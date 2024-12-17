Как выбрать на Новый год 12 продуктов, без которых праздник - не праздник

Перед Новым годом забот полон рот, а выбор продуктов для праздничного стола — это задача со звездочкой. Хочется, чтобы все было свежим, вкусным и максимально натуральным. Но в предновогодней суете легко растеряться: яркие упаковки, заманчивые скидки и рекламные лозунги норовят отвлечь от главного — качества.