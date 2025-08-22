История о том, как я отказалась от импульсивных покупок на маркетплейсах и спасла свой брак

Дальше — больше. Да, у меня уже есть три черные футболки, но вот такого оттенка черного нет — значит, нужна четвертая. Эти носки с надписью «Я — душнила» слишком прикольные, чтобы их не купить. А плюшевый домик в виде синей акулы? Мой кот будет просто счастлив, ведь до сих пор он ютился на скучной бежевой лежанке. А уж если на товар скидка, то тем более надо брать! Решение отложить на завтра больше не работало: акция могла закончиться в любую минуту. Телефон стал продолжением моей руки, а я бесконечно просматривала сайты, ловя выгодные предложения и всякие интересные штуки.

Самое коварное в маркетплейсах — их алгоритмы. Вот закажешь шерстяные носки, а тебе словно кто-то шепчет: «Ноги теперь в тепле у тебя? Глянь, вот еще есть мягкие тапочки, плед и свеча в форме конфеты. С этим твоя жизнь станет лучше: настроение будет на высоте, карьера в гору попрет — а как иначе в новых-то носках? Муж будет таскать на руках без перерыва на обед». А кто я такая, чтобы с алгоритмом спорить? Я и соглашалась.