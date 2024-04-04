История любви Киллиана Мерфи, который уже 28 лет хранит верность одной женщине

В современном мире мы, кажется, узнаем обо всех мельчайших событиях в личной жизни звезд даже раньше, чем они сами. При этом Киллиан Мерфи умудряется оставаться настоящей загадкой. Он не скрывает нежных чувств к своей второй половинке Ивонне Макгиннесс, вместе они воспитывают двух сыновей. Но больше о его семье почти ничего не известно.

Киллиан познакомился с будущей женой на концерте

Хотя Киллиан Мерфи с детства занимался музыкой и даже собрал группу, которая играла эйсид-джаз, он так и не сделал карьеру на этом поприще. Зато увлечение помогло юноше найти любовь всей его жизни. На один из концертов Киллиана пришла Ивонн Макгиннесс, студентка Колледжа Изящных Искусств. Для обоих молодых людей эта встреча стала судьбоносной. Мерфи вообще считает август 1996 года поворотным моментом в своей жизни. Всего за 4 недели он умудрился провалить экзамен по праву, отказаться от контракта с музыкальной студией, встретить потрясающую девушку и получить роль в пьесе драматурга Энди Уолша.

На тот момент жизнь казалась Киллиану настоящим приключением, где каждый поворот сулил новый, еще более увлекательный шанс. Не особо терзаясь сомнениями, юноша решил сыграть в пьесе «Дискосвиньи» и посмотреть, к чему это приведет. Сейчас, оглядываясь на свою жизнь, Мерфи считает те решения одними из самых важных, которые он принял. Хотя у Киллиана не было ни особого актерского опыта, ни театрального образования, его игра просто потрясла Уолша. Позже он вспоминал: «Пареньку было, наверное, лет 19, а выглядел он только на 13. При этом у Киллиана была просто необыкновенная энергетика и особая аура.»

Пьеса снискала бешеный успех, а дальше последовали почти двухгодичные гастроли, на которых Киллиана сопровождала Ивонн. Многие люди, которые участвовали в постановке, сформировали вкусы актера и до сих пор играют большую роль в его жизни.



Следующей громкой актерской работой Мерфи стала роль в ленте «28 дней спустя». Этот фильм принес всемирную славу Киллиану. Казалось бы, за ним должны были последовать блокбастеры и многомиллионные франшизы, но Мерфи не захотел идти по проторенной дорожке. Он предпочел проводить больше времени с семьей, тщательно выбирая только интересные роли.

Ради Ивонн они перебрались в Лондон

Contour/Broadimage/EAST NEWS

В 2001 году пара переехала в Лондон, чтобы Ивонн могла поступить в Королевский Колледж искусств и закончить образование. Что Макгиннесс и сделала, получив степень магистра в 2003 году. Вскоре молодые люди тихо и без всякой помпы поженились — пресса до сих пор не знает деталей этой свадьбы. А в 2005 и 2007 на свет появились два их сына: Малахия и Аран. Поначалу Киллиану и Ивонн нравилось жить в столице. Но в какой-то момент актер стал задаваться вопросом: «Неужели это то, что мне нужно? Именно здесь я и останусь до конца своих дней?», и семья решила перебраться обратно в Ирландию. К тому же, они хотели жить поближе к родителям и родственникам.

За свою головокружительную карьеру он благодарит супругу

В 2013 году Киллиан получил одну из своих самых известных ролей — в сериале «Острые козырьки». Съемки каждого сезона в течение нескольких месяцев проходили в Ливерпуле. Мерфи признался, что не смог бы сыграть Томаса Шелби, если бы его жена не осталась дома присматривать за детьми. Эти долгие недели в отрыве от семьи стали для актера настоящим испытанием. «Это какая-то прерванная жизнь. Каждый день ты, измотанный, возвращаешься со съемок в маленькую пустую квартирку, разучиваешь реплики и стараешься урвать хотя бы несколько часов на сон. А завтра все повторяется», — признавался Киллиан.

© Peaky Blinders / British Broadcasting Corporation (BBC) and co-producers , 0000292 / Reporter / East News 0000292 / Reporter / East News

Мерфи совершенно не похож на своего экранного персонажа, ему ближе трусливый братец Шелби. Но он актер, а потому старательно вживался в роль прославленного бандита. Долгие месяцы в шкуре этого героя не могли не повлиять на Киллиана — за такую работу приходится платить.



