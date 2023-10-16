История женщины, которая считает одиночество нормальным. Но все вокруг крутят пальцем у виска и подыскивают ей мужа

Готовы спорить на что угодно: любая незамужняя женщина хоть раз слышала претензии по поводу своего статуса. Ведь у многих в голове есть установка, что выйти замуж (и нарожать детишек) надо до 30. Но что, если женщине уже за 30 или даже за 40 и ей хорошо одной? Наша героиня столкнулась с косыми взглядами из-за такой «нестандартной» позиции и теперь рассказывает о своем опыте.

В конце статьи вас ждут счастливые истории пользовательниц сети, сознательно решивших вести холостяцкий образ жизни.

Я намеренно пошла на расставание после длительных отношений

Со школы у меня был возлюбленный. Встречались долго и безумно прикипели друг к другу. Постепенно наши чувства остыли, но мы продолжали быть вместе по привычке. В 25 даже зачем-то расписались. Этот шаг казался нам таким логичным. В итоге мы все же нашли в себе силы признаться, что наши дороги давно разошлись, и расстались. После таких продолжительных отношений было тяжело перестроиться и понять, что теперь надо жить по-другому. И все же я относительно спокойно переживала период расставания. Ведь, повторюсь, глубоких чувств у нас уже не было. А еще я поняла, что устала все время быть с кем-то и хочу наконец пожить для себя любимой. Для меня неожиданно стали более важными вещи, которые раньше отодвигались на второй план: я больше времени стала уделять самообразованию и карьере. И на хобби наконец нашлось время — ведь мне так нравилось вязать. Не буду скрывать, что иногда я скучала. Не столько по бывшему, сколько по тому, что мы делали вместе: совместным ужинам, прогулкам, даже уборке. Но в целом меня вполне устраивал мой новый образ жизни. До тех пор, пока в нее не начали вторгаться посторонние люди.

Мне нравилось быть одной. Но близкие не поддерживали меня

Сначала мамины приятельницы стали спрашивать ее, когда же я наконец приведу в дом жениха. Мама зачем-то транслировала их мнение мне. Потом мои же подруги стали намекать, что не иметь хотя бы бойфренда в 30 с хвостиком странно. Одна особа, которая выскочила замуж в 19, тут же родила, бросила универ и заперлась в четырех стенах, вообще стала посмеиваться надо мной. Мол, на уме одна работа да развлечения, а когда же семью строить начнешь. Окончательно добила меня мама. В детстве она внушала мне: «Сначала учись, потом уж кавалеры». А тут вдруг она заняла совсем другую позицию — вероятно, навеянную подругами. Теперь она регулярно с сожалением вздыхает, что у меня нет мужа и детей. Однажды она ко мне приехала. Стою мою посуду, и тут мама завела шарманку: «Пора замуж и рожать». Спросила ее: «А если я не хочу?» Так она с насмешкой сказала: «Это ненормально. И вообще, женщина реализуется только в ребенке». Я не выдержала — шмякнула полотенце и отрезала: «Я уже реализовалась: получила диплом одного из лучших университетов, работаю в крутой компании и получаю достойную зарплату. И очень прошу не обесценивать мои успехи». Разговоры на время прекратились, но спустя какое-то время возобновились. Мои прежние аргументы уже не срабатывают. По мнению матери, образования и карьеры мало, чтобы я считалась абсолютно самодостаточной личностью.

Из-за общественного давления во мне засел страх одиночества

Невольно я стала чувствовать пустоту, но не вокруг, а внутри себя. Мне как будто вбили в голову, что без мужа и детей я неполноценна. Вылился мой страх в то, что я бессознательно стала искать отношений. Любого нового знакомого рассматривала как потенциального партнера. Это очень мешало. Только представьте себе ситуацию: вам представили нового коллегу и вместо того, чтобы просто работать с ним, вы думаете, не попробовать ли позвать его на чашку кофе. Притом что этот человек абсолютно не нравится. Но вы уговариваете себя обратить внимание хоть на кого-то. Ведь вам внушили, что каждый шанс на серьезные отношения может стать последним. В конце концов я попыталась начать встречаться с одним мужчиной. Но так называемый роман закончился крахом. Я лишь убедилась, что отношения нужно строить по любви, а не от отчаяния. Мы разошлись без обид. А я так дальше и жила, разрываясь между двумя чувствами: тревогой за возможную одинокую старость и нежеланием заводить отношения ради отношений.

Постепенно я осознала, что на этом этапе жизни у меня другие приоритеты

Я поняла, что погоня за отношениями бессмысленна и с этим надо покончить. Попыталась прислушаться к своему внутреннему голосу и понять, почему же мне хочется быть в паре. И, разложив все по полочкам, осознала, что такого желания у меня вовсе нет. Сейчас это кажется очевидным, но тогда из-за надуманных переживаний я не понимала: на самом деле меня просто убедили в том, что мне необходимо срочно найти вторую половинку. Вот так, проявив чуточку внимания к себе, я наконец вышла из-под гипноза горе-советчиков, которые меня окружали. А после решила подойти к вопросу как прагматик: выписала все плюсы и минусы жизни в одиночестве и с партнером. Оказалось, что время, когда человек живет один, — это громадный ресурс, который мы не ценим. Например, можно заниматься образованием и карьерой сколько влезет. Ведь мне не надо выделять время для семьи. Я забиваю на изнурительную готовку и обхожусь простыми блюдами. Когда я устала или в плохом настроении, то не мучаюсь и не заставляю себя общаться с кем-то. Я крашусь и наряжаюсь только тогда, когда пожелаю. У меня полно времени, чтобы смотреть, читать, познавать кучу нового. Молчу уже о том, что не надо подстраиваться под другого человека, идти на уступки, которые не всегда приемлемы для меня, делить бюджет и так далее. Не все согласятся с тем, что от перечисленного можно испытывать больший кайф, чем от счастья обрести любимого человека. Но я бывала и в команде одиночек, и в «противоборствующем» лагере. И могу сказать, что для меня пока гораздо важнее внимание, которое я уделяю собственным потребностям и желаниям.

