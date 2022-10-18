10+ фактов, которые доказывают, что мы почти ничего не знаем о жизни в Египте

О жизни в Египте большинство людей не знает почти ничего, кроме того, что там есть пирамиды, гробницы с мумиями, много песка и чистые воды Красного моря, в которых можно поплавать с аквалангом. Но Египет богат и уникальными особенностями, которые почти негде больше не встретишь. Кое о чем мы уже рассказывали, и вот новая порция фактов о жизни в стране фараонов.

Работники отелей могут без спроса заходить к неженатым парам

По закону менеджерам отелей разрешено заходить в номера к неженатым парам с помощью отмычки. Мало того, они также могут отменить бронирование номеров для таких пар. Это правило действует почти во всех отелях, кроме 5-звездочных и гостиниц, расположенных в популярных туристических местах. По неписаному правилу у туристов никогда не спрашивают, женаты они или нет. Однако для местных жителей правила довольно строгие. Таким образом туристическая полиция борется с отелями, которые разрешают не состоящим в браке парам проживать в одном номере.

Местные буквально сверлят взглядом туристов

В Египте туристы постоянно ловят на себе пристальные взгляды местных жителей. Я был во многих странах, где я как-то выделялся из толпы, но никогда не встречал людей, которые так откровенно смотрят (и не отводят взгляда) на кого-то, кто чем-то отличается от них. Я родом из страны, где пялиться считается довольно грубым, где нужно быть буквально инопланетянином, чтобы на тебя постоянно смотрели. В Египте не так.

Маленькие дети, пожилые женщины, мужчины среднего возраста, старшеклассницы... Без разницы. Если вы не похожи на египтянина, люди будут пялиться на вас и даже не попытаются отвести взгляд, когда вы установите зрительный контакт. Это немного жутко. © Eric Schenck / Quora

Все требуют чаевые даже за малейшую оказанную помощь

Уже притчей во языцех стала история о том, как египтяне предлагают туристам бесплатно покататься на верблюде, а потом просят чаевые (в Египте их называют «бакшиш»), чтобы те могли с него слезть. Но жители страны хотят бакшиш буквально за любую оказанную услугу, даже если она совсем мелкая. Причем зачастую местные жители сами будут навязывать туристу услугу, настойчиво предлагая помощь. Например, провести к музею или дешевому кафе, ну или помочь с сумками. Как-то вечером я шел в музей в Луксоре. Я точно знал, куда идти, поэтому шел быстро. Внезапно меня в бок толкнул мальчик примерно 13 лет и сказал: «Эй, ты куда идешь?» Я не ответил, но он продолжал идти рядом со мной и сказал: «Эй, поверни здесь налево». Я продолжал идти, не обращая внимания на подростка, как вдруг он заявил: «Эй, дай мне 1 фунт, я же показал тебе, куда идти». Я чуть не подавился собственным языком. © Craig Makepeace / ytravelblog.com

В Каире из некоторых окон на веревках свисают корзины

Их используют в качестве примитивного лифта, с помощью которого доставщик может передать хлеб, рис, газеты и другие вещи. Это очень удобно, когда живешь на верхних этажах: не нужно лишний раз спускаться по лестнице или пользоваться шатким необслуживаемым лифтом.

Одной из визитных карточек Египта являются голубятни в виде глиняных башен с отверстиями

Жители страны выращивают этих птиц не только для употребления в пищу, но и для получения птичьего помета, который используется в качестве удобрений. Кстати, голубятни расположены буквально повсюду, иногда их строят даже на крышах зданий.

Также голубятни строят в виде своеобразных квадратных сооружений

Чтобы перейти дорогу, нужно помахать водителям

В большинстве мест нет пешеходных переходов. И если вам понадобится перейти дорогу, то нужно выбрать наиболее безопасный участок и помахать водителям, чтобы они хоть немного снизили скорость.

Египтяне обожают сок из сахарного тростника. Этот напиток продается на улицах повсеместно

Этот напиток продается в специальных лавках по продаже фрешей. Сок выжимается в специальной машине прямо на глазах у покупателя и тут же передается ему в руки. Напиток тускло-зеленого цвета выглядит не очень привлекательно, однако его сладкий вкус компенсирует неприглядный внешний вид. Жители страны верят, что сок сахарного тростника очень полезен для здоровья, поскольку его рекламируют как дешевый источник энергии.

Погладить одежду можно прямо на улице у специалистов по глажке

Те, кто ненавидят гладить, могут воспользоваться услугами специалистов по глажке, которые прямо на улице выполнят эту нелюбимую многими работу. Также можно оставить свои вещи, их погладят и доставят прямо домой. Кстати, для глажки такие специалисты нередко используют не современные утюги, а их древние аналоги в виде тяжелых металлических плит. Плиты нагревают в печи, а потом водят ими по одежде.

Двоюродные братья и сестры вступают в брак друг с другом

В Египте (и некоторых других арабских странах) практикуются браки между кровными родственниками, а если быть точнее, между двоюродными братом и сестрой. Так, по состоянию на 2016 год около 40 % браков в Египте заключались между двоюродными братьями и сестрами. Считается, что кровнородственные браки сохраняют структуру семьи и приносят социальные, экономические и культурные преимущества.

В Каире работает розовое такси для женщин

Иногда египетские мужчины чересчур настойчиво ведут себя по отношению к противоположному полу. Чтобы хоть как-то обезопасить жизнь женщин, в Каире ввели несколько новшеств. Например, в каирском метро есть вагоны, предназначенные только для женщин. По стране курсируют автобусы, предназначенные только для женщин. Также работает розовое такси (Pink Taxi) для женщин, в которых водителями являются только женщины.

Бонус: сфинксы никак не связаны с Египтом

Кошки породы сфинкс прочно ассоциируются с Египтом, хотя никакого отношения к этой стране они не имеют. На самом деле эта порода появилась случайно в канадском Торонто в 1966 году. Тогда черная-белая домашняя короткошерстная кошка родила лысого котенка. Отсутствие шерсти на животном оказалось генетической мутацией. Этот котенок и несколько других бесшерстных котов и кошек, которые были найдены во всем мире, и составили фонд для развития этой необычной породы.

А вы бывали в Египте? Какие особенности этой страны запомнились вам больше всего?