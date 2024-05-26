Посмотрите, как выглядели наши любимые актеры и актрисы до того, как стали всемирно известны

Нередко случается так, что популярность приходит к актеру благодаря всего лишь одной его роли. А все остальные фильмы, в которых он когда-то принимал участие, как будто бы забываются.

Мы решили исправить эту оплошность и узнать о любимых актерах и актрисах чуть больше.

Хелен Миррен

Everett Collection / Everett Col/EAST NEWS , Warner Bros.AF Archive/Mary Evans Picture Library/East News , Shootpix/ABACA/Abaca/East News Светлана БМВ 2 дня назад Боженьки! Ну что делает с людьми старость! Какая-то насмешка природы. Может, она и восхитительна в своих ролях, но жизнь не щадит внешность. - - Ответить

Хелен Миррен восхитительна в любом возрасте. И если, будучи еще совсем молоденькой, она играла роли жгучих красоток, то с годами ее роли стали более разноплановыми, глубокими и драматичными. А в 2006 ей довелось сыграть саму Елизавету II в фильме «Королева».

Мелани Гриффит

1975 год

Album Online / East News , River / MEGA / Mega Agency / East News Светлана БМВ 2 дня назад Многие знаменитые актрисы на западе не стесняются своих морщин, не стремятся выглядеть моложе. Считают своё старение естественным процессом, которого не стоит стыдиться. Гриффит, как раз относится к таким. - - Ответить

Свою первую серьезную роль Гриффит сыграла в фильме Артура Пенна «Ночные ходы» (1975). На тот момент ей было 17 лет. Ну, а признание критиков и зрителей к ней пришло благодаря роли в фильме «Деловая девушка» (1988). За эту работу она была номинирована на премию «Оскар» и стала лауреатом «Золотого глобуса». Гриффит снимается в кино и сегодня. Одна из последних работ актрисы — роль в фильме «Пираты Сомали» (2017).

Райан Рейнольдс

Несмотря на довольно обширную фильмографию, многим Райан Рейнольдс полюбился после фильма "Предложение", в котором он сыграл вместе с Сандрой Буллок. Сейчас актер активно принимает предложения о съемках и часто обыгрывает роли, используя также свой комедийный талант.

Кстати, актер не всегда играл одних лишь красавчиков. В 2005 году он примерил на себя роль застенчивого и неуклюжего парня в фильме "Просто друзья".

Рене Зеллвегер

1999 год

© Bridget Jones's Diary / Miramax , ADRIAN DENNIS / AFP / East News ADRIAN DENNIS / AFP / East News

Рене Зеллвегер — очень разноплановая актриса. Она является лауреатом 2 премий «Оскар»: за драматические роли в фильмах «Холодная гора» (2003) и «Джуди» (2019). Помимо этого, в ее фильмографии немало удачных комедийных образов. Так, именно роль англичанки Бриджит Джонс (2001) принесла Рене первую номинацию на «Оскар» и любовь зрителей.

Джим Керри

EAST NEWS , PARAMOUNT PICTURES / Album / EAST NEWS , Steve Cohn / Invision / AP / East News Светлана БМВ 2 дня назад Густая борода и усы меняют внешность мужчины. Но озорной взгляд и улыбка Керри остались прежними. - - Ответить

Прирожденный комик Джим Керри с детства увлекался пародированием известных людей. Будущая звезда экрана начинала свою карьеру с работы в комедийных клубах. Успех к Керри пришел после работы над картиной «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» в 1993 году. За этим последовали роли в комедиях «Маска» и «Тупой и еще тупее» (1994). Роль в картине «Шоу Трумана» 1998 года стала первой кинодрамой в карьере Керри. Сегодня актер продолжает активно работать в кино.

Ким Кэттролл

В фильмографии Ким Кэттролл более 80 ролей, сыгранных как на большом экране, так и на телевидении. Но, по иронии судьбы, она известна широкому зрителю как Саманта из телесериала «Секс в большом городе» (1998–2004). Позже актриса сыграет Саманту и в двух одноименных полнометражных лентах 2008-го и 2010 годов.

Пьер Ришар

© Pierre Richard, l'Art du Déséquilibre (extrait) / Pierre Richard , Collection Christophel / East News , AFP / East News Collection Christophel / East NewsAFP / East News

Успех Пьеру Ришару принесла главная роль в комедии «Высокий блондин в черном ботинке» 1972 года. На тот момент актеру было 38 лет. Другие известные фильмы Ришара, пользующиеся любовью зрителей и по сей день, — «Игрушка» (1976), «Укол зонтиком» (1980), «Невезучие» (1981), «Папаши» (1983), «Налево от лифта» (1988).

Катрин Денев

Roger Viollet / East News , CAP / RFS / Capital Pictures / East News , Domine Jerome / ABACA / Abaca / East News

Статус звезды французская актриса обрела после роли в фильме «Шербурские зонтики» (1964). Это стало стартом ее блистательной карьеры, в которой были актерские работы в фильмах таких именитых режиссеров, как Луис Бунюэль, Ларс фон Триер и другие.

Вуди Аллен

© Midwood High School / Wikimedia Commons , Collection Christophel / East News , Evan Agostini / Invision / AP / East News Collection Christophel / East NewsEvan Agostini / Invision / AP / East News

В большинстве своих фильмов Аллен выступает не только в роли режиссера, но и автора сценария, а также актера. Его называют создателем жанра интеллектуальной комедии. Именно в этом жанре снят фильм «Энни Холл» (1977), который получил 4 премии «Оскар», в том числе в номинации «Лучший фильм», что необычно для комедии. Режиссер и сейчас активно работает, снимая по фильму в год.

Жюльет Бинош

1986 год

© Chocolat / Miramax , AA / ABACA / Abaca / East News AA / ABACA / Abaca / East News

Бинош дебютировала в кино еще в возрасте 19 лет. В фильмографии французской актрисы немало ярких работ. Одни из самых известных массовому зрителей ролей — работа в фильме «Английский пациент», за которую Жюльет была удостоена премии «Оскар», а также работа в фильме «Шоколад», которая принесла ей номинацию на эту престижную премию.

Джина Лолобриджида

Mary Evans/AF Archive/Mary Evans Picture Library/East News , Mary Evans/AF Archive/Mary Evans Picture Library/East News , Album Online/East News , Davy Patrick/ABACA/Abaca/East News Светлана БМВ 2 дня назад И всё таки, она непревзойденная красотка, в любом возрасте. - - Ответить

Джина Лолобриджида подарила миру множество прекрасных кинокартин. Она стала украшением таких фильмов, как «Фанфан-тюльпан» (1952), «Невеста на одну ночь» (1952), «Самая красивая женщина в мире» (1955), и, конечно же, «Собор Парижской Богоматери» (1956), где сыграла роковую красотку, цыганку Эсмеральду. После 1970-х она практически перестала сниматься, но фильмы с ее участием знают и любят по всему миру.