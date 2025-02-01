Как изменились 16 актеров и актрис из сериалов, при показе которых пустели улицы
Когда-то давно не было такого изобилия сериалов, как сейчас, и не было возможности посмотреть понравившийся проект за один присест. По телеканалу шла, как правило, одна зарубежная лента, а новые эпизоды транслировались раз в день. Потому мы со всех ног бежали к экрану в обозначенное время, чтобы узнать, будут ли условные Марселу и Мария вместе. А теперь мы решили выяснить, как изменились актрисы и актеры из мыльных опер нашей юности.
Летисия Спиллер («Нежный яд»)
Андреа Дель Бока («Селеста»)
Тьяго Ласерда («Земля любви»)
Родриго Санторо («Неукротимая Хильда»)
Ана Паула Арозиу («Неукротимая Хильда»)
Красивая такая. Она мне казалась одно лицо с актрисой из однажды в Америке
Фабио Асунсан («Во имя любви»)
Маркуса играл вроде, запомнился, у бразильцев не часто красивые актеры были. Метис видимо.
Каролина Феррас («Во имя любви»)
Эдуардо Московис («Во имя любви»)
Лаура Хэрринг («Любовь и тайны Сансет Бич»)
Наконец-то хоть где-то вспомнили про этот сериал, почему-то он в подобные подборки обычно не попадает, а мы в детстве прям засматривались и кукол в честь героев называли :))
Сара Бакстон («Любовь и тайны Сансет Бич»)
Летисия Сабателла («Клон»)
Нивея Стелманн («Клон»)
Диего Рамос («Богатые и знаменитые»)
Дебора Секку («Семейные узы»)
Вероника Виейра («Дикий ангел»)
Габриела Сари («Дикий ангел»)
Узнать, как изменились звезды других фильмов и сериалов нашей юности, можно из этих статей: