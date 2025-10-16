В детстве, извинялась перед мягкими игрушками, если роняла. На подсознании ассоциировала их, будто одушевлённые, имена давала. Не знаю, может все дети так делают, когда играют. Когда мне сказали, типа некоторые бьют подушки, чтобы выплеснуть негатив, а я могу игрушки бить, вдруг тоже хочется, вообще этого не поняла.
15+ историй о привычках окружающих, которые помогают взглянуть на мир иначе
У каждого из нас есть маленькие странности, которые мы тщательно скрываем: кто-то не может уснуть без громкого тиканья часов, кто-то извиняется перед уроненными вещами, а кто-то коллекционирует носки с котиками. То, что для постороннего кажется дикостью или причудой, для любящего человека становится невероятно очаровательной чертой. Мы собрали истории о самых необычных привычках, в которые люди влюбились по-настоящему. И да, вы увидите, как за один такой «косяк» можно получить предложение руки и сердца!
- Мой парень, если роняет какие-то предметы, всегда извиняется. Не передо мной, а именно перед вещами. Он ржет, говорит, что осознает, что они не могут чувствовать боли, но все равно извиняется. Я уже привыкла и утром нежно улыбалась, когда он уронил нож для масла на пол и сразу же выдал: «Прости, друг, я не специально».
- Моя девушка пользуется увлажняющим бальзамом для губ, вследствие чего мой рот обычно вымазан им же. Мечтая отучить ее от этой привычки, я намазал свои губы соусом «Табаско» и дождался ее поцелуя. Ее обожгло, и тут она как заржет: «Ты забыл, что тебе нельзя острое?» Соус пробыл на мне значительно дольше. Полчаса стонов и проклятий — мои губы опухли. Мне 32 года, управляю огромной компанией. © Подслушано / Ideer
- Обычные парни коллекционируют монеты, значки, автографы футболистов... А мой собирает носки. Нет, серьезно. У него целый шкаф забит носками, причем каждый аккуратно висит на крошечной деревянной вешалке, которую ему вручную делает его друг. Я сначала смеялась, потом офигела, а теперь просто любуюсь этой красотой. Ни одной потерянной пары, ни одного бесхозного носка под диваном, все чистенькие, свежие, и какой ассортимент! С котиками, пиццей, супергероями, мемами, рожицами, даже с носками, на которых изображены... носки. Но самое удобное в этой истории — я вообще не парюсь с подарками. Любой праздник, да даже просто так — даришь носки, и он счастлив как ребенок. Вот бы у всех парней было все так просто! © Не все поймут / VK
- У моей девушки дурацкая привычка: она свою любовь выражает укусами. Я делаю ей что-то приятное, романтичное, а она подходит и кусает в плечо. Я ей как-то сказал, мол, пожалуйста, не надо, это дико и странно. Она прекратила. Недавно на годовщину пошли в ресторан. Я ей вручаю цветы, подарок. И вижу, как ей прям неспокойно. Сидит, вертится, слова путаются. И тут я сдался. Протягиваю ей руку, говорю: «Ну ладно, кусай». Укусила за ладонь и сидит, светится. Хоть она и по-дурацки проявляет любовь, но любит же. И я ее.
- Когда я смотрю телевизор, то постоянно меняю его громкость. Девушка была в шоке, никогда с таким не сталкивалась. И как-то раз спросила, зачем я это делаю. Я аж завис в тот момент. Осознал, что так всегда делал мой отец. © JirafaLaGirafa / Reddit
- У моей девушки странная привычка: она постоянно грызет лед. У нас половину морозильной камеры занимает лед! Если вдруг его нет, она прям изводится и ждет, когда заморозится новая партия. Недавно подслушал ее разговор с мамой и выяснилось, что мама у меня такой же фанат льда. А я думал, девушка одна такая на свете. Ну это же судьба! © Подслушано / Ideer
Когда девушки кусают и царапают во время близости, в порыве страсти, о таком слышала. Чтобы просто так, на любое проявление тепла от мужчины, отвечать укусами, это как-то странно. Что у неё за инстинкт. 🤔
- У меня есть привычка собирать пакеты. Дома у меня есть отдельный шкафчик, где они сложены по размерам и цветам. Парень в шутку на день рождения подарил мне несколько упаковок новых пакетов. А подружки удивляются этому и не понимают, зачем я это делаю. А мне это дело приносит удовольствие. Когда я убираю, то выделяю полчаса на то, чтобы осторожно их сложить и рассортировать. Несмотря на то, что у меня целая куча пакетов, я все равно забываю брать их с собой в магазин, поэтому всегда возвращаюсь домой с новым пакетом. © Палата № 6 / VK
- Моя девушка бросает одежду на пол прямо там, где переодевалась. И никогда не относит ее в шкаф или в стирку. Это постоянно делаю я. Меня это бесит и я в какой-то момент спросил, почему она так поступает? А она посмотрела на меня и спокойненько так выдает: «Потому что ты ее поднимешь». Раньше я был в бешенстве, но тут от ее честного ответа прям расхохотался. © Unknown author / Reddit
- У меня есть странная привычка. Когда я снимаю белье с сушилки и мне удается идеально ровно сложить простыню, мне хочется ее укусить. Не знаю почему. Как-то парень зашел в комнату, а я простыню кусаю. Он побледнел и бросился ко мне со словами: «Детка, что ты делаешь, у нас в холодильнике есть еда». Мне было так неловко объясняться. Зато теперь если он снимает белье и ровно его складывает, обязательно приносит мне сделать кусь.
