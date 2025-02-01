Как изменились 16 актеров и актрис из сериалов, при показе которых пустели улицы

Когда-то давно не было такого изобилия сериалов, как сейчас, и не было возможности посмотреть понравившийся проект за один присест. По телеканалу шла, как правило, одна зарубежная лента, а новые эпизоды транслировались раз в день. Потому мы со всех ног бежали к экрану в обозначенное время, чтобы узнать, будут ли условные Марселу и Мария вместе. А теперь мы решили выяснить, как изменились актрисы и актеры из мыльных опер нашей юности.