В стеклянной банке икра может подвергаться воздействию солнечного света, что тоже ей н. а пользу не идёт. Лучший выбор - брать н.а развес там, где дают пробовать
Как выбрать на Новый год 12 продуктов, без которых праздник - не праздник
Перед Новым годом забот полон рот, а выбор продуктов для праздничного стола — это задача со звездочкой. Хочется, чтобы все было свежим, вкусным и максимально натуральным. Но в предновогодней суете легко растеряться: яркие упаковки, заманчивые скидки и рекламные лозунги норовят отвлечь от главного — качества.
Икра
- Лучший выбор — икра в стеклянной банке. Очевидное преимущество такой тары - возможность рассмотреть содержимое, оценить цвет и размер икринок, наличие посторонних примесей: капель растительного масла, пустых оболочек, соединительных пленок. Стоит перевернуть банку и посмотреть, как ведет себя содержимое. Если икра быстро стекает по стенкам, значит, в ней слишком много рассола, прилипла ко дну и еле ползет вниз - с содержимым что-то не то.
- Жестяную банку следует внимательно изучить на предмет вздутия и деформации, посмотреть, не провисает ли крышка, если на нее надавить пальцем. Не лишним будет потрясти банку, чтобы убедиться, что внутри не булькает рассол, а значит содержимое упаковано достаточно плотно.
- В составе хорошей консервированной икры - 3-4 ингредиента, два из которых - сам продукт и соль, а оставшиеся - консерванты, такие как сорбиновая кислота и бензонат натрия. Если в составе указан глицерин (Е422), то нам такой продукт не нужен. Производитель кладет его, чтобы удерживать в икре влагу, а это лишнее для свежей правильно засоленной икры.
- Если мы берем икру на развес, то смотрим не только на то, чтобы икринки были одна к одной, блестящие и недавленые, но и обращаем внимание, чтобы икра лежала в ложке горкой, а не растекалась по ней. У продавца на рынке хорошо бы спросить сертификат качества, но даже он не является гарантией, что нам не подсунут "улучшенный" продукт, в который для блеска добавили яичный желток, растительное масло или смешали лежалую партию со свежей.
Мандарины
- Если вы хотите купить сладкие и сочные мандарины, обратите внимание на средние и маленькие фрукты, шарообразной формы, которые по весу тяжелее своих собратьев. Чем легче мандарин, тем больше прошло времени с того момента, как его сорвали, и он успел потерять влагу не только снаружи, но и изнутри.
- Приплюснутый и крупный мандарин скорее всего будет кислить.
- Считается, что испанские мандарины — яркие и сладкие, турецкие — светло-оранжевые, в них больше косточек, они могут быть как с кислинкой, так и пресноватыми, королевскими называют марокканские мандарины — красно-оранжевые, сладкие и без косточек.
- И, конечно же, мы отдадим предпочтение не мятым плодам с глянцевой неповрежденной кожурой. Место крепления мандарина к ветке должно быть светлым, если оно потемнело — фрукты залежались.
Колбаса «Докторская»
Да сейчас везде мясо курицы пихают, сосисок со свининой ещё поискать приходится, с колбасой думаю то же самое
- Считается, что самая вкусная "Докторская" колбаса - та, что упакована "по старинке": в целлофан, натуральную синюгу или коллагеновую оболочку. Такой продукт дополнительно обжаривают с дымом, он становится менее влажным, плотным и ароматным. Яркая полимерная оболочка - водонепроницаемая, колбасу, которая упакована в нее, только варят, и она получается более влажной с менее выраженным вкусом.
- В составе настоящей "Докторской" нет места таким ингредиентам и добавкам, как крахмал, каррагинан, камедь, мясо птицы, растительные белки и клетчатка. Вода должна идти на третьем месте после свинины и говядины, также в такую колбасу кладут соль, сахар, натуральные пряности, сухое коровье молоко и куриные яйца или яичный меланж.
- Не стоит вестись на яркую надпись "сделано по ГОСТу", так как это маркетинговая уловка. ГОСТа на классическую "Докторскую" колбасу не существует в природе. У хороших производителей состав продукта написан так, что его легко найти и прочитать. Им скрывать нечего. А вот нечитаемый мелкий текст, замаскированный яркими картинками, - звоночек, что дело нечисто.
Консервированный зеленый горошек
Что, кто-то еще не знает какой горошек брать, не выбрал любимые марки?
