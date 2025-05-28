Как изменились 16 певиц, чьи песни мы с детства можем угадать с двух нот

Кажется, еще совсем недавно мы вместе с родителями смотрели выступления Надежды Кадышевой, а потом с друзьями зажигали под песни группы «Блестящие». А ведь со времени дебюта любимых исполнительниц прошла куча времени и какой была, например, Ирина Аллегрова в 1989 даже удивишься, ведь она сменила имидж так сильно, что немногие вспомнят, что она когда-то ходила с кудрявыми волосами.

В этой статье предлагаем вам посмотреть, как изменились известные исполнительницы со времен начала их славы.