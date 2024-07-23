«А на месте теплицы поставим бассейн!» История о том, что мечта и реальность порой не совпадают

Я много лет мечтала о дачном участке, где можно было бы посадить помидоры. Была у меня своеобразная идея фикс: я хотела вырастить 100 сортов этого паслена. Правда, знания о садово-огородных делах у меня были чисто теоретические. Выросла я хоть и не в городе, а в поселке, но обычного для всех местных жителей участка у нас не было: и мама, и бабушка были типичными городскими жительницами, покупавшими все в магазине.

2 года назад мне исполнилось 45 лет. День рождения у меня в начале мая, и в этот день вместе с букетом цветов муж мне преподнес несколько лоточков с рассадой. — Что это? — удивилась я.

— Это рассада помидоров. Вот тут «Бычье сердце», а тут — «Сибирский малахит»! — гордо сказал супруг. — А в машине еще есть какие-то, я только эти запомнил. Но они подписаны, не переживай.

— Но где все это мы будем выращивать? У нас и балкон маленький... — сказала я в растерянности.

— А это мой второй сюрприз, — ответил муж, извлекая из кармана связку ключей. — Я снял домик с участком на все лето, и мы можем поехать туда уже в эти выходные.

Сказано — сделано. Всю неделю я провела на различных форумах огородников, выясняя у бывалых, как правильно высаживать рассаду. Ранним субботним утром мы загрузились в машину, весь багажник которой был заставлен разнообразными емкостями с будущими помидорами. К счастью, дорога оказалась недлинной: наша новая дача находилась всего в 40 километрах от нашего города, но в пробках, конечно же, нам постоять пришлось. Домик оказался именно таким, как я и представляла: маленький, одноэтажный, но со всем необходимым, и огромным, даже гигантским по моим меркам земельным наделом в 25 соток. На участке росла пара больших елок и несколько плодовых деревьев. Но главное — там была просто огромная теплица, где можно было высадить все 15 подаренных мужем сортов. Разобрав вещи, я решила тут же заняться тем, о чем так долго мечтала, — высадкой помидоров. Не буду расписывать весь процесс, скажу лишь, что все это заняло оба выходных дня. К концу воскресенья я чувствовала безумную усталость, которая, впрочем, не омрачала радости от сбывшейся мечты.

Я тружусь из дома, а вот муж ходит на работу каждый будний день. Поэтому вечером в воскресенье он уехал домой, а я осталась на даче наслаждаться свежим воздухом и новоприобретенным статусом дачницы. И потянулись стандартные огородные будни. Кроме помидоров я ничего сажать не стала, но и с ними было достаточно работы: прополоть, полить, удобрить, окучить и куча прочих дел, которые должны были обеспечить мне хороший урожай. Через какое-то время мне понадобилось уехать в город на пару дней. Вернувшись, я первым делом зашла в теплицу и заметила на листьях коричневые пятна. Из форумских бесед я знала, что это фитофтора, и стала бороться с ней народными средствами, о которых узнала там же. Борьба далась мне очень нелегко, порой хотелось сдаться и плюнуть на все, но все же победа осталась за мной. В работе и помидорных хлопотах прошло лето, и пришло время собирать урожай. К сожалению, по какой-то причине не все мои кусты дали плоды, но и того, что мне удалось собрать, хватило, что называется, за глаза. Мой тяжелый труд окупился — в тот год мне удалось замариновать помидоры, сварить пассату и даже завялить их, залив оливковым маслом. Что-то мы съели сами, что-то отдали детям — в общем, различной помидорной продукцией мы были обеспечены.

На следующий год мы сняли ту же самую дачу. Я выбрала сорта, которые в прошлом году дали самый большой урожай, и засадила ими теплицу. То лето было аномально жарким, поэтому мне пришлось потрудиться еще больше и поливать помидоры дважды в день — благо на участке была собственная скважина. Но беда пришла откуда не ждали: когда стало чуть попрохладнее, я поехала домой на пару дней, а тем же вечером по нашей местности прошел настоящий ураган, сопровождаемый градом. Первое, что я увидела, вернувшись на дачу, — перевернутая теплица. С замиранием сердца я подошла к месту, где она стояла, и тут же расплакалась: почти все мои кустики были побиты градом, и только примерно десятку удалось каким-то чудом уцелеть. Но самым обидным было то, что урожай в том году обещал быть богатым. К счастью, поликарбонатная конструкция была практически цела, и стараниями местных умельцев ее водрузили на место. Но в конце сезона, увы, мой помидорный улов был совсем скромным, и ни о каких консервациях речь даже не шла.