- Горошек также предпочтительней брать в стеклянной таре, так как через нее можно оценить продукт заранее. Горошинки должны быть ровными, зелеными, светло-зелеными или оливковыми. Наличие коричневых горошин свидетельствует о браке. Заливка не должна быть полностью прозрачной — это свидетельствует о наличии в составе ненужных консервантов. В банке может быть небольшой осадок, но если на дне скопился хорошо видимый белый слой — нарушены технологии или использовались перезревшие зерна.
- Консервированный горошек бывает трех сортов. В консервах высшего и первого сорта вы практически не найдете битых зерен: согласно нормам, их должно быть, соответственно, не больше 6 и 8%, а вот в столовом горошке таких зерен чуть ли не четверть, ведь допустимый предел — 20 %.
- В составе качественного консервированного горошка всего 4 ингредиента: сам продукт, вода, соль и иногда сахар, для пикантности.
- Обратите внимание на срок производства. Зимой, осенью и в конце лета консервы делают из замороженного или сухого сырья, что не в лучшую сторону сказывается на качестве. Самый вкусный продукт производят весной и в начале лета из свежего сладкого горошка молочной спелости.
Майонез
- Хороший майонез имеет консистенцию густой сметаны, он не слишком жидкий и не чересчур густой. В нем нет комков и небольшое количество воздушных пазух. Самый яркий признак некачественного продукта — расслаивание, когда из общей массы выделяется масло. Слишком густая консистенция говорит о том, что в продукт щедро бухнули крахмала, жидкая — воды.
- Цвет качественного продукта может быть от белого до кремово-желтоватого оттенка, но обязательно с равномерной окраской. Если майонез слишком желтый, в него щедро добавили красителей.
- Один из главных ингредиентов в майонезе — растительное масло. Именно оно определяет жирность продукта. Массовая доля жира в настоящем майонезе — не менее 50%, а вот в майонезном соусе — уже не менее 15%. Масло, из которого сделан майонез, может быть любым, но обязательно рафинированным и дезодорированным. Нерафинированное масло может содержаться в продукте только в небольших количествах — как вкусовая добавка.
- Заманчивые надписи на упаковке «Оливковый» или «Сделан на перепелиных яйцах» могут быть лишь маркетинговыми уловками. Внимательно читайте этикетку и обращайте внимание на состав. И оливковое масло, и перепелиные яйца могут присутствовать в майонезе в следовых количествах, чтобы оправдать рекламу.
Маринованные огурцы
Китайские и вьетнамские приходят в железных бочках по 200 литров, и естественно в стекляшку маринад наливается новый.
- Первое, на что стоит обратить внимание, - прозрачность рассола. Если он "как слеза", это не очень здорово, так как, скорее всего, огурцы уже были замаринованы, затем промыты и снова опущены уже в новый маринад. Как правило, и сами огурчики в таком маринаде будут блеклыми. Банку с белесым рассолом тоже лучше поставьте обратно на полку - продукт однозначно испорчен. Хороший рассол самую малость мутноват, а на дне банки немного осадка.
- Чем крупнее огурцы в банке, тем вероятнее, что они будут мягкими, так как для их маринования понадобилось больше уксуса. К тому же, небольшие огурчики реже оказываются пустотелыми.
- Если вы хотите купить огурцы, выращенные и переработанные в наших широтах, обратите внимание на дату производства. Если там значится зима или поздняя осень, то сырье точно было привозное. Еще один маркер - наличие зонтика укропа. На зарубежных фабриках его используют крайне редко.
Малосольная красная рыба
- Цвет соленой рыбы может быть очень разным. Он зависит от вида рыбы, от того, в каких условиях она была выращена или выловлена. Так, например, у аквакультурных рыб филе может быть более насыщенным из-за того, что в их корме присутствовали специальные добавки. Гораздо важнее, чтобы окрас был равномерным, без разводов и пятен. Коричневая и желтая "ржавчина" свидетельствует об окислении рыбьего жира.
- При нажатии на филе, вы должны чувствовать, что оно достаточно плотное, не ощущается дряблым и точно не расслаивается.
- Производителей обязывают указывать, из какого сырья изготовлено филе - из охлажденной или замороженной рыбы. В последней, если сырье правильно хранилось, нет ничего плохого. Более того, некоторые виды рыбы (тихоокеанские лососевые) по правилам безопасности можно солить только после замораживания.
Копченая колбаса
- В составе хорошей копченой колбасы на первом месте всегда должно значиться мясо. Если же производитель указывает вместо него мясной фарш, мясной продукт или МОМ (механической обвалки мясо) - о качестве речи быть не может.
