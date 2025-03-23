Что говорят о новом сериале про Гарри Поттера. Кажется, кое-какие моменты станут для нас сюрпризом

HBO открыл кастинг на роли трех главных героев. Сыграть Гарри, Рона и Гермиону должны будут дети 9-11 лет из Великобритании или Ирландии. Кандидатам предложено записать два коротких видео. В первом они читают стихотворение или рассказ. Во втором — рассказывают о себе.

Известно, что съемки пройдут в Англии в 2025–2026 годах. Релиз сериала намечен на 2026 год.