Вот как могли бы выглядеть 11 пород собак, если бы были такими же людьми, как мы с вами

У каждого породистого питомца есть уникальные черты характера и внешности, за которые их так любят владельцы. Нам стало любопытно: а что если эти особенности перенести на человеческий облик? Результат нам так понравился, что немедленно захотелось им поделиться.



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