Как сейчас выглядят 15+ актеров, сыгравших в наших любимых фильмах 40 лет назад

Фильмы, вышедшие 40 лет назад, стали частью истории, а их герои — настоящими символами своей эпохи. За десятилетия изменились мода, кинематограф и сами звезды, снявшиеся в кинолентах. И пусть актеры выглядят уже не так, как тогда, но они все равно остаются узнаваемыми, талантливыми и любимыми.