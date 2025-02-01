Как изменились 16 актеров и актрис из сериалов, при показе которых пустели улицы

Знаменитости
1 день назад

Когда-то давно не было такого изобилия сериалов, как сейчас, и не было возможности посмотреть понравившийся проект за один присест. По телеканалу шла, как правило, одна зарубежная лента, а новые эпизоды транслировались раз в день. Потому мы со всех ног бежали к экрану в обозначенное время, чтобы узнать, будут ли условные Марселу и Мария вместе. А теперь мы решили выяснить, как изменились актрисы и актеры из мыльных опер нашей юности.

Летисия Спиллер («Нежный яд»)

SHIRF
21 час назад

Как будто и не было стольких лет,их пара в яде просто космос

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Андреа Дель Бока («Селеста»)

Тьяго Ласерда («Земля любви»)

Родриго Санторо («Неукротимая Хильда»)

OLE
22 часа назад

Приятный товарищ. Помню его по "Люблю тебя, Филлип Морис".

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Ана Паула Арозиу («Неукротимая Хильда»)

Dia_Mak
22 часа назад

Красивая такая. Она мне казалась одно лицо с актрисой из однажды в Америке

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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Фабио Асунсан («Во имя любви»)

мальвина
22 часа назад

Маркуса играл вроде, запомнился, у бразильцев не часто красивые актеры были. Метис видимо.

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Каролина Феррас («Во имя любви»)

Эдуардо Московис («Во имя любви»)

Лаура Хэрринг («Любовь и тайны Сансет Бич»)

Nika88
17 часов назад

Наконец-то хоть где-то вспомнили про этот сериал, почему-то он в подобные подборки обычно не попадает, а мы в детстве прям засматривались и кукол в честь героев называли :))

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Сара Бакстон («Любовь и тайны Сансет Бич»)

Летисия Сабателла («Клон»)

Нивея Стелманн («Клон»)

Диего Рамос («Богатые и знаменитые»)

Дебора Секку («Семейные узы»)

OLE
22 часа назад

Вводные хорошие, но губы уже откорректированы, правда аккуратно.

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Вероника Виейра («Дикий ангел»)

Габриела Сари («Дикий ангел»)

Узнать, как изменились звезды других фильмов и сериалов нашей юности, можно из этих статей:

Фото на превью Muñeca brava / Televisión Federal (Telefe), Hilda Furacão / Rede Globo de Televisão, bwell / YouTube

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