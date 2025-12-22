Художники vs нейросеть: сможете ли вы угадать, где кисть живописца, а где — творчество искусственного интеллекта
Художники
6 часов назад
Кажется, что возможности искусственного интеллекта воистину безграничны — он может писать музыку, картины и создавать художественные произведения, которые порой неотличимы от творений живых людей. Впрочем, некоторые уверяют, что отличить работу живого человека очень легко, потому что в них чувствуется душа. Предлагаем вам проверить это утверждение и попытаться определить, кто написал картины — ИИ или живописец.
В статье использованы изображения, созданные искусственным интеллектом.
Анри Матисс
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Ганс Гольбейн-младший
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Альбрехт Дюрер
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Густав Климт
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Огюст Ренуар
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Клод Моне
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Карл Брюллов
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Томас Гейнсборо
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Анри де Тулуз-Лотрек
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Алексей Саврасов
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Михаил Врубель
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Поль Сезанн
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Иван Айвазовский
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Исаак Левитан
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Константин Флавицкий
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Илья Репин
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Сальвадор Дали
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Получилось? Расскажите нам в комментариях, смогли ли вы определить, где настоящая картина, а где — творчество искусственного интеллекта. А если вы хотите пройти еще один подобный тест, загляните сюда.
Фото на превью Autumn Bunch / Ilya Repin / Tretyakov Gallery / Wikimedia Commons, AI-generated image
Комментарии
Уведомления
