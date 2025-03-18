Как изменились 20+ парней из любимых групп, чьими постерами мы завешивали стены
Мы подпевали их песням, танцевали под них на дискотеках. Многие девочки были влюблены хотя бы в одного из участников этих групп. Но время идет, мы взрослеем и меняемся, а вместе с нами через это проходят и наши любимые артисты. Мы решили окунуться в ностальгию и вспомнить, какими были участники мальчиковых групп в их юные годы, и как они выглядят сейчас.
Группа "Иванушки International" - Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев
Группа "Иванушки International" в свое время стала настоящим феноменом. Их песни разрывали чарты и были на кассетах практически у всех. А шепот "рыжего" из Иванушек стал настоящим мемом среди слушателей. В настоящее время группа продолжает свое существование в обновленном составе.
Каким хитам мы подпевали:
- "Снегири-негири улетят, и не поймаешь. Снегири-негири – не замолишь, не заплачешь. И мечты такие улетят, и не поймаешь. Снегири-негири, ты же знаешь, ты же знаешь"
- "Вот это кино! И на экране твой любимый герой. Вот это кино! Он самый лучший на свете. Вот это любовь! В него влюбиться очень легко. Вот это любовь! И я тебе дарю свой билетик"
Группа "Чай вдвоем" - Денис Клявер и Стас Костюшкин
Один из самых ярких дуэтов "Чай вдвоем" после перерыва почти в 10 лет в декабре 2022 года вновь воссоединился, сделав фанатам настоящий новогодний подарок. Группа уже успела выпустить новую песню в лучших традициях своего жанра.
Каким хитам подпевали:
- "Ты погасила свечи, загадала желание: чтобы в этот вечер он пришел на свидание. Этот вечер он провел с тобой. Не надо ни подарков, ни цветов, ни внимания, а только чтобы осуществилось желание в день рождения твой"
- "Ласковая моя, нежная, руки твои держу – слов не нахожу. Ласковая моя, любимая, были мы с тобой, кто всемy виной?"
Группа "Smash!!" - Влад Топалов и Сергей Лазарев
Группа "Smash!!" стала настоящим феноменом и буквально после одной песни влюбила в себя почти всех слушательниц. К сожалению, дуэт просуществовал всего три года и распался в 2005 году. В настоящее время оба участника заняты сольными карьерами и до сих пор имеют большой успех.
Каким хитам подпевали:
- "О, Боже, дай мне сил, что задумано успеть, ни о чем не сожалеть. О, Боже, дай мне сил и терпенья одолжи против зависти и лжи, зависти и лжи"
Группа «Руки Вверх!» — Сергей Жуков и Алексей Потехин
А это даже хуже, чем Иванушки. Примитивные тексты и музыка, а моральные качества Жукова вообще ниже плинтуса.
На фото с Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным представлены актеры Влад Прохоров и Илья Русь, сыгравшие музыкантов в сериале-байопике "Руки Вверх!"
Одна из самых популярных поп-групп того времени, без песен которой не обходилась ни одна дискотека. Зажигательный дуэт просуществовал с 1993 по 2006 год. В настоящее время группа продолжает свою творческую деятельность, но в ее составе теперь только Сергей Жуков. Алексей Потехин также начал свою сольную карьеру в составе группы "Потехин Бэнд".
Каким хитам подпевали:
- "Потому что есть Алешка у тебя. О Лешке ты вздыхаешь зря. О Лешке все твои мечты. Только о Сереге позабыла ты"
- "Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна, ты одна такая – чужая стала сама себе"
Группа "Дискотека Авария" - Алексей Рыжов и Алексей Серов
Группа "Дискотека Авария" на заре своего существования покорила слушателей своими броскими юмористическими текстами. К середине 00-х в из творчестве стала преобладать поп-музыка с лирическими нотками. Коллектив существует до сих пор, однако в ее составе остались только Алексей Рыжов и Алексей Серов.