Мой вывод: женщины в любом возрасте имеют право не хотеть иметь мужа или даже просто партнера

Пережив болезненный опыт, я пришла к умозаключению: женщина должна сама решать, когда и с кем связывать свою жизнь и нужны ли ей брак и дети в принципе. Мне вообще кажется диким, что в XXI веке еще находятся люди, которые определяют самодостаточность женщин по наличию мужа и детей. Хотя мы можем добиваться карьерных высот наравне с мужчинами, но часто не то что не видим восхищения нашими успехами, а даже получаем неодобрительные комментарии. Некоторые еще и жалеют «бедняжек», которые возвращаются вечером в пустую квартиру, где нет мужа, ждущего ужина, и гогочущих детей. Конечно, я не против создания семьи и рождения ребенка. Но я глубоко убеждена, что руководствоваться в этом вопросе лишь принципом «часики тикают» — не очень хорошая затея. Жить с партнером и уж тем более растить детей — это огромная ответственность. И делать это без любви и полной готовности как минимум странно, как максимум — безрассудно. Поэтому все попытки пожалеть меня, «несчастную» одиночку, я теперь пресекаю. Да, мне за 30 и в мои планы на ближайшее будущее не входит создание семьи. Более того, рискну предположить, что и в 40 могу не найти человека, которого действительно полюблю. Но даже тогда я не собираюсь бежать ставить штамп хоть с кем-то. Отношения — это лишь одна из множества граней жизни. Так неужели я позволю себе зациклиться только на ней и не узнать, что же могут дать мне другие?

Бонус: истории женщин, которые с удовольствием выбрали одиночество

Все одноклассницы как одна мечтали окончить школу, выйти замуж и начать рожать детей. Без шуток. Абсолютно все. Среди них я была белой вороной, которая хотела выучиться в университете, найти высокооплачиваемую работу и много путешествовать. Как-то так оно и случилось. Тогда надо мной все смеялись, а сейчас на каждой встрече одноклассников я вижу уставших разведенных женщин с мешками под глазами, детьми и кучей проблем и даже как-то хвастаться новым походом в горы неловко. Ну и ладно, как говорится, каждому свое, а главное — не бояться это самое свое брать и делать. © Палата № 6 / VK

Развелась с мужем полтора года назад. И мне все сочувствуют, когда узнают об этом: опускают глаза, вздыхают, жалеют. Але, я сама подала на развод! Это было мое осознанное решение и осмысленный выбор! Потому что муж ни черта не помогал с ребенком, ничего не делал по дому, не занимался ремонтом, зато любил есть за троих, осуждать мою работу, машину, семью, внешность. Я рано вышла на работу, когда дочке было чуть меньше года, потому что нужны были деньги. Спасибо моей бабушке, которая сидела с правнучкой, пока я работала в двух местах. А муж вечерами ходил в спортзал и бильярд с друзьями, в выходные играл в комп. До рождения ребенка он был не золото, но был вовлечен в семейную жизнь, а как понял, что я родила, зависима от него и никуда не денусь, показал свое нутро. А вот я еще как делась! Взяла квартиру в ипотеку. Да, небольшая, но две комнаты, как раз для меня и дочери. Садик во дворе, до работы 10 минут на машине и полчаса пешком. До родителей и бабушки, которые не против помочь, тоже пять минут на машине. У меня все круто — я скинула такой балласт! Живу в свое удовольствие, встречаюсь с подругами, вечера провожу с дочкой без ожидания прихода мужа и без его нудных разговоров. Я сменила прическу, купила кучу новой одежды, косметики. Но меня все равно жалеют: я же осталась без сильного мужского плеча... © Подслушано / Ideer

Я так рада, что избавилась от груза под названием «брак»! В 43 был развод. Со скандалами. Так называемый супруг выдвинул миллион претензий: и одеваюсь не так, и готовлю плохо, и убираю мало, и ему не посвящаю 24 часа в сутки. Мог трезвонить по глупому поводу, чтобы напроситься на разборки. Вот как-то обедаю в офисе — звонит муж. Долго ругались. Вдруг он крикнул: «Осознаешь, что одна остаешься? Как жить будешь? Упрямишься, а должна мужика удержать». Я чуть супом не подавилась. Но я та еще язва! Вдохнула поглубже и ответила: «Кого удерживать-то? Тебя, что ли? Тоже мне, мужчина, который давно забыл, что такое забота о жене! И вообще, я не фура, чтобы прицеп удерживать». В общем, послала его раз и навсегда. Прошло уже 3 года, и я впервые за 20 лет довольна жизнью.