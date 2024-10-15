Я устала тащить все одна и поставила себя на первое место. Вот как на это отреагировала семья

Я живу обычной жизнью: работаю из дома, воспитываю детей. Иногда выбираюсь с подружками на кофе и время от времени хожу на танцы. Но в какой-то момент я поняла, что моя жизнь как будто бы слишком серая. Ничего вокруг не радует и постоянно хочется плакать. А близкие и вовсе только раздражают. Через полгода я поняла, что эта тоска и хоть сжирает слишком много ресурса и портит качество жизни. Расскажу, как я пытаюсь выйти из такого состояния.

Эта статья написана исключительно на основании личного опыта автора и людей из его окружения, который не может заменить квалифицированную помощь врача. Умозаключения автора статьи не претендуют на научную истину.

Тревожные звоночки, которые я так долго игнорировала

Муж все чаще говорил, что у меня кислое лицо. И что я разленилась: не хочу ничего делать, только на работу хожу да бытом занимаюсь. Я чувствовала себя виноватой, но не знала, как исправить то, что меня все переставало интересовать. Пойти в кино? Ну можно, но в целом не хочется. Погулять? Давай не сегодня, сил нет. Съездить в другой город? Ой, жара такая, что даже черт лысый вспотеет и скажет: «Да ну нафиг». Я находила 100500 отмазок ничего (кроме того, от чего невозможно отказаться) не делать и никуда особо не выбираться. Списывала все на сезонный авитаминоз, магнитные бури, стресс на работе. Но глубоко внутри я знала, что у меня пропало само желание чего-либо как явление. Я стала чаще плакать. Бездомный котенок на дороге, грустный фильм, ссора с родней — это понятно. Но откуда-то скользкими змеями и жабами полезли старые обиды. Как-то я 2 часа ревела белугой просто потому, что вспомнила, какие гадости муж наговорил мне 2 года назад.

Появилась тревога: я какая-то не такая, что-то не то делаю. И привычка по 3 раза возвращаться домой, чтобы проверить, точно ли я закрыла дверь и выключила плиту. А потом рисовать в голове картины, в которых мой кот прыгает на плиту и случайно включает газ. В какой-то момент я просто легла на кровать и поняла, что хочу только лежать, но чтобы еще все мысли в голове выключились. Надоело эту уже пережеванную жвачку раз за разом гонять по кругу. С супругом начались проблемы и мне казалось, что понимания у близких я не нахожу. Сижу как-то, плачусь маме, что надо было от мужа еще два года назад уходить, когда мы ссориться начали. Жду поддержки, а она чаек себе попивает да молчит. Говорю: «Мам, ты на чьей стороне вообще?» А она и выдала: «Знаешь, дорогуша, вам с мужем просто нужно ночью с открытым окном спать, чтобы все ваши ссоры выветривались». Уровень поддержки, конечно, зашкаливал. Через 2 недели я нехотя согласилась пойти на кофеек с подругой, которая уже обиделась на то, что я все время нахожу причины остаться дома. Она заметила мое состояние апатичного зомби и вывела на разговор. И уговорила пойти к психотерапевту, хотя я отнекивалась, мол, у меня ж все нормально, просто грустно. Наверное, из-за этих... вспышек на солнце, во!

Квест под названием «Найди специалиста»

В итоге я все же решилась. Не особо понимая, как выбрать врача, я записалась к первому попавшемуся в ближайшую больницу. У нас с этой импозантной женщиной лет за 50 случился диалог, который мне показался даже более бессмысленным, чем умение брать интегралы для среднестатического человека. — Здравствуйте! — Угу. Что у вас? — Мне очень грустно в последнее время, я часто плачу из-за ерунды, мне все кажется каким-то... — Сколько вам лет? — 33... — Дети есть? — Один. — Почему только один? — Да как-то не сложилось пока что. Планируем позже, но... — Родите второго и тогда приходите, если не полегчает. И скажите там, чтобы пока никто не заходил.