Каким хитам подпевали:
- "Если хочешь остаться — останься просто так. Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах. Давно за двенадцать, а ты еще в гостях. Ты думаешь остаться, так останься просто так"
- "Летим высоко! Любить друг друга в небе меж звезд и облаков. Помаши мне рукой! Мы на другой планете придумали любовь и свежий ветер"
Группа "Корни" - Александр Асташенок и Павел Артемьев
Группа "Корни" — победители первого сезона "Фабрики звезд" стали настоящим феноменом поп-музыки нулевых. Их песни звучали на каждой перемене, а тексты были заучены наизусть. Коллектив существует до сих пор, но в обновленном составе. В 2010 году его состав покинули Павел Артемьев и Александр Асташенок. Сегодня Александр продолжает занимается музыкой, а также снимается в кино и работает над другими проектами. Павел также дает сольные концерты и решил попробовать себя в актерской деятельности.
Каким хитам подпевали:
- "А моя любовь живет на двадцать пятом этаже. А твоя душа зовет, и я учусь летать уже. А моя любовь живет на двадцать пятом этаже. А моя душа летит к твоей душе"
- "Ты узнаешь ее из тысячи — ее образ на сердце высечен. Ты узнаешь ее из тысячи по словам, по глазам, по голосу. Ее образ на сердце высечен ароматами гладиолуса"
Группа "O-Zone" - Арсений Тодираш и Раду Сирбу
Oriunde ai fi очень красивая песня, к сожалению, это единственная их вещь, от которой мои уши не вянут.
Группа "КГБ" - Александр Киреев
Группа "КГБ" - известные участники реалити-шоу "Фабрика Звезд - 3". К сожалению, просуществовал коллектив недолго. После распада участники разбрелись по сольным проектам. Роман Барсуков стал лидером в кавер-группе. Александр Киреев выступает до сих пор, помимо этого занимается продюсированием и написанием песен для начинающих артистов. И только Дмитрий Голубев оставил музыкальную карьеру и полностью погрузился в дизайн.
Каким хитам подпевали:
- "Горькими цветами попрощалось лето, как же ты могла не знать об этом? Следом за дождями плакать слишком поздно, это несерьезно, несерьезно."
Группа "Челси" - Арсений Бородин, Роман Архипов и Денис Петров
Группа «Челси» продолжает существовать, но новыми хитами своих поклонников не радует. Каждый из солистов больше внимания уделяет сольным проектам. Однако они регулярно дают совместные концерты, чем радуют своих фанатов. Роман Архипов покинул коллектив в 2011 году.
Каким хитам подпевали:
- "Самая моя-моя, самая любимая открывает окна, но прохожу я мимо них. Вдаль зовет меня судьба, ветром злым гонимая.Самая моя-моя, самая любимая"
- "Ты теперь чужая невеста, девчонка из соседнего подъезда. Мимо проходишь, не замечаешь, на вопросы мои не отвечаешь"
Группа "Plazma" - Максим Постельный и Роман Черницын
На левом фото изображен Максим Постельный, на правом (в центре) — Роман Черницын.
Еще один феномен русской эстрады - группа "Plazma". Она одна из первых начала исполнять песни исключительно на английском языке для русскоговорящей аудитории. Группа существует и дает концерты по настоящее время.
Каким хитам подпевали:
- "Save my day and night. Save my hopeful light. Save my loving smile at least for a while. Stay, forgive my crime. Save me one more time. Save me just for a while"
Группа "Братья Грим" - Константин Бурдаев
"Группа Братья Грим образца уже далекого 2006 года. Некоторые до сих пор думают, что Братья Грим - это дуэт. Ничего подобного. Мы всегда были группой. И так уж случилось, что из того состава на сегодняшний день остался один лишь я. Именно тот рыжий "urban cowboy" центре."
Группа "Братья Грим" была образована Борисом и Константином Бурдаевыми в конце 90-х. Коллектив покорил слушателей не только музыкой, но и очаровательными рыжими близнецами. К настоящему времени состав полностью изменился и старых участников там остался только Константин. Борис занялся своим собственными проектами.
Каким хитам подпевали:
- "Сегодня, и ты после фильма Кустурицы шагаешь босиком по улице. И если никто не простудится, то все пренепременно сбудется. И ты, словно мокрая курица, шагаешь босиком по улице. И если никто не простудится, то все пренепременно…"
- "Хлопай ресницами и взлетай, присниться не забывай. Хлопай ресницами и взлетай синицею, иволгой"
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Комментарии
Да неплохо сохранились, вполне узнаваемы)) думаю, если бы сравнили женские группы, то разница была бы существенней, чем эти мужские🤣