присудили победу в номинации «Лучшая режиссура в драматическом сериале».
Любопытно, что в фанатской среде обсуждается проблема, с которой неизбежно столкнется сериал. А именно — повествование в книгах и фильмах в основном ведется с точки зрения Гарри. Да, были и исключения — например, первая книга начинается с точки зрения Вернона Дурсля. Фильмы также редко выходят за рамки данного правила.
Много сюжетных поворотов строится на незнании Гарри — и зрителем — важной информации. К примеру, было шокирующе узнать, что Снейп всегда был на стороне Гарри. Но в сериалах повествование обычно ведется от лица нескольких персонажей. И сценаристам придется сильно постараться, чтобы преодолеть «зависимость от Поттера» и не уничтожить интригу.
Зато мы увидим всю историю глазами Снейпа, Рона, Волан-де-Морта и других важных персонажей.
Иногда перерыв между сезонами сериала составляет 2-3 года, что раздражает фанатов. Но у НВО нет выбора, кроме как выпускать сезон каждый год. Иначе герои банально повзрослеют и за 7 лет превратятся во взрослых дяденек и тетенек.
Многие фанаты до сих пор сомневаются, что этот перезапуск нужен. А как вы думаете, сможет ли НВО сделать достойную экранизацию? Ждете ли вы сериал?
Сменим тему и почитаем увлекательные истории от пользователей? Например, вот эти подборки:
Комментарии
С таким типчиком в роли Снейпа - ничего не ждать, просто игнорировать существование этого "перезапуска". Все никак не угомонятся со своей повесточкой.