Как сложилась жизнь актера, покорившего сердца зрителей ролью принца в культовой сказке «Три орешка для Золушки»

Каждую зиму мы снова включаем «Три орешка для Золушки», чтобы ощутить атмосферу волшебства. Либуше Шафранкова навсегда осталась в памяти зрителей как Золушка, а вот ее прекрасный Принц, Павел Травничек, тоже заслуживает особого внимания. По словам актера, когда его пригласили сниматься в "Золушку", он и не подозревал, к чему это все приведет.

Молодой Павел Травничек был похож на Алена Делона, и именно поэтому режиссер взял его в фильм

Утвердив на роль Золушки 19-летнюю Либуше Шафранкову, режиссер Вацлав Ворличек решил найти ей в пару «молодого Алена Делона». Он искал не просто красивого, а ослепительно харизматичного Принца, который бы идеально дополнил образ дерзкой и независимой Золушки. Перебрав множество кандидатов, Ворличек выбрал Павла Травничека с его яркой, чуть дерзкой улыбкой. На тот момент Травничек учился в Академии музыкальных искусств им. Яначека в Брно, увлекался театром и не понимал, насколько серьезный проект ему предложили. Идеальный Принц оказался с сюрпризами. Во-первых, Павлу пришлось научиться ездить верхом. Чтобы помочь актеру, ему выделили жокея из Брно, который без обиняков заявил: «Научить тебя ездить за неделю? Это полная глупость. Но попробуем!». Несмотря на все трудности, Павел справился. Некоторый опыт верховой езды у него все же был. Его дедушка из Словакии владел фермой, и Травничек иногда катался на лошади. Во-вторых, у актера был сильный моравский акцент, от которого избавиться оказалось гораздо сложнее, чем научиться управлять лошадью. Несмотря на все старания, речь Травничека все равно пришлось переозвучить в финальной версии фильма.

На съемочной площадке было сложно

Съемки «Трех орешков для Золушки» были настоящим испытанием. Зима, лютые морозы, легкие костюмы, которые совершенно не грели… Либуше Шафранкова в некоторых сценах буквально синела от холода, но продолжала работать. В финале, когда Золушка и Принц ехали через заснеженную равнину, случился курьез: Травничек вместе с конем провалился в глубокий снег. Либуше пришлось продолжать сцену в одиночестве, поскольку поле должно было остаться без следов и повторить сцену уже не представлялось возможным. Добавьте к этому сумасшедший график Павла. Он совмещал съемки с выступлениями в театре, разрываясь между городами.

Травничек и Шафранкова сыграли любовь настолько убедительно, что многие до сих пор гадают, а был ли между ними роман в реальной жизни

Павел Травничек знал Либуше еще до съемок "Золушки". Однако общаться начали только на съемочной площадке. Зрители приписывали им роман. Либуше уходила от ответа, а Травничек взял и заявил: «Она мне нравилась, но у нас были только рабочие отношения». Тем не менее, в прессе, в том числе чешской, иногда появляются спекуляции о возможном романе между актерами. Однако прямых доказательств, подтверждающих их романтическую связь, например, совместного интервью, в котором оба актера признавались бы, что у них был роман, не существует. Так вокруг их «пары» до сих пор витает легкий ореол тайны.

Принц на всю жизнь

Павел Травничек — Принц, которого зрители помнят и любят уже почти полвека. После успеха «Трех орешков для Золушки» он снова примерил королевский образ в фильме «Третий принц», где вновь работал в паре с Либуше Шафранковой. На съемках второго фильма тоже пришлось нелегко. В одной сцене Павел карабкался по отвесным скалам, и всякий раз мог сорваться вниз. Только благодаря ловкости альпинистов, которые подготовили для него специальные крепления, актер справился без дублеров. А в другой раз конь, казалось бы, послушный и опытный, внезапно сорвался с места и умчал Павла в неизвестном направлении. Кадры, конечно, получились эффектные, но остановилось животное только через несколько километров. Хотя Павел сыграл множество других ролей, именно образ сказочного Принца стал его визитной карточкой. Но Травничек относится к этому философски: «Нам с Либуше хватило одной сказки, чтобы нас запомнили. Что бы другие за это отдали!».

У актера есть внебрачный сын

Как и Ален Делон, Павел Травничек покорял сердца не только на экране, но и в жизни. Четыре брака, трое детей и насыщенная личная жизнь сделали его объектом пристального внимания публики. Его первый брак с актрисой Симоной Сташовой длился пять лет. «Я хотела жить в сказке, а это невозможно, – вспоминала Симона». Травничек же признавался: «Это я во всем виноват». Но тот период своей жизни он все же вспоминает с теплотой. Интересно, что второй ребенок у Павла появился вне брака от женщины, с которой у него был недолгий роман. Мальчик пошел по стопам отца и тоже снимался в кино. Сам Травничек с юмором говорит о своем статусе любимца женщин: «В отношениях никогда не знаешь, что будет постоянным, а что нет... СМИ годами делают из меня ловеласа, хотя вокруг полно моих коллег, которые меняют партнеров как перчатки, но об этом никто не знает».

Театр в жизни Травничека всегда занимал особую роль

Сцена всегда была главной любовью Павла Травничека. Сразу после учебы он начал играть в театре, а в 1998 году основал собственный частный театр и художественное агентство. В 2021 году Павел попробовал себя в танцевальном проекте «StarDance», но не прошел дальше первого тура. Кроме того, Травничек активно занимался музыкой: записывал аудиосказки вместе с Либуше. Она озвучила «Три орешка для Золушки», а он – «Третьего принца». Также актер вел музыкальное шоу «Do-Re-Mi», где судьба свела его с четвертой женой.

Павел Травничек встретил свою «музу» в 53 года

Моника Фиалкова с детства жила музыкой: пела, танцевала, играла на аккордеоне. В 17 лет она участвовала в телешоу «Do-Re-Mi», а Павел был ведущим. Спустя годы она пришла в его театр и напомнила о той встрече – с этого момента они больше не расставались. В 2015 году пара сыграла свадьбу, а спустя некоторое время у них родился сын Максимилиан. Павел говорит о нем с любовью: «Максимилиан – это лучшее, что есть в моей жизни. Все остальное я делаю так: если меня куда-то зовут или предлагают чем-то заняться, я думаю и говорю: "Знаете что? Я лучше побуду с Максом"».

Травничек – чешский Ален Делон (и не только по версии режиссера "Золушки")

Мог ли юный Павел Травничек, услышав сравнение с «молодым Аленом Делоном», представить, что однажды Делон будет говорить его голосом? Павел стал настоящей легендой чешского дубляжа: его голос звучал в более чем 50 фильмах с Аленом Делоном. Еще в юности Травничек, глядя на экран, сказал сестре: «Я тоже стану таким, как он!». И это пророчество сбылось. Однако Павел не только озвучивал Делона, но и встретился с ним лично двадцать лет назад в кинотеатре в Праге. Травничек вспоминал: «Все смотрели на него, как на привидение. А одна женщина даже не поверила, что это он!». История замкнулась: актер, которым Павел восхищался на экране (и с которым его сравнил режиссер «Золушки»), заговорил его голосом. Настоящая магия кино!

Новые "Три орешка для Золушки"

В 2018 году судьба снова напомнила Павлу Травничеку о «Трех орешках для Золушки»: он сыграл отца Принца в мюзикле по мотивам фильма. Однако спустя два месяца постановку закрыли из-за сложностей с финансированием. Сейчас Павел Травничек продолжает работать в индустрии и руководит своими собственными проектами.