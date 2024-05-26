Боженьки! Ну что делает с людьми старость! Какая-то насмешка природы. Может, она и восхитительна в своих ролях, но жизнь не щадит внешность.
Посмотрите, как выглядели наши любимые актеры и актрисы до того, как стали всемирно известны
Нередко случается так, что популярность приходит к актеру благодаря всего лишь одной его роли. А все остальные фильмы, в которых он когда-то принимал участие, как будто бы забываются.
Мы решили исправить эту оплошность и узнать о любимых актерах и актрисах чуть больше.
Хелен Миррен
Хелен Миррен восхитительна в любом возрасте. И если, будучи еще совсем молоденькой, она играла роли жгучих красоток, то с годами ее роли стали более разноплановыми, глубокими и драматичными. А в 2006 ей довелось сыграть саму Елизавету II в фильме «Королева».
Мелани Гриффит
1975 год
Многие знаменитые актрисы на западе не стесняются своих морщин, не стремятся выглядеть моложе. Считают своё старение естественным процессом, которого не стоит стыдиться. Гриффит, как раз относится к таким.
Свою первую серьезную роль Гриффит сыграла в фильме Артура Пенна «Ночные ходы» (1975). На тот момент ей было 17 лет. Ну, а признание критиков и зрителей к ней пришло благодаря роли в фильме «Деловая девушка» (1988). За эту работу она была номинирована на премию «Оскар» и стала лауреатом «Золотого глобуса». Гриффит снимается в кино и сегодня. Одна из последних работ актрисы — роль в фильме «Пираты Сомали» (2017).
Райан Рейнольдс
Райан сохранил привлекательность и в зрелом возрасте. Главное, что зубы тоже сохранил свои.
Несмотря на довольно обширную фильмографию, многим Райан Рейнольдс полюбился после фильма "Предложение", в котором он сыграл вместе с Сандрой Буллок. Сейчас актер активно принимает предложения о съемках и часто обыгрывает роли, используя также свой комедийный талант.
Кстати, актер не всегда играл одних лишь красавчиков. В 2005 году он примерил на себя роль застенчивого и неуклюжего парня в фильме "Просто друзья".
Рене Зеллвегер
1999 год
Рене Зеллвегер — очень разноплановая актриса. Она является лауреатом 2 премий «Оскар»: за драматические роли в фильмах «Холодная гора» (2003) и «Джуди» (2019). Помимо этого, в ее фильмографии немало удачных комедийных образов. Так, именно роль англичанки Бриджит Джонс (2001) принесла Рене первую номинацию на «Оскар» и любовь зрителей.
Джим Керри
Густая борода и усы меняют внешность мужчины. Но озорной взгляд и улыбка Керри остались прежними.
Прирожденный комик Джим Керри с детства увлекался пародированием известных людей. Будущая звезда экрана начинала свою карьеру с работы в комедийных клубах. Успех к Керри пришел после работы над картиной «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» в 1993 году. За этим последовали роли в комедиях «Маска» и «Тупой и еще тупее» (1994). Роль в картине «Шоу Трумана» 1998 года стала первой кинодрамой в карьере Керри. Сегодня актер продолжает активно работать в кино.
Ким Кэттролл
В фильмографии Ким Кэттролл более 80 ролей, сыгранных как на большом экране, так и на телевидении. Но, по иронии судьбы, она известна широкому зрителю как Саманта из телесериала «Секс в большом городе» (1998–2004). Позже актриса сыграет Саманту и в двух одноименных полнометражных лентах 2008-го и 2010 годов.
Пьер Ришар
Успех Пьеру Ришару принесла главная роль в комедии «Высокий блондин в черном ботинке» 1972 года. На тот момент актеру было 38 лет. Другие известные фильмы Ришара, пользующиеся любовью зрителей и по сей день, — «Игрушка» (1976), «Укол зонтиком» (1980), «Невезучие» (1981), «Папаши» (1983), «Налево от лифта» (1988).
Катрин Денев
Статус звезды французская актриса обрела после роли в фильме «Шербурские зонтики» (1964). Это стало стартом ее блистательной карьеры, в которой были актерские работы в фильмах таких именитых режиссеров, как Луис Бунюэль, Ларс фон Триер и другие.
Вуди Аллен
В большинстве своих фильмов Аллен выступает не только в роли режиссера, но и автора сценария, а также актера. Его называют создателем жанра интеллектуальной комедии. Именно в этом жанре снят фильм «Энни Холл» (1977), который получил 4 премии «Оскар», в том числе в номинации «Лучший фильм», что необычно для комедии. Режиссер и сейчас активно работает, снимая по фильму в год.
Жюльет Бинош
1986 год
Бинош дебютировала в кино еще в возрасте 19 лет. В фильмографии французской актрисы немало ярких работ. Одни из самых известных массовому зрителей ролей — работа в фильме «Английский пациент», за которую Жюльет была удостоена премии «Оскар», а также работа в фильме «Шоколад», которая принесла ей номинацию на эту престижную премию.
Джина Лолобриджида
Джина Лолобриджида подарила миру множество прекрасных кинокартин. Она стала украшением таких фильмов, как «Фанфан-тюльпан» (1952), «Невеста на одну ночь» (1952), «Самая красивая женщина в мире» (1955), и, конечно же, «Собор Парижской Богоматери» (1956), где сыграла роковую красотку, цыганку Эсмеральду. После 1970-х она практически перестала сниматься, но фильмы с ее участием знают и любят по всему миру.
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