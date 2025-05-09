Как блистать после 50: 10 советов для яркого образа

Визажисты уверены, что кремовые румяна просто созданы для зрелой кожи. Они придают небольшой влажный блеск, из-за которого она выглядит более молодой. Наносить их советуют кончиками пальцев, а затем растушевывать спонжем или кистью. Также важно знать, куда добавлять румяна. Наносить их стоит на «яблочки» щек, и ни в коем случае не сбоку и тем более не использовать в качестве контуринга — это мгновенно визуально сделает вас старше.

Стилисты считают, что небольшой блеск способен придать коже сияние и свежесть. Поэтому не стоит бояться теней с шиммером или хайлайтера, чтобы «оживить» лицо. Тени со светоотражающими блестками делают глаза ярче. Вы можете нанести буквально капельку этого продукта в центр век и наслаждаться тем, насколько эффектно это смотрится. Хайлайтер же стоит наносить на самые высокие части скул.