После этого занятного случая я записалась к частному психиатру, которого в соцсетях называли светилом медицины. И попала в цирк, где медведи на велосипеде и все такое прочее. Думаю, светило он в том плане, что его чувством собственной важности можно полностью осветить стадион «Уэмбли». Но черт бы с ним и его эго. Он с ходу поставил диагноз, дал готовый рецепт (он их всем из одной стопки берет?) и уставился на меня с видом: «Давай до свидания». Когда я осторожно спросила, можно ли поговорить о том, что меня беспокоит, он посмотрел на часы (я оплатила 50 минут приема, а прошло только 10) и тяжко вздохнул: «Ну давайте, но только основное». Моего «основного» ему хватило, чтобы: 1) осудить мое избегающее поведение, 2) сказать, что я слишком копаюсь в себе (спасибо, кэп, я пришла, чтобы ты помог мне с этим тоже), 3) посоветовать больше себя нагружать, чтобы не было времени «крутить в голове глупости».

Я тогда не стала принимать «выписанные» лекарства, а через месяц чуть не загремела в больничку с нервным срывом. Так что искать своего врача надо так же тщательно, как мужа или крестного для ребенка. Или даже тщательнее, наверное. Благо я нашла своего с третьей попытки, а не со 100500-й. К слову, я сама себя очень грызла за то, что мне плохо «из-за ерунды». Есть много людей, которым гораздо хуже, но они ведь держатся. Врач же мне сказал: «Не надо сравнивать свои проблемы с чужими и недооценивать или преувеличивать любые из них. Вы — это вы. Если вам плохо, нужно помочь себе, а не делать еще хуже. А дела других людей оставьте им, вы за них не отвечаете». Он объяснил, что у меня тревожное расстройство и депрессия, составил план лечения и сказал, что мы справимся.

Когда борешься и с собой и с другими

Муж был рад, что я в итоге займусь своим здоровьем и мне станет лучше. Но потом в деле появились и другие третьи лица. Свекровь узнала, что я пошла к психологу. Всем родственникам растрепала, что в семье беда, невестка сор из избы выносит. Пришли к ним вчера в гости, а меня свекор отвел в сторонку и шепнул: «Ты ее не слушай. Вчера все спать легли, а она взяла телефон и как давай узнавать, что это такое и как может помочь. Она просто всего нового у нас боится». Я вообще очень быстро поняла, что без поддержки хоть кого-то из близких мне было бы в 100 раз сложнее. Мама поддержала мое решение лечиться, и я уверена, что этот фактор тоже сыграл свою роль. Вообще считаю, что нашему обществу не хватает культуры понимания ментальных проблем. Если сказать кому-то, мол, у меня депрессия, выпадет рандомный ответ из списка: «Типа грустно тебе?», «Ой, скажешь тоже — депрессия», «Ну так займись чем-нибудь». Даже мой отец, который когда-то имел отношение к медицине, сначала ляпнул: «Не знал, что выдуманные болезни лечат таблетками». Но потом почитал научные статьи и извинился.

Я поняла, что не одна

Оказалось, что у некоторых моих коллег, друзей и их знакомых был опыт работы с психологом или психотерапевтом. Я собрала некоторые истории, но по просьбе этих людей изменила имена. Марина, 44 года: Я очень трепетно отношусь к своему здоровью, прохожу плановые осмотры и обращаюсь к специалисту, когда меня что-то беспокоит. И пофиг, когда кто-то говорит, что я помешалась на себе. Когда я поняла, что наши с мужем отношения дали серьезную трещину, то записала нас к семейному психологу. Параллельно каждый из нас прорабатывал свои моменты со специалистом наедине. Я считаю, что современный человек так и должен поступать. Мы же лечим желудок или горло. Почему не лечить мозг?

Я очень трепетно отношусь к своему здоровью, прохожу плановые осмотры и обращаюсь к специалисту, когда меня что-то беспокоит. И пофиг, когда кто-то говорит, что я помешалась на себе. Когда я поняла, что наши с мужем отношения дали серьезную трещину, то записала нас к семейному психологу. Параллельно каждый из нас прорабатывал свои моменты со специалистом наедине. Я считаю, что современный человек так и должен поступать. Мы же лечим желудок или горло. Почему не лечить мозг? Маша, 30 лет: Я долгое время боялась идти к врачу, потому что в семье у нас так никто не делал. Но в итоге выбрала специалиста и сходила на несколько сессий онлайн. Сестра мужа услышала, что я к психологу хожу и выдала: «Какие у тебя могут быть проблемы. Вот я троих родила и никаких депрессий». А я в ответ не выдержала и заявила: «Конечно, родная! Ты ведь себе вместо этого 10 хобби завела и бегаешь как белка в колесе, чтобы о себе подумать». Кажется, я научилась отстаивать свои границы.

