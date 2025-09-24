Вот как выглядят героини 15 известных портретов без укладки и макияжа
Порой художники прошлого, мягко говоря, не слишком следили за сходством между реальным человеком и его образом на полотне. С легкой руки мастера черты лица становились утонченнее, а сама модель — идеальнее. К тому же позировали они, скорее всего, «при полном параде»: дамы — с безупречной укладкой и тщательно подобранным образом. Мы уже никогда не узнаем, был ли на их лицах макияж или нет, но мы решили немного пошалить и попросили искусственный интеллект «снять» с героинь картин макияж и укладку. Вот что получилось.
Елизавета Австрийская
Томас Гейнсборо «Портрет дамы в голубом»
Графиня Урсула Мнишек
Екатерина II
Мария Фридерика Прусская
Изабелла II
Галина Адеркас, «Купчиха за чаем»
Жанна Самари
Донна Велата
Густав Климт, «Портрет женщины»
Карл Брюллов, «Итальянский полдень»
Александра Датская
Паулина фон Меттерних
Жанна-Антуанетта Пуассон, маркиза де Помпадур
Мария Александровна — Императрица
Комментарии
Эти проделки нейросеточки мне понравились, я удивлена. Спасибо!
Творение этого дятла-генератора напомнило мне старый анекдот про лошадь: "Очень тяжело копытом номер набирать!"
B бронированную комнату на месяцок, и пусть чернильницы лепит из хлеба))