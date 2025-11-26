«Старая гвардия» советских актеров оставила огромный след в российском кино, театре и культуре. А мы решили представить наших любимых актеров и актрис в известнейших голливудских фильмах. И вот что получилось.

Алексей Баталов в роли Гектора в легендарной «Трое» мог бы выглядеть вот так

А что, если бы Черную вдову в серии фильмов о Мстителях сыграла Алиса Фрейндлих?

AI-generated image alex game 21 час назад И та и та для любителей женщин постарше) - - Ответить

Вместо Мэттью Макконахи в роли межзвездного путешественника из «Интерстеллара» вполне мог бы быть Леонид Куравлев

Как вам Андрей Миронов в роли Тони Старка в «Железном человеке»?

Если бы Юрий Никулин сыграл Форреста Гампа

Великая Фаина Раневская в роли Минервы Макгонагалл

А вот как бы выглядел легендарный Шурик (Александр Демьяненко) в роли Гарри Поттера

AI-generated image Виталий 2 часа назад Если Шурик, то из "Иван Васильевича...".

Со светлыми волосами только в роли Драко Малфоя. - - Ответить

Представьте, что в фильме «Миссия невыполнима» на тросах над полом висел не Том Круз, а Олег Янковский

AI-generated image

Посмотрите, как хорош Александр Абдулов в роли Пола Атрейдеса из «Дюны»

AI-generated image Виталий 2 часа назад Я сперва не понял, что фото было отредактировано. - - Ответить

Вячеслав Тихонов в роли Супермэна мог бы заткнуть за пояс Генри Кавилла

Юрий Соломин вместо своего «коллеги» (тоже Доктора Ватсона) Мартина Фримена в роли Бильбо в фильме «Хоббит: Нежданное путешествие»

Олег Меньшиков вместо Орландо Блума в роли Уилла Тернера в «Пиратах Карибского моря»

А вот как Николай Караченцов мог бы перевоплотиться в Халка

AI-generated image КолоБася 2 часа назад Обломал немало веток, наломал немало дров - - Ответить

Узнали одного из самых главных красавчиков кино — Владимира Коренева («Человек-амфибия») — в роли Энакина Скайуокера?

Продолжая тему — а как вам Надежда Румянцева в роли принцессы Леи Органы?

AI-generated image Vorchun 22 часа назад - А у нас потом планы Звезды Смерти пропадают! - - Ответить

Наталья Варлей могла бы составить конкуренцию Вивьен Ли в роли Скарлетт О’Хары

Почему бы Олегу Басилашвили не подвинуть Кристиана Бейла в роли Бэтмана?

AI-generated image Vorchun 11 минут назад - Неужели вы не хотите отомстить Джокеру?

- А я отомщу ему. Но другим способом. - - Ответить

Андрей Мягков и Людмила Гурченко необычно смотрелись бы в ролях Нео и Тринити в «Матрице»

AI-generated image Notya 1 час назад Простите, но нет, это через чур мило бы смотрелось ))) - - Ответить

Бонус 1: Мы очень старались представить, как Наталья Гусева, сыгравшая Алису Селезневу, выглядела бы в фильме «Алиса в стране чудес», но нейросети сопротивлялись. Поэтому получилось, что получилось

AI-generated image Vorchun 14 минут назад Вот за это вас люблю я! Вот за это вас хвалю я! - - Ответить

Бонус 2: А вот к чему привели наши попытки представить Алису Фрейндлих в одной из известных боевых стоек Черной вдовы

AI-generated image Виталий 2 часа назад Это реализация из корпорации Umbrella. - - Ответить