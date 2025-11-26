Мы решили узнать, как бы выглядели актеры старой гвардии в голливудских блокбастерах

Кино
2 часа назад
Мы решили узнать, как бы выглядели актеры старой гвардии в голливудских блокбастерах

«Старая гвардия» советских актеров оставила огромный след в российском кино, театре и культуре. А мы решили представить наших любимых актеров и актрис в известнейших голливудских фильмах. И вот что получилось.

Алексей Баталов в роли Гектора в легендарной «Трое» мог бы выглядеть вот так

© Troy / Warner Bros., AI-generated image

А что, если бы Черную вдову в серии фильмов о Мстителях сыграла Алиса Фрейндлих?

AI-generated image

Вместо Мэттью Макконахи в роли межзвездного путешественника из «Интерстеллара» вполне мог бы быть Леонид Куравлев

AI-generated image

Как вам Андрей Миронов в роли Тони Старка в «Железном человеке»?

AI-generated image

Если бы Юрий Никулин сыграл Форреста Гампа

AI-generated image

Великая Фаина Раневская в роли Минервы Макгонагалл

А вот как бы выглядел легендарный Шурик (Александр Демьяненко) в роли Гарри Поттера

AI-generated image
Виталий
2 часа назад

Если Шурик, то из "Иван Васильевича...".
Со светлыми волосами только в роли Драко Малфоя.

-
-
Ответить

Представьте, что в фильме «Миссия невыполнима» на тросах над полом висел не Том Круз, а Олег Янковский

AI-generated image

Посмотрите, как хорош Александр Абдулов в роли Пола Атрейдеса из «Дюны»

AI-generated image

Вячеслав Тихонов в роли Супермэна мог бы заткнуть за пояс Генри Кавилла

Юрий Соломин вместо своего «коллеги» (тоже Доктора Ватсона) Мартина Фримена в роли Бильбо в фильме «Хоббит: Нежданное путешествие»

AI-generated image

Олег Меньшиков вместо Орландо Блума в роли Уилла Тернера в «Пиратах Карибского моря»

AI-generated image

А вот как Николай Караченцов мог бы перевоплотиться в Халка

AI-generated image

Узнали одного из самых главных красавчиков кино — Владимира Коренева («Человек-амфибия») — в роли Энакина Скайуокера?

Продолжая тему — а как вам Надежда Румянцева в роли принцессы Леи Органы?

AI-generated image

Наталья Варлей могла бы составить конкуренцию Вивьен Ли в роли Скарлетт О’Хары

Виталий
2 часа назад

Тут фото неудачным получилось: голова (череп) слишком большая. Даже страшно. Немного на Мегамозга смахивает.

-
-
Ответить

Почему бы Олегу Басилашвили не подвинуть Кристиана Бейла в роли Бэтмана?

AI-generated image
Vorchun
11 минут назад

- Неужели вы не хотите отомстить Джокеру?
- А я отомщу ему. Но другим способом.

-
-
Ответить

Андрей Мягков и Людмила Гурченко необычно смотрелись бы в ролях Нео и Тринити в «Матрице»

AI-generated image
Notya
1 час назад

Простите, но нет, это через чур мило бы смотрелось )))

-
-
Ответить

Бонус 1: Мы очень старались представить, как Наталья Гусева, сыгравшая Алису Селезневу, выглядела бы в фильме «Алиса в стране чудес», но нейросети сопротивлялись. Поэтому получилось, что получилось

AI-generated image

Бонус 2: А вот к чему привели наши попытки представить Алису Фрейндлих в одной из известных боевых стоек Черной вдовы

AI-generated image

Посмотрите также нашу подборку, посвященную тому, как должны были реально выглядеть персонажи экранизированных книг по задумке автора.

Фото на превью Troy / Warner Bros., AI-generated image, Gone with the Wind / Metro-Goldwyn-Mayer, AI-generated image

Комментарии

Уведомления
ИньЯна
21 час назад

Наши актеры старой гвардии прекрасны! Но как хорошо, что они остались на своих местах (в своих фильмах)

-
-
Ответить
ИньЯна
1 час назад

Стыдно... я не читала.. с чего посоветуете начать? Странно, как я мимо прошла - ведь Шекли я всего перелопатила, читала и Азимова, Хайнлайна, Гаррисона, Саймака, а сколько сборников фантастических новелл у меня было... Ну как же так?!

-
-
Ответить

Похожее