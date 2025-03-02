Тест: Проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в породах собак?
Животные
2 часа назад
В мире существует великое множество собачьих пород. Некоторые из пользуются такой популярностью, что не составляет никакого труда моментально их узнать. Иные же могут стать настоящей проверкой на эрудицию даже для очень опытных собачников.
1. Кто здесь шведский вальхунд?
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2. Как выглядит бойкин-спаниель?
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3. Кто из этой троицы фараонова собака?
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4. Кто из них тибетский спаниель?
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5. На каком фото американская эскимосская собака?
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6. Один из них — английский мастиф, но кто именно?
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7. Как выглядит басерон?
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8. Кто из них лхасский апсо?
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9. На каком фото изображен кеесхонд?
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10. Как выглядят собаки породы коикерхондье?
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11. Кто же тут ирландский сеттер?
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12. На каком из этих фото настоящий басенджи?
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13. Кто из них троих бассет-хаунд?
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Если вы обожаете четвероногих сорванцов так же, как и мы, то предлагаем посмотреть наши специальные подборки о них:
Фото на превью Vkoves / Wikimedia Commons
Комментарии
Уведомления
Я абсолютно не разбираюсь в собачьих породах. Угадала одну, и то случайно
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мда, в некоторых случаях название породы выглядит так, что выбрали лучший вариант, когда собака по клавиатуре прошлась. Фараоновую угадала, бассет-хаунда знала
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Некоторых знала, некоторых угадала.
Ирландцы рыжие, даже если они собаки 😜
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