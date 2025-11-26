Мы решили узнать, как бы выглядели актеры старой гвардии в голливудских блокбастерах
«Старая гвардия» советских актеров оставила огромный след в российском кино, театре и культуре. А мы решили представить наших любимых актеров и актрис в известнейших голливудских фильмах. И вот что получилось.
Алексей Баталов в роли Гектора в легендарной «Трое» мог бы выглядеть вот так
А что, если бы Черную вдову в серии фильмов о Мстителях сыграла Алиса Фрейндлих?
Вместо Мэттью Макконахи в роли межзвездного путешественника из «Интерстеллара» вполне мог бы быть Леонид Куравлев
Как вам Андрей Миронов в роли Тони Старка в «Железном человеке»?
Если бы Юрий Никулин сыграл Форреста Гампа
Великая Фаина Раневская в роли Минервы Макгонагалл
А вот как бы выглядел легендарный Шурик (Александр Демьяненко) в роли Гарри Поттера
Если Шурик, то из "Иван Васильевича...".
Со светлыми волосами только в роли Драко Малфоя.
Представьте, что в фильме «Миссия невыполнима» на тросах над полом висел не Том Круз, а Олег Янковский
Посмотрите, как хорош Александр Абдулов в роли Пола Атрейдеса из «Дюны»
Вячеслав Тихонов в роли Супермэна мог бы заткнуть за пояс Генри Кавилла
Юрий Соломин вместо своего «коллеги» (тоже Доктора Ватсона) Мартина Фримена в роли Бильбо в фильме «Хоббит: Нежданное путешествие»
Олег Меньшиков вместо Орландо Блума в роли Уилла Тернера в «Пиратах Карибского моря»
А вот как Николай Караченцов мог бы перевоплотиться в Халка
Узнали одного из самых главных красавчиков кино — Владимира Коренева («Человек-амфибия») — в роли Энакина Скайуокера?
Продолжая тему — а как вам Надежда Румянцева в роли принцессы Леи Органы?
Наталья Варлей могла бы составить конкуренцию Вивьен Ли в роли Скарлетт О’Хары
Тут фото неудачным получилось: голова (череп) слишком большая. Даже страшно. Немного на Мегамозга смахивает.
Почему бы Олегу Басилашвили не подвинуть Кристиана Бейла в роли Бэтмана?
- Неужели вы не хотите отомстить Джокеру?
- А я отомщу ему. Но другим способом.
Андрей Мягков и Людмила Гурченко необычно смотрелись бы в ролях Нео и Тринити в «Матрице»
Бонус 1: Мы очень старались представить, как Наталья Гусева, сыгравшая Алису Селезневу, выглядела бы в фильме «Алиса в стране чудес», но нейросети сопротивлялись. Поэтому получилось, что получилось
Бонус 2: А вот к чему привели наши попытки представить Алису Фрейндлих в одной из известных боевых стоек Черной вдовы
Комментарии
Наши актеры старой гвардии прекрасны! Но как хорошо, что они остались на своих местах (в своих фильмах)
