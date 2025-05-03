Лобстер шикарен, вкусный и нежный. Угорь водится в пресных озёрах, тоже очень вкусный.
Мы отобрали 7 известных блюд, ценность и популярность которых явно переоценены
Некоторые блюда стали популярны по всему миру. Их можно заказать во многих странах, не тратя много времени на поиск заведения. В этой статье мы собрали мнения людей, которые считают, что некоторые из известных блюд слишком переоценены.
Морепродукты (суши и лобстер)
Лобстеру от комментаторов досталось. Многие из них считают, что этот деликатес переоценен и не стоит своих денег. Его трудно есть, а мясо слишком жёсткое. А вот краб — вкуснее, лучше по структуре и дешевле.
- Он такой жесткий, чертовски дорогой, и его чрезвычайно трудно есть. Никогда больше не буду платить за лобстера. © ****inion / Reddit
- Слишком дорого за морского таракана. © BrooksWasHere47 / Reddit
Я вообще люблю нарезать сырую рыбу, полить соевым соусом, добавить чесночка и есть. Без риса.
Суши — традиционное блюдо в Японии, которое также стало хитом во многих странах мира. Но у сырой рыбы тоже есть антифанаты. Например, некоторые люди считают, что суши стоит есть только в городах, где рядом находится море, наверное, потому что только там можно быть полностью уверенным в свежести морепродуктов. А еще у суши слишком маленький срок годности. Некоторые пользователи сети пишут, что им не по душе запах и структура сырой рыбы.
- Не люблю суши. Ощущение такое, будто на языке скользкое нечто. И запах мне тоже не нравится. Потом хочется чистить зубы по десять раз на дню. Без моря рядом — чисто понты. © BrokenMexico / X
- Один коллега говорил: не ешь суши там, где нет рядом моря. © itsme_zkh
Бургер
Когда я голодная и до дома далеко, бургер я съем с удовольствием)) Особенно с беконом внутри))
Бургер ругают за то, что его неудобно есть, а нормально откусить просто не получается. А еще в этом блюде слишком много хлеба, и уж лучше съесть кусок сочного стейка, если хочется чего-то мясного.
Некоторые дамы в сети категорически против этого блюда и даже отказываются от первого свидания, если молодой человек предлагает сходить в бургерную, считая такое предложение дурным тоном.
- Не люблю бургеры. Во-первых, там много хлеба, а во-вторых, с них вечно все сыпется. © lillytth_
- Не люблю бургеры, их кусать невозможно. © KS / ADME
Салат «Цезарь»
Обожаю "Цезарь" . Насчёт гамбургеров, в Бразилии так называется сама котлета, а не всё сооружение вокруг неё
Некоторые пользователи в сети не понимают, почему салат «Цезарь» пользуется такой популярностью. Это блюдо можно увидеть в меню многих заведений, однако приготовить его вкусно может далеко не каждый повар. Может быть, рестораторам пора обратить внимание и на другие салаты?
- Где не закажи — везде невкусный. © Nataliia
- Почему этот салат такой популярный? В мире других вкусных и сытных салатов.
Фиш-энд-чипс
Некоторые гурманы не понимают шумихи вокруг этого блюда. Они считают, что рыба на вкус получается слишком пресной, а удачно приготовленная картошка — вообще редкость. А те, кто любит это блюдо, считают, что трудно найти заведения, где его умеют готовить по всем канонам.
- Здесь ситуацию спасет только соус. © Cptn_Awesome /Reddit
- Поддавшись уговору мужа, заказала фиш-энд-чипс в одном из лондонских пабов. Это было пресно и максимально невкусно. Тот случай, когда и фри можно испортить. Рыбка была внутри нежной, но совершенно несоленой, что испортило впечатление. Единственное, от чего кайфанула, — ковыряние горошков. © assem_kozhakhmetova
Устрицы
Простите, шта?? Без жевания что что? А разного рода пюре, мусс как вы жуете? А зачем вам вкусовые рецепторы дались?
Некоторые фудблогеры не понимают шумихи вокруг поедания устриц: мол, моллюсков нужно сразу глотать, а не жевать. А значит, теряется весь смысл трапезы, и без жевания невозможно полноценно насладиться вкусом блюда.
Один из фудблогеров даже назвал их «океанскими соплями». На вкус и цвет, конечно, все фломастеры разные.
Карбонара
Но ведь карбонара не переоценена.Её просто частенько неправильно готовят.Загаловок не подходит.
Популярное блюдо итальянской кухни, которое можно попробовать во многих заведениях. Некоторые обозреватели в сети жалуются, что в ресторанах часто готовят пасту неправильно, из-за чего оно теряет свою каноничность. А от блюда остается лишь название в меню.
Например, сливки часто добавляют в пасту, хотя многие повара считают это недопустимым и противоречащим классическому рецепту.
- Люблю карбонару, но в местных заведениях до «карбонары» — как до Луны пешком. © DemonessAstarte / X
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Комментарии
Мне не нравится вкус той пищи, к которой не привыкла . А у привычной есть любимые блюда Их и заказываю, хоть какой крутой ресторан, И пусть дочка шутит, что стоило ли идти в него, если я закажу то,что дома приготовлю. И точно не хуже..