Как изменились 16 певиц, чьи песни мы с детства можем угадать с двух нот
Кажется, еще совсем недавно мы вместе с родителями смотрели выступления Надежды Кадышевой, а потом с друзьями зажигали под песни группы «Блестящие». А ведь со времени дебюта любимых исполнительниц прошла куча времени и какой была, например, Ирина Аллегрова в 1989 даже удивишься, ведь она сменила имидж так сильно, что немногие вспомнят, что она когда-то ходила с кудрявыми волосами.
В этой статье предлагаем вам посмотреть, как изменились известные исполнительницы со времен начала их славы.
Надежда Кадышева
Анна Семенович
Ирина Аллегрова
Алсу
Мне она понравилась когда ей было 14 лет, для подростка у нее был хороший глубокий голос. Потом выросла и стала как все
МакSим
Виктория Дайнеко
Анастасия Задорожная
Анастасия Стоцкая
Жасмин
Бьянка
Юлия Ковальчук
Карина Кокс
Анна Плетнева
Алекса
Наталья Подольская
Ксения Новикова
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Комментарии
Ппц вот я старая клюшка,😂😂😂😂 из всех этих певиц знаю от силы 4, остальных впервые вижу. А уж угадать песню же ещё с двух нот...