- Кусочки сала в хорошей колбасе белые, а не желтые или розовые. В противном случае либо использовали красители, либо сало взяли не самого лучшего качества. Срез у вкусной колбаски красивый, ровный, с легким маслянистым блеском, без пустот и торчащих волокон.
- Слишком плотно натянутая оболочка говорит о том, что в колбасе много воды и разбухшего крахмала. На оболочке может быть легкий сухой белый налет, его можно просто стереть, а вот если оболочка липкая, то дегустация такой колбаски может обернуться серьезными проблемами с желудком.
Селедка
- Рыбу, которая входит в состав одного из главных традиционных новогодних блюд - селедки под шубой, большинство хозяек покупает уже разделанной, как минимум, на филе. Для этой закуски не стоит брать рыбу в лоточках - она чересчур соленая, рыхлая и часто содержит мешающие вкусу пряности. Хорошо подходит филе в вакуумной упаковке.
- Рыбное филе должно быть плотным и толстым. Если оно кажется вам плоским, то кости, с высокой долей вероятности, удаляли специальным раствором, неполезным для здоровья.
- Если рыба упакована так, что в нее можно потыкать пальцем - отлично. После нажатия кусочки должны вернуть форму, а иначе значит рыба либо испортилась, либо перезрела, что отразилось на ее вкусе в худшую сторону.
Сыры
Это всё бред. Цвет сыра бывает разным из-за его вида. Вполне вкусный оранжевый чеддер соседствует в моем холодильнике с белым бри
- Покупая нарезанный сыр, обратите внимание на его цвет и вид в разрезе. Он должен быть однородным, без пятен и полос, и ни коем случае не белесым. У натурального сыра, а не сырного продукта, цвет чаще всего приятный кремовый. Если сыр белый, то он либо не дозрел и будет безвкусным, либо корова, из чьего молока сделан продукт, питалась плохо, что тоже влияет на вкус. А вот если сыр яркий, то тут могут быть варианты. Например, для того, чтобы сыр был ярко-оранжевый, производители могу добавлять в него семена южно-американского дерева аннато. Эта натуральная добавка никак не влияет на вкус или запах. А желтый сыр может быть сделан из молока коров, которые ели много сочной вкусной травы.
- В сыре могут быть глазки — овальные или круглые, крупные, средние и мелкие. Но форма не главное — важно, чтобы они были расположены равномерно. Если же где-то их больше, а где-то меньше, то либо была нарушена технология производство, либо сырье было некачественным.
Оливки
- Чтобы узнать, насколько крупные оливки или маслины в жестяной банке, обратите внимание на цифры, написанные через косую черту. Наличие этих цифр - гарантия добросовестности производителя. Там может быть написано 110/130 или 300/320. Эти цифры обозначают, сколько примерно таких плодов, как внутри, в одном килограмме. Чем меньше цифра, тем они крупнее. Самые мелкие будут обозначены цифрами от 60 до 180.
- Маслины - это созревшие оливки. Натуральные маслины не бывают однородного иссиня-черного цвета. Часть плодов может быть светлее, их цвет может быть коричневым, темно- красным, темно-фиолетового оттенка. Если же плоды как на подбор глянцево-черные, то скорее всего их подкрасили.
Шпроты
Маслины все красят солями железа (съедобными ))), иначе у них будет неравномерная окраска по толщине.
- И тут снова стоит обратить внимание на продукт в стеклянной банке. Такая тара не только дает возможность рассмотреть, что внутри - размер кусочков и как плотно они лежат, но и не подвержена вздутиям и деформации. К тому же, в ней можно хранить уже открытый продукт, а из жестяной банки рыбок нужно будет переложить в пластиковый контейнер или стеклянную посуду.
- Кроме состава у шпрот есть маркировка. Самые вкусные сделаны на рыбном производстве, и об этом свидетельствует буква "Р", а цифра 137 говорит, что рыба внутри - крупная жирненькая балтийская килька. Имеет значение и дата производства: считается, что весенняя и летняя килька вкуснее, чем та, что выловлена осенью и зимой.
- Растительное масло в консервах может быть любым, и на это тоже стоит обратить внимание. Многие из нас привыкли к подсолнечному маслу в шпротах, и оливковое может нас удивить, а рапсовое - показаться невкусным. Масла в банке должно быть не больше чем 25% от всего объема.
А вот несколько статей, где мы решили порассуждать о традиционных блюдах для новогоднего стола:
Комментарии
майонез, вареные колбасы/сосиски, маринады давно пора оставить в прошлом
Смотрю обычно кто производит и свежесть. Кстати, горошек беру, если написано, что сделан в июне(06.), это его сезон