Съемки в «Острых козырьках» тяжело давались актеру. На то, чтобы избавиться от Шелби, у него уходило почти 2 месяца. Но рядом с женой Томми отступал, и Мерфи искренне наслаждался обществом домашних, пока его волосы потихоньку отрастали. Ивонн говорила: «Отлично, я вижу, как Томми потихоньку уходит. А Киллиан возвращается ко мне».

Ивонн тоже смогла добиться признания

Воспитывая детей, Ивонн не забывала и о собственной карьере. Макгиннесс занимается различными видами искусства, но особое предпочтение отдает перформансам и инсталляциям. Причем больше всего ее интересует жизнь и проблемы простых людей из небольших сообществ. Приступая к новой художественной работе, Ивонн обычно сначала знакомится и разговаривает с жителями этого города или района. Она ходит в школы, изучает окрестности, общается с детьми и взрослыми, стараясь понять, какие вещи их тревожат и с какими трудностями они ежедневно сталкиваются. И только вникнув во все аспекты, Макгиннесс начинает трудиться над новым произведением.

В коллекции Ивонн есть несколько короткометражных фильмов, а недавно она предложила Киллиану взяться за экранизацию известного романа Клэр Киган «Такие мелочи». Мерфи был уверен, что права уже давно проданы, но оказалось, что это не так. В результате Киллиан выступил продюсером и сыграл главную роль, а его хороший друг Энда Уолш написал сценарий. Ленту высоко оценили критики, так что идея Ивонн была более чем удачной.

Жена смогла примирить его со славой

Vianney Le Caer/Invision/East News

Киллиан очень серьезно относится к своей актерской работе, но многие вещи, связанные с кинобизнесом, кажутся ему настоящим кошмаром. Он довольно стеснительный человек и старается вести себя скромно, а потому выступление на красной дорожке и всевозможные публичные мероприятия, связанные с рекламой фильмов, ввергают его в ужас. Как-то Мерфи сказал: «Мне до сих пор тяжело даются все эти моменты. Я сознательно заставляю себя получать удовольствие от них».

John Locher/Invision/East News

Но после того как на экраны вышел фильм «Оппенгеймер», отношение Киллиана к таким мероприятиям несколько изменилось. А все потому, что на красной дорожке его сопровождали жена и сыновья. «Сейчас, когда моя семья со мной, я был бы просто идиотом, если бы не наслаждался этими моментами!» — заявил Мерфи. По словам актера, для него очень важно знать, что у него есть тихая гавань, в которой он может спастись от безумия славы. И если Киллиан начнет зазнаваться или чересчур гордиться, Ивонн и мальчики быстро помогут ему прийти в себя. Мерфи уверен: он не смог бы добиться таких успехов в актерской карьере, если бы не его близкие. «Мы с женой вместе уже 28 лет. И это самый важный человек для меня. Она и наши дети», — признался Киллиан.

Киллиан старается четко разделять работу и время в кругу семьи

Hannes P Albert/DPA/East News

Мерфи всегда очень тщательно выбирал роли, стараясь не отлучаться из дома больше чем на полгода. Постоянная круговерть, когда одну съемочную площадку сменяет другая, с бесконечными перелетами, гостиницами и кинофестивалями, кажется ему какой-то поддельной жизнью. Поэтому актер пытается соблюдать некий баланс, хотя это и не всегда просто. «Если бы не моя потрясающая жена, которая с пониманием относится к рабочим моментам, у меня бы ничего не получилось», — говорит Киллиан. Впрочем, он считает, что любой отец, которого работа вынуждает часто расставаться с семьей, переживает сложные чувства.

East News

В свободное от съемок время Киллиан общается с близкими и друзьями, ходит в пешие походы, гуляет с собакой и готовит спагетти сыновьям. Он старается, чтобы слава не слишком влияла на его жизнь — пользуется общественным транспортом и не прячется от соседей. Актер рад, что его сыновья растут более уверенными в себе людьми, чем он был когда-то. Мерфи понадобились годы, чтобы принять себя таким, какой он есть. Но Киллиану кажется, что его дети лучше подготовлены ко взрослой жизни.

PATRICK T. FALLON/AFP/East News , Chris Pizzello/Invision/East News

Получая очередную награду за актерское мастерство, Киллиан обратился в своей речи к жене и сыновьям: «Спасибо, за то, что терпели меня. Мирились с тем, что только часть меня была с вами, а иногда я и вовсе отсутствовал, когда был занят очередным фильмом. Вы всегда рядом. И я люблю вас!»