Как изменились 20+ парней из любимых групп, чьими постерами мы завешивали стены

Мы подпевали их песням, танцевали под них на дискотеках. Многие девочки были влюблены хотя бы в одного из участников этих групп. Но время идет, мы взрослеем и меняемся, а вместе с нами через это проходят и наши любимые артисты. Мы решили окунуться в ностальгию и вспомнить, какими были участники мальчиковых групп в их юные годы, и как они выглядят сейчас.