15+ историй о привычках окружающих, которые помогают взглянуть на мир иначе

У каждого из нас есть маленькие странности, которые мы тщательно скрываем: кто-то не может уснуть без громкого тиканья часов, кто-то извиняется перед уроненными вещами, а кто-то коллекционирует носки с котиками. То, что для постороннего кажется дикостью или причудой, для любящего человека становится невероятно очаровательной чертой. Мы собрали истории о самых необычных привычках, в которые люди влюбились по-настоящему. И да, вы увидите, как за один такой «косяк» можно получить предложение руки и сердца!