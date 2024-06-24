Мы обалдели, когда узнали чем различаются эти 10 сказочных персонажей в разных странах

Кино
3 минуты назад

Если покопаться, то в некоторых волшебных персонажах из разных стран можно найти общие черты. Однако и различий там не мало. Особенно разница видна в киноадаптациях различных сказок, и наша статья именно о таком сравнении.

Баба Яга (лесная ведьма)

Тётя Мотя
4 дня назад

В детстве я много читала, особенно любила сказки разных народов мира. И, действительно, у каждого народа своя "баба Яга". Но особенно мне запомнилась карельская Сюоятар за исключительную кровожадность и подлость.

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  • Практически у всех народов мира есть своя версия лесной колдуньи, проводницы между мирами. Иногда она злодейка, а порой, напротив, помощница для главного героя. Так, из последних киноадаптаций Бабы Яги нам больше всего запомнилась героиня из фильма «Последний богатырь».
  • В Италии каждый ребенок знает ведьму Бефану, летающую на метле и приносящую детям конфеты. Не так давно эту роль сыграла Моника Беллуччи в фильме «Школа волшебства».
  • В Скандинавии также есть ведьма Хель (Хэлла). В основном это существо мрачное, она является властительницей загробного мира. Ее образ был взят для киновселенной Марвелл, где Хэллу сыграла Кейт Бланшетт.

Злая мачеха Белоснежки

  • Многим знакома сказка про Белоснежку братьев Гримм, которую адаптировали на больших экранах множество раз. Одна из известных голливудский версий - "Белоснежка и Охотник". Там в роли мачехи Равенны появилась неподражаемая Шарлиз Терон. По сюжету, она пытается сохранить свою молодость и красоту за счет юных девушек.
  • Однако нам более известна очень похожая история - "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях" А.С. Пушкина. Мачеха главной героини там также пытается остаться молодой и красивой не самым честным путем. В фильме "Осенние колокола" роль злой царицы сыграла Людмила Дребнева.
  • Испанцы сняли кинокартину "Белоснежка" на свой лад. Волшебства там нет, зато главная героиня занимается корридой, а ее мачеха пытается хитростью избавиться от конкурентки. К сожалению, финал этого фильма нельзя назвать счастливым.

Мальвина

  • Всем полюбилась девочка с голубыми волосами из фильма "Приключения Буратино" 1975 года.
  • И мало кто знает о французской киноадаптации под названием "Безумный Пьеро". Это, кстати, романтическая криминальная драма. Главный герой Фердинанд сбегает из Парижа с Марианной, которая является французской вариацией Мальвины.

Царевна-Лягушка и Принц-лягушка

  • Киноверсию народной сказки «Царевна-Лягушка» сняли в 1939 году, в роли Василисы Прекрасной тогда выступила Валентина Сорогожская.
  • В других странах в лягушачью шкуру обычно «одевают» мужчин. Так в 1986 году вышел фильм «Принц-лягушка». По сюжету принцесса Зора поцелует заколдованного принца и снимет проклятье.
  • Есть и восточная версия сказки — сериал «Принц превращается в лягушку». Волшебства там нет, просто в шуточной манере обыгрывается то, как избалованный ребенок богатых родителей теряет память и превращается в доброго и милого парня.

Фея-крестная

Каргусик
4 дня назад

Для полноты чувств надо было ещё крестную-темнокожего-гея всунуть.

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  • Феи часто встречаются в сказках, но у многих зрителей этот образ ассоциируется с историей про Золушку. В фильме 1947 года фея-крестная каноничная: превращает тыкву в карету, дарит Золушке прекрасный наряд и хрустальные туфельки.
  • В англо-американской версии 2015 года эта героиня принципиально ничем не отличается, но изначально она предстает перед главной героиней в образе старухи. Кстати, не во всех киноадаптациях «Золушки» есть фея-крестная, иногда девушке помогают другие герои и животные.

Красная Шапочка

  • Сюжет сказки Шарля Перо «Красная шапочка» популярен во всем мире. Сама история достаточно мрачная, но нам больше всего запомнилась киноадаптация 1977 года «Про Красную Шапочку», где сюжет и финал можно назвать добрыми.
  • В Голливуде также снимали фильмы по мотивам этой сказки. Так в «Красной шапочке» 2011 года, где сыграла Аманда Сейфрид, главная героиня чем-то напоминает охотницу и ищет в родной деревне оборотня, прикидывающегося человеком.
  • Но, пожалуй, одна из самых мрачных киноадаптаций — итальянская «Красная шапочка» (2003). Главная героиня там скорее злая, чем добрая, а сюжет очень далек от оригинала.

Снежная королева

Каргусик
4 дня назад

А где Наталья Климова? Она то настоящая королева, Фрейндлих (при всем уважении Алисе Бруновне) больше комический персонаж, вместе со снеговиком Леньковым.

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  • Нам очень полюбилась Снежная королева в исполнении Алисы Фрейндлих в фильме 1986 года. Это одна из многих киноадаптаций сказки Г.Х. Андерсена, почти полностью повторяющая сюжет.
  • В Голливуде также сняли фильм "Снежная королева" (2002). В роли ледяной красавицы на экране предстала Бриджит Фонда. Сюжет хоть и похож на оригинал, однако адаптирован на современный лад.
  • Режиссеры из Азии тоже не прошли мимо столь яркого персонажа. В Корее сняли дораму "Снежная королева". На сказку Андерсена сюжет совсем не похож. Но вот главная героиня - холодная, расчетливая женщина, которую так и хочется назвать "Снежной королевой".

Чудовище

  • Одна из самых известных кинокартин по сказке «Красавица и Чудовище» — это версия с Эммой Уотсон в роли Красавицы. Ее партнером по фильму был Дэн Стивенс.
  • Однако еще в 1946 году эту историю экранизировали французы.
  • А в 2014 году при совместном производстве Германии и Франции вышел фильм «Красавица и Чудовище» с Венсаном Касселем в роли заколдованного принца. Примечательно, что все три фильма сохранили главную сюжетную линию и отличаются лишь деталями.

Ведьма Моргана

  • Моргана — персонаж из мифа о короле Артуре. В экранизациях эта волшебница может быть как положительным, так и отрицательным персонажем. Например, в британском сериале «Мерлин» Моргана сначала была доброй волшебницей, однако со временем стала злодейкой.
  • А в ирландском сериале «Камелот» Моргана с самого начала отрицательный персонаж, который пользуется темной магией.

Дочь морского царя (русалка, ундина)

  • Морская дева, которую также называют русалкой, ундиной, так или иначе присутствует в мифах разных стран и народов, а также часто является вдохновением для киноделов. Так, нам полюбилась дочь морского царя из фильма «Варвара-краса, длинная коса».
  • В немецкой киноверсии Ундина практически повторяет образ диснеевской русалочки. Она живет в морском царстве с сестрами и отцом, влюбляется в принца и обменивает у морской ведьмы возможность ходить на ногах на голос.
  • Корейские режиссеры также вдохновились образом русалочки и сняли целый сериал «Легенда синего моря». Центральным сюжетом на экране будет любовь между волшебным существом, вышедшим из моря, и простым парнем.

Если вам нравится читать про сказочных персонажей и кино, то у нас есть еще несколько статей на эти темы:

Фото на превью Варвара-краса, длинная коса / Киностудия им. М. Горького, Die kleine Meerjungfrau / Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) and co-producers, Pooreun Badaui Junsul / Seoul Broadcasting System (SBS) and co-producers

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