Кусаки собрались в историях. Интересно, это успокаивает тех людей, раз у них тяга и нервничают, пока не сделают "свой ритуал". 🤔
- Каждый раз, когда девушка рассказывает мне какую-то историю, ее брови начинают хаотично подниматься и опускаться. Это так странно, но чертовски мило! © MysticalBadger**** / Reddit
- У моего мужа есть одна дурацкая привычка: когда я громко вздыхаю (ну причины разные — уровень в игре не прошла, в книжке интересный поворот, да просто воздуха хлебнуть захотелось), как он сразу напрягается и спрашивает, все ли у меня в порядке и надо ли чем-то помочь. Это иногда напрягает, но в целом даже мило. © albina_instar
- Моя девушка — танцовщица. Из-за этого каждый раз, когда она слышит музыку, она начинает неосознанно покачиваться. Например, когда мы ужинаем в ресторане, где включают фоновую музыку. А если волнуется или нервничает, то начинает бедрами выводить восьмерки. Это так очаровательно! © Unknown author / Reddit
- В детстве у меня был свой ритуал перед сном — я просто не могла уснуть, пока не перетрогаю мамины волосы. Каждый вечер я ложилась рядом с ней, прижималась к боку и говорила: «Мама, трогать». Она молча подставляла затылок, и я запускала пальцы в ее мягкие волосы, перебирала пряди, наматывала их на пальцы. От этого становилось так спокойно, все страхи уходили, никакие монстры под кроватью больше не пугали. Прошли годы, я выросла, давно живу отдельно, но привычка никуда не делась. Теперь, когда перед сном мне становится тревожно, я протягиваю руку и говорю: «Трогать». И знаете, что самое смешное? Теперь на эту команду отзывается мой муж, длинноволосый рокер, чьи волосы по цвету и длине точь-в-точь, как у мамы в те годы. Запускаю пальцы в его шевелюру, чувствую знакомую текстуру — и снова становится спокойно. © Карамель / VK
- Подружился с девушкой, она решила меня познакомить с папой и заранее предупредила меня, что он ну очень строгий. Отвечаю: «Хорошо!» Приходим к ним домой и с порога папаня выдает: «Барсик, гости!» Из коридора испуганно и шустро выбегает кошак и тащит в зубах мне тапки... Вот тут-то я понял, что попал серьезно... © Не все поймут / VK
- Я обожаю вязать. Вещи для дома, подарки парню — все вязаное. А его это бесит. Он хочет наушники, а не очередной свитер. Вчера не пришел ночевать и я сразу начала подозревать худшее. Пришел под утро, на нервах, протягивает мне сверток. Открываю, а там кривое и косое вязаное полотно, где ужасными стежками написано: «Выйдешь за меня?» Оказывается, он ходил к бабуле его друга, чтобы она научила его вязать. На многое его не хватило, но он хоть не будет закатывать глаза от моих клубков по всему дому. Конечно, я сказала «да».
Ходил к бабушке друга и всю ночь учился вязать. Ага. Мы сделаем вид что тоже поверили.
- Есть у меня плохая привычка: забываю повесить туалетную бумагу, когда она заканчивается. Было раз, два, три.... В какой-то момент муж не выдержал и придумал способ получше, чем просто слова: он построил целую башню из туалетной бумаги. Как вы понимаете, такое не заметить сложно. Тонко намекнул, как она сам выразился. Но помогло. © Палата № 6 / VK
- Съехались с девушкой. После переезда обнаружилось, что у нее есть странная особенность — не может уснуть без тиканья часов своей бабушки, которые висели у нее в комнате. Предложил, чтобы она привезла их. Привезла, а это такой раритет, я даже не знаю сколько им лет. Раз в месяц она их заводит ключом, они очень громко тикают и в полночь громко бьют. Я от жизни офигел... С этим же уснуть невозможно. А она без них не может никак... Думали уже, что разъедемся, хотя бы по разным комнатам, но нашли компромисс. Записали тиканье и звон ей на диктофон, и теперь девушка засыпает в наушниках. Как хорошо, что все хорошо кончается. © Не все поймут / VK
А какие причуды есть у ваших близких?
У каждого человека есть какие-то свои привычки которые некоторым кажутся странными. Я наприме, не могу уснуть под тиканье часов, даже тех, что на батарейках. Они днём не слышны, при общем шумовом фоне. А ночью в тишине я слышу, как они тихонечко тикают. Электронные часы со светящимися цифрами тоже не подходили потому что мешал их свет, даже с закрытыми глазами. Долго искала, но всё таки нашла абсолютно бесшумные настенные часы.