Как изменились 16 певиц, чьи песни мы с детства можем угадать с двух нот

Музыка
41 минута назад

Кажется, еще совсем недавно мы вместе с родителями смотрели выступления Надежды Кадышевой, а потом с друзьями зажигали под песни группы «Блестящие». А ведь со времени дебюта любимых исполнительниц прошла куча времени и какой была, например, Ирина Аллегрова в 1989 даже удивишься, ведь она сменила имидж так сильно, что немногие вспомнят, что она когда-то ходила с кудрявыми волосами.
В этой статье предлагаем вам посмотреть, как изменились известные исполнительницы со времен начала их славы.

Надежда Кадышева

Анна Семенович

EAST NEWS

Ирина Аллегрова

Алсу

East News
оксана анненко
1 день назад

Мне она понравилась когда ей было 14 лет, для подростка у нее был хороший глубокий голос. Потом выросла и стала как все

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МакSим

East News

Виктория Дайнеко

East News

Анастасия Задорожная

Анастасия Стоцкая

East News

Жасмин

East News

Бьянка

Юлия Ковальчук

EAST NEWS

Карина Кокс

East News

Анна Плетнева

East News, Комсомольская правда / East News

Алекса

East News

Наталья Подольская

East News, Комсомольская правда / East News

Ксения Новикова

East News

Комментарии

Уведомления
оксана анненко
1 день назад

Ппц вот я старая клюшка,😂😂😂😂 из всех этих певиц знаю от силы 4, остальных впервые вижу. А уж угадать песню же ещё с двух нот...

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