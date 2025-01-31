Как выглядят настоящие возлюбленные героев боевиков, от которых мы взгляд оторвать не могли

За каждым актером боевиков стоит женщина, которая вдохновляет, поддерживает и помогает оставаться сильным не только в кадре, но и в реальной жизни. Узнайте, как выглядят возлюбленные знаменитых мужчин, известных своими ролями в экшен-фильмах.

Брюс Уиллис

21 марта 2009 года Уиллис женился на модели Эмме Хеминг. Среди гостей были его три дочери, а также Мур и Катчер. Церемония не имела юридической силы, поэтому через шесть дней пара снова поженилась и зарегистрировала брак официально. У Эммы и Брюса две дочери, которые родились в 2012 и 2014 годах.

Марк Дакаскос

Дакаскос женат на актрисе Джули Кондре, которая снималась с ним в боевиках "Плачущий убийца" 1995 года и "Одна ночь в Бангкоке" 2020 года. У них трое детей: два сына - Макоа и Капона и дочь Ноэлани.

Киану Ривз

© Speed / Twentieth Century Fox , MICHAEL TRAN / AFP / East News MICHAEL TRAN / AFP / East News

В 2009 году на званом ужине Ривз познакомился с Александрой Грант, художнице-визуалисте и скульпторе. Они сблизились, пока работали над совместными проектами. В 2019 году Ривз и Александра публично рассказали о своих отношениях.

Джерард Батлер

© RocknRolla / Warner Bros. , Kristin Callahan / Everett Collection / East News Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Сейчас Батлер встречается со звездой Sports Illustrated Пенни Лейн. Помимо модельной деятельности, она также работает актрисой, ее можно увидеть в фильме "Лига справедливости". Между парой разница в возрасте 25 лет, но это не мешает им быть вместе.

Рассел Кроу

© Gladiator / Universal Pictures , Rocco Spaziani / DPA / East News Rocco Spaziani / DPA / East News

Рассел Кроу и Бритни Териот впервые появились вместе в ноябре 2020 года. Однако они предпочитают не афишировать свои отношения. Пара познакомилась на съемочной площадке фильма «Город порока» 2013 года.

Харрисон Форд

Форд начал встречаться с актрисой Калистой Флокхарт после того, как они познакомились на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в 2002 году. Он сделал предложение в День святого Валентина в 2009-ом, а уже в следующем году они поженились. У пары есть сын, родившийся в 2001-ом, которого Флокхарт усыновила до встречи с Фордом.

Мэттью Макконахи

МакКонахи познакомился с моделью и дизайнером Камилой Алвес в 2006 году. Они обручились 25 декабря 2011 года и поженились на частной католической церемонии. У пары трое детей.

Питер Уэллер

24 июня 2006 года, в свой 59-й день рождения, Уэллер женился на своей давней подруге, актрисе Шери Стоу. У пары есть сын.