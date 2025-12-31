Стали бы танцевать индийские танцы и даже айсберга бы не потребовалось, сами бы свалились за борт.
Мы «пересняли» 14 знаменитых фильмов в других странах, и результат просто обескураживает
Кино
2 часа назад
При просмотре фильмов, независимо от жанра, порой возникает немало вопросов. Нам стало любопытно, а если представить, что знаменитые кинокартины, любимые многими, снимали в другой стране? Вот результаты наших экспериментов.
Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Пожалуй, индийская версия «Титаника» была бы очень музыкальной
Нам стало интересно, как бы выглядели Скарлетт и Ретт, если бы «Унесенные ветром» снимали в Восточной Европе
Было бы интересно взглянуть на французскую версию «Гарри Поттера»
Нам стало любопытно, как бы выглядела Тринити, если бы «Матрицу» снимали в Восточной Европе 80-х годов
Фродо и Сэм из «Властелина колец» неразлучны даже в роли японских самураев
Кому не нравится Джеймс Бонд из «Золотого глаза»? А теперь представьте, что этот шедевр снят в стиле корейских сериалов
А что, если бы «Пиратов Карибского моря» снимали в Восточной Европе?
Самое время посмотреть «Один дома 2: затерянный в Нью-Йорке». Или все таки в Рио-де-Жанейро?
А, что, если бы Элли и Ноа из «Дневника памяти» прогуливались по колоритным улочкам Стамбула?
Мы решили допустить, что знаменитая Миранда Пристли родом из Восточной Европы. Вот так могли бы выглядеть кадры из фильма «Дьявол носит Prada»
Мы поинтересовались, как бы выглядела знаменитая парочка из фильма «Красотка», будь он снят в Восточной Европе. Вот что получилось
Вот так «8 подруг Оушена» выглядели бы, если бы съемки проходили в Италии. Разве не красотки?
А если представить, что «Мистер и Миссис Смит» снимали в Испании? К вашему вниманию: сеньор и сеньора Смит
Только представьте, что мюзикл «Ла-Ла Ленд» снимали в Индии. Настоящая сказка!
Какой из этих ремейков посмотрели бы вы? Кстати, в этой подборке мы рассказали о фильмах, сериалах и мультфильмах, которые получили продолжение или перезапуск. И мы не знаем, как к ним относиться.
Фото на превью Gone with the Wind / Selznick International Pictures, AI-generated image, GoldenEye / Eon Productions, AI-generated image
