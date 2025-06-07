Вот как могли бы выглядеть 11 пород собак, если бы были такими же людьми, как мы с вами

Наука
3 часа назад

У каждого породистого питомца есть уникальные черты характера и внешности, за которые их так любят владельцы. Нам стало любопытно: а что если эти особенности перенести на человеческий облик? Результат нам так понравился, что немедленно захотелось им поделиться.

В статье используются изображения, созданные искусственным интеллектом.

Золотистый ретривер

Сиба-ину

Померанский шпиц

Немецкая овчарка

Хаски

Такса

Пудель

Мопс

Далматинец

Корги

Чихуахуа

Мы любим пофантазировать на подобные темы и часто привлекаем к работе ИИ. В итоге всегда получается весело и необычно. А чтобы не быть голословными, мы с удовольствием предлагаем взглянуть на эти подборки:

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