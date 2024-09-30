Женщины из разных поколений одной семьи посмотрели фильм «Москва слезам не верит», и каждая вынесла Гоше свой вердикт

До сих пор не утихают споры о главном мужском персонаже культового фильма «Москва слезам не верит». Одни считают, что Гоша является примером идеальной партии для женщины, другие же утверждают, что от такого надо бежать подальше. Героиню нашей сегодняшней статьи завел в тупик вопрос дочери о Гоше, и она решила расставить для себя все точки над i, подключив к обсуждению еще и бабушку с прабабушкой.

15-летняя дочь впервые посмотрела фильм «Москва слезам не верит» и была очень озадачена. — Слушай, а почему помятый слесарь Гоша, который не уважает личные границы, считается романтическим героем? — спросила дочь. Мне, признаться, нечего было ей ответить. Для меня выбор главной героиней Гоши — тоже такое себе. Тогда мы вместе пошли к бабушке, и она энергично объявила: — Я думаю, что он красивый и мужественный! Возможно, сейчас я бы даже вышла за него замуж! Мы с дочкой переглянулись.

Возможно, в 58 лет я тоже скажу, что этот Гоша симпатичный и даже миленький, но сейчас образ Гоши и красота кажутся такими же далекими друг от друга, как, например, слова «нежность» и «Краснодарский завод металлических конструкций». От мужественности я ясно различаю в нем только протяжное «му». В поисках истины мы заглянули к прабабушке. Та торжественно разлила чай по фарфоровым чашкам, нарезала пирог, пристально взглянула поверх очков и подняла бровь. — Это же ясно как божий день! — воскликнула она, — Гоша сразу предлагает серьезные отношения и даже брак одинокой женщине. Все, больше ничего от него и не требуется. Шах и мат.

Вот таким образом перед нами и встал вдруг во весь рост главный козырь любых Гош. Так называемые «серьезные отношения». Собственно, при помощи этого костыля в традиционном обществе практически любой сообразительный юноша может не только худо-бедно передвигаться, но и танцевать. Чем строже нравы, тем активнее женщины хватаются за «готов жениться» и «плохонький, но мой». Чем свободнее нравы, тем разборчивее женщины. Получается такая палка о двух концах. В традиционном обществе женщины недоступны потому, что они уже замужем или хотят найти мужчину, за которого можно выйти замуж (никакие суррогаты «без обязательств» их не интересуют). Но, проявив немного смекалки и наблюдательности, жениться не так сложно. И если сильно не наглеть, эта женщина еще никуда от тебя и не уйдет потом. Ведь разводы порицаются.

А в обществе, где женщины эмансипированнее, а нравы свободнее, теоретически женщины должны легко соглашаться на свободные отношения. Но это только теоретически. На практике же отбор получается намного строже: на таких условиях все хотят молодых, успешных, симпатичных. Не тех, кто старше на 15 лет, в старом поеденном молью кресле и с помятой физиономией. Поэтому совершенно зря все эти «серьезные намерения», «ухаживания», «добивательства» так возмущают мужчин: это же их бонус. Ведь если вдуматься, то вступить в серьезные отношения легче, чем перестать быть Гошей и резко начать соответствовать успешной, привлекательной невесте с карьерой.

Таким образом, есть две стратегии. Упор на серьезные отношения, которые дают и не самым успешным, с обычной внешностью, но добрым, порядочным и годным для брака мужчинам определенные бонусы. Или же упор на личные достижения и физическую привлекательность. И обе эти стратегии работают. Однако вместо этого я наблюдаю такую картину. С одной стороны, некоторые мужчины жалуются на традиционную «процедуру» ухаживаний, не хотят вступать в брак и стремятся к легким коротким интрижкам. А с другой — они же жалуются, что у женщин непомерные требования и интерес у них вызывают дай бог 5–10 % мужчин. Мол, несправедливость. Однако, как мне кажется, дело тут не в справедливости, а в том, что зад, пытающийся сидеть на двух стульях, рано или поздно оказывается на полу...

Бонус: а вот еще несколько историй о том, каким видят Гошу женщины из разных поколений

Моей маме 52, мне 24. Мы с ней как-то обсуждали фильм. Я сказала про Гошу, что он абьюзер и деспот. Особенно меня взбесил момент, когда Гоша выдал, что он мужчина, а потому лишь его мнение правильное. Мама сразу сказала, что я слишком преувеличиваю. Но потом сказала, что у него действительно жуткий характер и что с ним уживется только мягкая и покладистая женщина, которая сможет уступать и подстраиваться. И пошутила, что сама ни за что бы с таким мужчиной жить не согласилась.

потом сказала, что у него действительно жуткий характер и что с ним уживется только мягкая и покладистая женщина, которая сможет уступать и подстраиваться. И пошутила, что сама ни за что бы с таким мужчиной жить не согласилась. Сегодняшние женщины, впервые увидев на экране Георгия Ивановича, в большинстве своем решают однозначно «Я бы такого не выбрала! Ни-ког-да!» А к концу фильма тычут в экран и восклицают: «Вот! Вот это настоящий мужчина!» Между прочим, по признанию моей бабушки, 50 лет назад говорили так же. © ronny-kassovsky / Kinopoisk

ronny-kassovsky / Kinopoisk Мама всегда негодует от момента, когда он напрашивается к ней в гости и в уличной обуви идет осматривать квартиру. «Нет, ну он что, в хлеву родился? Она полы намывает, а он шлендает!»