Вероника, 34 года: После 13 лет брака мы с мужем бурно разводились, но я была уверена, что отпустила ситуацию. Он изменил, он и виноват. Я была зла и обижена, но решила перевернуть страницу, идти дальше. Но у меня не получилось! Я год сидела на сайте знакомств, ходила на свидания, но ничего не клеилось. Мужчины будто бежали от меня. Я стала все чаще уходить в виртуальный мир (могла ночами напролет рубиться в игры за компом). А потом увидела в соцсетях пост одной знакомой. Она писала, что после работы с психологом наладила что-то там и теперь прям счастлива. И я решила: «А чем черт не шутит?» Психолог сказала, что на самом деле я не отпустила ситуацию, не прожила обиду и виню себя в измене мужа. Мы с ней работаем уже 3 месяца, пока что мне все нравится.

После 13 лет брака мы с мужем бурно разводились, но я была уверена, что отпустила ситуацию. Он изменил, он и виноват. Я была зла и обижена, но решила перевернуть страницу, идти дальше. Но у меня не получилось! Я год сидела на сайте знакомств, ходила на свидания, но ничего не клеилось. Мужчины будто бежали от меня. Я стала все чаще уходить в виртуальный мир (могла ночами напролет рубиться в игры за компом). А потом увидела в соцсетях пост одной знакомой. Она писала, что после работы с психологом наладила что-то там и теперь прям счастлива. И я решила: «А чем черт не шутит?» Психолог сказала, что на самом деле я не отпустила ситуацию, не прожила обиду и виню себя в измене мужа. Мы с ней работаем уже 3 месяца, пока что мне все нравится. Евгений, 38 лет: Родители дали мне хороший старт в жизни, помогли устроиться на крутую работу. А я не сидел как засватанный, пахал 24/7 и пробивался выше. К 25 годам у меня были своя квартира и машина, к 30-ти я построил бизнес и купил еще 2 квартиры. А потом понял, что выгорел, все осточертело, финансовое благополучие не приносит радости. Бросил все и укатил в Таиланд. Тусил, серфил, жил, казалось бы, в свое удовольствие, но на самом деле мне так тошно было, что хоть на стену лезь. Тогда я понял смысл выражения, что куда бы ты не пошел, ты всюду берешь с собой себя. Вернулся домой и прошел полный чек-ап в клинике. Мне поставили депрессию, я выполнил все предписания врача. И пошло-поехало: я придумал новый бизнес, позже женился, сейчас мы ждем ребенка. Все хорошо наконец-то.

Лечить депрессию долго и сложно, но игра стоит свеч

Я не буду врать, что порхаю, как бабочка, и перестала жалить себя, как пчела. У меня еще бывают эпизоды упаднического настроения, периодически я проигрываю прокрастинации с первого же хода. Но теперь я вижу проблеск надежды. Я вылечусь и снова буду радоваться простым вещам. Буду спокойно гулять, общаться, путешествовать и наслаждаться моментами. Постепенно стану еще меньше плакать. Честно, я раньше почему-то думала, что у женщин особенность такая — чуть что плакать. Но я убедилась, что это не так. Теперь я знаю, что не все женщины плачут. Да, слезы могут помочь выразить эмоции, справиться с переживаниями, дать чувство облегчения. Но еще они могут быть сигналом какой-то проблемы, и именно в этом плане я хочу стать женщиной, которая не плачет. А если и плачет, то от радости. Вот это, кстати, вообще сейчас моя мечта. В октябре я начну ходить на когнитивно-поведенческую терапию. Пожелайте мне удачи, пожалуйста, и не будьте как те люди с «А ты просто не грусти». Душу тоже можно и даже нужно лечить. И, что самое замечательное, она поддается лечению.