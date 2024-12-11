Как в реальности выглядели 15 женщин, которые позировали великим художникам

Об облике главных красавиц прошлых столетий мы судим по их портретам. Однако живописцы порой вкладывали в работу еще и толику своей фантазии, а значит, между прототипом и героиней полотна могли быть отличия. Вот мы и решили сравнить легендарные женские портреты и фотографии моделей.

Алекса Уайлдинг

Алекса Уайлдинг была одной из любимых натурщиц легендарного прерафаэлита Данте Россетти и вдохновила художника на создание многих картин. Увы, до наших дней дошло слишком мало фактов из биографии этой красавицы. Алексу и Россетти связывали только деловые и дружеские отношения — великой страсти между ними не было. При этом художник финансово поддерживал женщину и после того, как она перестала для него позировать.

Жанна Самари

Актрису Жанну Самари Пьер Огюст Ренуар впервые написал в 1876 году, после чего она стала любовницей живописца и часто позировала для его картин. Через несколько лет роман художника и его музы сошел на нет, но все равно Ренуар еще некоторое время работал с Самари. Просто уже не помещал ее на передний план полотна. После окончательного разрыва с художником молодая женщина вышла замуж за своего состоятельного поклонника и начала писать детскую литературу.

Сюзанна Ошеде

Сюзанна Ошеде была падчерицей художника и часто появлялась на его полотнах. Когда любимая модель Клода Моне решила выйти замуж, он встретил это в штыки. Правда, художник быстро изменил свое мнение, узнав, что избранник девушки, живописец Теодор Батлер, происходит из довольно состоятельной семьи. Как отличить Моне от Мане и вообще стать знатоком живописи, мы рассказывали здесь.

Ева Гонсалес

Ева Гонсалес была единственной официальной ученицей Эдуарда Мане. Девушка начала брать уроки у известного живописца, когда тот был не в фаворе. Последние картины мастера вызвали шквал критики, и он замкнулся в себе. Однако работа с Евой вывела Мане из этого состояния.



Берта Моризо

Эдуард Мане часто рисовал Берту, пока та не вышла замуж за его брата. Поговаривали, что Моризо и Мане тщательно скрывали свою взаимную любовь, хотя никаких доказательств тому нет. Доподлинно известно лишь то, что известная художница была хорошей подругой Мане в течение многих лет, и они часто переписывались.

Мери Лоран

Мэри Лоран была дамой полусвета и музой великих мастеров. Она родилась в небогатой семье: ее мать была прачкой, а отца Мэри никогда не знала. В 16 лет Лоран смогла вырваться в Париж, где начала играть на театральной сцене. Вскоре она познакомилась с богатым стоматологом Томасом Эвансом, который стал ее содержать. Именно средства Эванса помогли Лоран открыть свой известный салон, где встречались писатели, художники и другие творческие личности. В разное время ее возлюбленными были Франсуа Коппе, Стефан Малларме и Эдуард Мане. Для последнего Лоран часто позировала.

Лиза Трео

Трео была любимой моделью Ренуара на протяжении шести лет и появилась на многих полотнах художника. Не много известно об истинном характере их взаимоотношений, но ходили слухи, что Лиза Трео подарила Ренуару двоих детей. Их творческий союз закончился неожиданно. Спустя два года после рождения младшей дочери Лиза неожиданно перестала позировать художнику и до конца своих дней не встречалась и не разговаривала с ним. Ренуар также не упоминал Лизу ни в интервью, ни в мемуарах.

Эмили Амбр

Эмили Амбр исполняла на оперной сцене ведущие партии сопрано. Некоторое время девушка была возлюбленной короля Нидерландов. Ее голосом восхищались многие современники, однако сейчас ее знают не как певицу, а как женщину, изображенную на известном портрете художника Эдуарда Мане «Кармен».

Алина Шариго

Алина познакомилась с Ренуаром, когда ей было 20 лет, а ему почти 40. Вскоре девушка согласилась позировать для художника. После долгого романа и рождения первого сына пара вступила в брак. Именно Алина поддерживала Ренуара, когда у него с годами развился ревматоидный артрит. А в этой статье можно посмотреть, каким себя изображал Ренуар и каким он был на самом деле.



Валли Нойциль

Валли была возлюбленной и моделью Эгона Шиле на протяжении четырех лет, пока художник не решил выгодно жениться. Правда, Шиле совершенно не планировал разрывать отношения с пассией и даже предложил ей вместе ездить в отпуск, на что девушка ответила решительным отказом. После расставания Валли и Эгон больше никогда не виделись, а спустя два года девушка скончалась от скарлатины.

Эффи Грей

Эффи влюбилась в художника Милле, когда тот писал портрет ее мужа Джона Рескина. Брак женщины был на редкость неудачным, так что однажды она сказала Рескину, что хочет навестить родных. Оказавшись под родительским кровом, Эффи отправила мужу обручальное кольцо вместе с сообщением о том, что подает на развод. Вскоре брак был расторгнут, а спустя год Эффи и Милле поженились. История этого знаменитого любовного треугольника стала основой для нескольких пьес, фильмов и оперы.

Фридерика Беер-Монти

Девушка родилась в зажиточной семье и с молодых лет увлекалась искусством. В 23 года она отправилась путешествовать по миру со своим возлюбленным, художником Гансом Белером, хотя родители молодых людей выступали против их романа. Когда Ганс захотел порадовать свою девушку особенным подарком, планируя купить для нее жемчужное ожерелье, Фридерика заявила, что хотела бы получить свой портрет в исполнении Густава Климта. Великий художник сначала наотрез отказывался рисовать Фридерику, но позже согласился. В 30-х годах прошлого века Фридерика переехала в Америку, где сначала работала в художественной галерее, а затем стала ее руководителем.

Мэри Кэссетт

Мэри Кэссетт называют одной из трех «великих дам» импрессионизма. Женщина с детства мечтала стать профессиональной художницей и в 22 года переехала в Париж, чтобы изучать живопись самостоятельно. Однажды Мэри увидела на витрине картину Эдгара Дега, и это изменило всю ее жизнь. Вскоре художники подружились, их связывали общие интересы, и они долгое время сотрудничали. Мэри не только писала картины, но и выступала в роли модели для Дега.

Гертруда Вернон

Гертруда Вернон происходила из аристократической семьи и в 1889 году стала супругой лорда Агнью из Лохнау. Через несколько лет дама решила заказать свой портрет знаменитому художнику Джону Сингеру Сардженту. Картина обрела небывалую популярность, что подняло престиж Гертруды в глазах общества.

Зинаида Юсупова

Одной из самых известных работ французского художника Франсуа Фламенга является портрет княгини Зинаиды Юсуповой. Она была известна как одна из самых привлекательных женщин своего времени. Однако, как мы можем убедиться, между портретом и фотографией Зинаиды есть некоторые отличия, хотя они были сделаны примерно в одно и то же время — в 1890-х годах.