У меня была стрижка "пикси" в подростковом возрасте - вот её нужно было обязательно укладывать, иначе был вид - "взрыв na макаронной фабрике", когда вымыла голову na ночь и легла в кровать с мокрыми волосами.
Как блистать после 50: 10 советов для яркого образа
Во все времена женщины искали способы сохранить свою красоту как можно дольше. Сегодня у нас под рукой целый арсенал косметических процедур и средств на любой вкус и кошелек. Но не стоит забывать, что выглядеть потрясающе в зрелом возрасте можно и без них — стилисты и визажисты давно раскрыли парочку хитрых приемов, которые помогают блистать без лишних затрат.
В статье представлены изображения, сгенерированные с помощью нейросети.
Не бойтесь новых стрижек
Если вы хотите выглядеть элегантно и при этом не тратить много времени на укладку, обратите внимание на стрижку «пикси» с небрежным объемом или многослойный «боб». Она придаёт волосам пышность и лёгкость, делая их визуально более объёмными — особенно это важно для тонких волос. Такая причёска выглядит свежо и модно, пока каждый сантиметр длинных волос накидывает годков. Короткая стрижка — это про лёгкий стиль и моложавый вид. Один словом, просто класс!
Используйте румяна и тени правильно
Визажисты уверены, что кремовые румяна просто созданы для зрелой кожи. Они придают небольшой влажный блеск, из-за которого она выглядит более молодой. Наносить их советуют кончиками пальцев, а затем растушевывать спонжем или кистью. Также важно знать, куда добавлять румяна. Наносить их стоит на «яблочки» щек, и ни в коем случае не сбоку и тем более не использовать в качестве контуринга — это мгновенно визуально сделает вас старше.
Стилисты считают, что небольшой блеск способен придать коже сияние и свежесть. Поэтому не стоит бояться теней с шиммером или хайлайтера, чтобы «оживить» лицо. Тени со светоотражающими блестками делают глаза ярче. Вы можете нанести буквально капельку этого продукта в центр век и наслаждаться тем, насколько эффектно это смотрится. Хайлайтер же стоит наносить на самые высокие части скул.
Будьте аккуратны с макияжем губ
Слишком темные и тем более матовые помады могут быть коварными. Они вполне способны сделать губы визуально тоньше, забиться даже в самые тонкие морщинки губ и придать им неряшливый вид. Визажисты уверены, что для придания объема зрелым дамам стоит выбирать прозрачные или розоватые блески. Также можно воспользоваться маленькой хитростью: нанести кремовую помаду натурального цвета и добавить капельку более светлой помады в центр верхней и нижней губы.
Что касается прорисовки контура карандашом, то лучше этого не делать, ведь он тоже привлекает внимание к морщинкам вокруг губ.
Обратите внимание на модные головные уборы
Кроме фото посередине, остальные напомнили выражение "ж*па в шляпе." Разве что женщина справа интересная.
Яркие бесформенные панамки и старомодные шляпы не красят даже самый удачный образ. Зато лаконичный и стильный головной убор, напротив, станет суперским завершением вашего лука.
Среди модных решений для женщин 50+ особенно выделяются аккуратные береты и шапки с минималистичным декором — они придают образу элегантность и утонченность. В прохладное время года выбирайте модели нейтральных оттенков, гармонирующие с верхней одеждой, чтобы создать целостный и современный образ.
Спускайтесь с каблуков на землю
Здесь нужно исходить из роста, если дама миниатюрная, то её не спасут кроссовки. У меня есть знакомые и коллеги, которые ходят только na каблуках, даже в солидном возрасте.
Каблуки — далеко не единственный способ добавить образу женственности и стиля. Не стоит противопоставлять туфли и кроссовки — времена, когда обувь на шпильках была обязательным атрибутом элегантности, давно прошли. Гораздо разумнее выбирать удобные, качественные и актуальные модели, которые гармонично дополнят ваш образ.
Ассиметричные дизайны
Классная женщина. Видно, что и в юности была интересной. И как элитное вино, с годами стала лучше.
Попробуйте добавить в свой гардероб асимметричные силуэты. Одежда с неровными подолами, скошенными линиями или смещёнными деталями придаст вашему образу динамичность и современный шарм. Например, асимметричный топ или платье подчеркнёт индивидуальность и сделает стиль более выразительным.
Оформите брови
Считается, что густые брови — это олицетворение молодости. А вот тонкие и едва заметные визуально делают человека старше. Так что стоит заняться оформлением бровей, а если вы в этом деле новичок, можно начать с пудры, выбрав нейтральный оттенок. Будьте осторожнее с теплыми и золотистыми: они часто уходят в красноту и выглядят ненатурально.
Также можно присмотреться к технике корейских женщин, которые предпочитают мягкую форму бровей или вообще оставляют их прямыми. Естественная форма тоже ассоциируется с молодостью.
Избегайте бесформенных юбок
Неужели сейчас кто-то носит вещи из кримплена - это из молодости моих родителей, которым под 90, но и они такие вещи уже давно не носят.
Стилисты рекомендуют избегать бесформенных юбок, пошитых из рыхлых тканей типа твида и кримплена. А присмотреться стоит к вариантам, которые подчеркивают фигуру и пригодятся для всех случаев жизни.
Выбрать удачный вариант можно, ориентируясь на свой тип фигуры. Дамам с фигурой типа песочные часы или груша лучше выбрать юбку-карандаш до колена или чуть ниже. Юбки с А-силуэтом или с завышенной талией отлично смотрятся на тех, чья фигура относится к типу яблоко. Ну а мини подойдет всем, кто гордится своими ногами.
Тщательно подбирайте тональное средство
Неправильно подобранное тональное средство может сыграть злую шутку. Например, если вы выбрали тон светлее вашего натурального, то он может сделать мелкие морщинки более заметными. С возрастом лучше выбирать тональное средство на 1-2 тона темнее и лучше со светоотражающими частицами.
Также нужно обращать внимание на плотность покрытия: слишком толстый слой визуально старит и делает лицо менее сияющим.
Используйте вместо черной подводки коричневую
Это смотря, какого цвета глаза и ресницы - na моих темно-карих глазах и чёрных ресницах коричневый карандаш незаметен, поэтому подвожу чёрным, но только верхнее веко.
Стилисты не рекомендуют использовать черную подводку для глаз. Считается, что она способна подчеркнуть темные круги под глазами и даже визуально сделать глаза меньше. Так же существует мнение, что холодный оттенок прибавляет возраст. Это касается и цвета волос, например. Так что черный карандаш лучше заменить на коричневый: теплые оттенки делают глаза ярче.
Что касается самих карандашей, то лучше выбирать кремовые: они хорошо скользят по коже. А если в их составе будут такие увлажняющие компоненты, как масло ши или какао, то вообще отлично.