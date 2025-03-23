Как сейчас выглядят 15+ актеров, сыгравших в наших любимых фильмах 40 лет назад

Кино
1 час назад

Фильмы, вышедшие 40 лет назад, стали частью истории, а их герои — настоящими символами своей эпохи. За десятилетия изменились мода, кинематограф и сами звезды, снявшиеся в кинолентах. И пусть актеры выглядят уже не так, как тогда, но они все равно остаются узнаваемыми, талантливыми и любимыми.

«Зимняя вишня». Елена Сафонова

«После дождичка в четверг». Валентина Талызина

«После дождичка в четверг». Марина Зудина

«После дождичка в четверг». Марина Яковлева

«Любовь и голуби». Александр Михайлов

«Любовь и голуби». Наталья Тенякова

«Самая обаятельная и привлекательная». Лариса Удовиченко

«Самая обаятельная и привлекательная». Ирина Муравьева

«Самая обаятельная и привлекательная». Владимир Носик

«Зимний вечер в Гаграх». Александр Панкратов-Чёрный

«Милый, дорогой, любимый, единственный...». Ольга Машная

«Милый, дорогой, любимый, единственный...». Дарья Мороз

«Гостья из будущего». Наталья Варлей

«Гостья из будущего». Елена Метелкина

«Гостья из будущего». Наталья Гусева

«Гостья из будущего». Евгений Герасимов

Комментарии

Уведомления

Похожее