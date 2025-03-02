Тест: Проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в породах собак?

Животные
2 часа назад

В мире существует великое множество собачьих пород. Некоторые из пользуются такой популярностью, что не составляет никакого труда моментально их узнать. Иные же могут стать настоящей проверкой на эрудицию даже для очень опытных собачников.

1. Кто здесь шведский вальхунд?

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© TS Eriksson / Wikimedia Commons, © CC BY 3.0, © Canossa / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 4.0, © Sannse / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 3.0

2. Как выглядит бойкин-спаниель?

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3. Кто из этой троицы фараонова собака?

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4. Кто из них тибетский спаниель?

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© Harold Litwiler / Wikimadia Commons, © CC BY-SA 2.0

5. На каком фото американская эскимосская собака?

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© Rafa.rodriguez / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 3.0, © Alexander Patrikeev / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 4.0, © Christmas w/a K / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 2.0

6. Один из них — английский мастиф, но кто именно?

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© Claudio Gennari / Wikimedia Commons, © CC BY 2.0, © ****1504 / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 4.0

7. Как выглядит басерон?

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© Roger Ahlbrand / Wikimedia Commons, © CC BY 2.0

8. Кто из них лхасский апсо?

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9. На каком фото изображен кеесхонд?

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© dancing_with_wolves / Flickr / Wikimedia Commons, © CC BY 2.0, © Apdevries / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 2.5

10. Как выглядят собаки породы коикерхондье?

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11. Кто же тут ирландский сеттер?

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© Vkoves / Wikimedia Commons

12. На каком из этих фото настоящий басенджи?

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13. Кто из них троих бассет-хаунд?

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Фото на превью Vkoves / Wikimedia Commons

Комментарии

Уведомления
Jane
13 минут назад

мда, в некоторых случаях название породы выглядит так, что выбрали лучший вариант, когда собака по клавиатуре прошлась. Фараоновую угадала, бассет-хаунда знала

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Энигма
7 минут назад

Некоторых знала, некоторых угадала.
Ирландцы рыжие, даже если они собаки 😜

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