У меня есть отличный стоп-кран для остановки. Он называется - кошелёк.
История о том, как я отказалась от импульсивных покупок на маркетплейсах и спасла свой брак
Я всегда считала себя человеком разумным: трачу по списку и избегаю спонтанных расходов. Но это было до тех пор, пока в моей жизни не появились маркетплейсы — эти цифровые магазины соблазнов. Они обещали удобство, скорость и скидки. Сегодня я расскажу о том, во что вылился мой роман с кнопкой «Добавить в корзину».
В офлайновые времена, если мне что-то очень нравилось, но я сомневалась, я откладывала покупку до завтра. Если на следующий день желание купить не проходило, я спокойно шла в магазин и брала платье или туфли. Часто же порыв исчезал, или мне было просто лень снова идти в магазин, и я радовалась своему благоразумию и сэкономленным деньгам. И, конечно, никогда не покупала три кофточки одной модели, но разных цветов.
И вот я подсела на маркетплейсы. Виртуальный океан одежды, косметики, бытовых мелочей и всякой всячины поглотил меня с головой. Заходишь за парой губок для ванной, а в корзине оказываются еще и туалетная бумага, колготки, мыло, розетка, пачка стирального порошка и конструктор для племянника. Все вроде нужное, полезное.
Дальше — больше. Да, у меня уже есть три черные футболки, но вот такого оттенка черного нет — значит, нужна четвертая. Эти носки с надписью «Я — душнила» слишком прикольные, чтобы их не купить. А плюшевый домик в виде синей акулы? Мой кот будет просто счастлив, ведь до сих пор он ютился на скучной бежевой лежанке. А уж если на товар скидка, то тем более надо брать! Решение отложить на завтра больше не работало: акция могла закончиться в любую минуту. Телефон стал продолжением моей руки, а я бесконечно просматривала сайты, ловя выгодные предложения и всякие интересные штуки.
Самое коварное в маркетплейсах — их алгоритмы. Вот закажешь шерстяные носки, а тебе словно кто-то шепчет: «Ноги теперь в тепле у тебя? Глянь, вот еще есть мягкие тапочки, плед и свеча в форме конфеты. С этим твоя жизнь станет лучше: настроение будет на высоте, карьера в гору попрет — а как иначе в новых-то носках? Муж будет таскать на руках без перерыва на обед». А кто я такая, чтобы с алгоритмом спорить? Я и соглашалась.
Как-то зашла на сайт и увидела сумку мечты со скидкой. Кожаная, сливочного цвета, формы «багет»: она была прекрасна. Палец уже завис над кнопкой «Купить»... Вдруг в глубине квартиры раздается яростный рык мужа: он как раз в этот самый момент зашел за инструментами в кладовку, потянулся к полке, она под весом моих коробок и рухнула.
Надо сказать, что мой супруг абсолютно равнодушен к шопингу вообще и к онлайн-покупкам в частности. Почти все, что требуется для дома или лично для него, он доверяет покупать мне, и поход по магазинам для него подобен посещению зубного.
Бегу на крик в кладовку. Муж среди завала орет: «Достали твои интернет-заказы!» И грозит разводом. Я недоверчиво: «Развод из-за пары покупок?!» Тут муженек хватает мой телефон и удаляет все приложения маркетплейсов. А потом в порыве берет и ставит на него родительский контроль.
Я, естественно, возмутилась: да по какому праву он за меня решает? А потом стала разбирать все, что упало, и выяснила, что за пару месяцев я, помимо всего прочего, приобрела 2 набора посуды с изображением животных, мини-вафельницу, которую ни разу не использовала, набор из 12 масок для лица (одну попробовала и она мне не подошла). Еще там были заварочный чайник в форме ежевики, щетка для массажа головы, подставка для телефона в форме собачки, 2 чехла для телефона, при том, что недавно я поменяла модель, 4 премиленьких кашпо (растений пока нет), 3 вазы, 8 аромасвечей, набор контейнеров для еды, хотя я не готовлю впрок. Нашлись и ряд веселеньких кружек, очиститель для чеснока, вертикальные шахматы, машинка для приготовления лапши, несколько наборов с гаджетами «для красоты кожи», которые так и не пригодились.
Именно тогда, когда я увидела все это богатство на полу, до меня дошло: я превращаюсь в коллекционера ненужных вещей. Одним словом, муж был не так уж и не прав. Нет, я не отказалась от онлайн-шопинга, просто решила придерживаться нескольких правил. О чем и объявила мужу. Тот поворчал, но поверил и ограничения снял.
Сейчас я покупаю меньше, но лучше. Так, стоимость каждой вещи я перевожу в количество обедов в кафе или стаканчиков кофе. И килт для кота перестает казаться милой прихотью, когда я понимаю, что его цена равна стоимости трех тарелок отличной пасты. Рассылки о скидках я безжалостно убрала. Если акция внезапна, то и желания «поймать момент» у меня не возникает. Кроме того, поставила себе бюджет на онлайн-шопинг. Потратила сумму — до следующего месяца маркетплейсы отдыхают.
Иногда я сознательно устраиваю месяц без онлайн-покупок. Это похоже на диету, только вместо килограммов уходят ненужные траты. В итоге полупустые полки учат меня радоваться не новым товарам, а свободному пространству дома. Парадокс: меньше вещей — больше удовольствия.
- Я создала для себя список покупок и добавляю в него каждую понравившуюся вещь. Время от времени просматриваю свой список и понимаю, что мне не нужна и половина вещей. А если спустя недели или месяцы товар мне все еще нужен, я, возможно, его куплю. © halfblackmak / Reddit
- Я удалил приложения для покупок с телефона. Чтобы что-то заказать, мне нужно включить компьютер. И еще я отписался от всех рассылок. Сколько же денег я экономлю, не покупая все подряд... © Unknown author / Reddit
Важно: эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.
Больше историй о сюрпризах, которые порой преподносят покупки, можно почитать в этих статьях: