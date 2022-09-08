10 секретов танцоров бальных танцев, которые обычных людей приводят в замешательство

Чтобы показать все свое мастерство, танцоры бальных танцев учитывают каждый нюанс, на который обращают внимание судьи. Порой им приходится идти на некоторые ухищрения, чтобы выглядеть безупречно в свете софитов. Яркий макияж и золотистая кожа — это лишь видимая часть подготовки к соревнованиям.

ADME раскрыл несколько секретов современных танцоров бальных танцев, которые позволяют им получать высшие оценки жюри на спортивных конкурсах.

Почему наносят искусственный загар

Загар придает коже золотистый и сияющий вид, при этом он хорошо сочетается со смокингами и бальными платьями. В свете софитов особенно выгодно смотрится загорелая кожа, все движения рук и ног становятся заметнее. Кроме того, загар позволяет маскировать потоотделение. Даже после выполнения активных элементов кожа танцоров все равно сохраняет свой золотистый блеск.

Как искусственный загар долго держится на теле

Во время танцев загар, нанесенный с помощью крема, может стереться о костюм. Чтобы избежать этой неприятности, танцоры распыляют на тело обычный лак для волос. Он помогает закрепить результат и предотвращает растекание автозагара в процессе активных телодвижений.

Есть ли между партнерами романтические отношения

Большинство партнеров по танцам не состоят в романтических отношениях. Зачастую они являются близкими друзьями, но не более того. Даже если танец выглядит откровенно, он в первую очередь остается танцем. Некоторые из лучших профессиональных танцоров в мире работали в паре со своими братьями и сестрами или другими родственниками.

Как выбирают цвет туфель

Самым популярным цветом для бальных туфель считается телесный (нюдовые оттенки). Предпочтение отдается именно ему, поскольку обувь должна подбираться в тон кожи после нанесения загара. Танцорам надо привлечь внимание к рукам, бедрам, выполнению движений. Если их обувь будет резко контрастировать с цветом кожи, тогда акцент сместится на ноги. По этой причине женские туфли обычно имеют телесный, кремовый, золотой и серебряный цвета. Они гораздо предпочтительнее ярких или, наоборот, темных. А вот мужчины надевают черные туфли в тон брюкам.

Как избегают конфуза с нижним бельем

Чаще всего танцовщицы надевают костюмы, которые скрывают нижнее белье, даже если речь идет о длинных нарядах в пол. Для этой цели в платье вшито боди, так что не нужно беспокоиться о том, что при выполнении активных махов ногами что-то будет видно. По сути, это обычный купальник, только не водонепроницаемый. Если к наряду не прилагается боди, танцовщицы надевают утягивающие шорты под цвет платья. Так им удается избежать любых конфузов с костюмом.

На какой подошве предпочитают обувь

Танцоры бальных танцев предпочитают обувь на замшевой подошве. Она создает меньшее трение. Кроме того, такие туфли делаются для повышения гибкости стопы. Лучший вариант — начать заниматься в традиционных туфлях, а через 2 недели уроков переходить на обувь для бальных танцев. Разница будет очень заметна.

Почему подгибают пальцы

Выворачивая пальцы наружу, можно споткнуться о партнера по танцу. При этом вся композиция будет разрушена, а танцоры будут выглядеть нелепо и неуклюже. С помощью пальцев ног можно управлять движениями и шагами. Если вытянуть ноги наружу с раскрытыми пальцами, это может плохо закончиться не только для танцовщицы, но и для других пар на паркете. Впрочем, иногда некоторые элементы подразумевают широкие выпады в растяжке.

Как подготавливают туфли

Набойки каблуков могут изнашиваться неравномерно и быстро. В результате это может привести к потере контроля и равновесия во время танца. Чтобы каблуки были более прочными, используются прозрачные насадки. Это предотвращает их преждевременный износ. Снизу они так же, как обычные туфли, покрыты специальным материалом, который позволяет четко ставить ногу на пятку во время танца.

Зачем наносят яркий макияж

Макияж — один из главных элементов всего образа. Разные стили танца требуют разных типов макияжа. Судьи очень серьезно относятся к тому, как выглядят участники. В первую очередь следует убедиться, что все используемые средства водостойкие и не размажутся от пота. Макияж также должен сочетаться с костюмом и обувью. Если платье яркое (оранжевое, желтое, красное, лаймовое), можно выбрать серые и черные тени для век, чтобы сбалансировать образ. Если оно темно-синее или изумрудное, необходимо, наоборот, сделать яркий акцент на лице.

Почему такая эмоциональная мимика

Танцоры часто используют мимику как элемент общения: вместо слов они выражают чувства через движения и зрительный контакт с аудиторией. Однако важно, чтобы она не была вымученной и неестественной, иначе выступление может показаться плоским и неинтересным, а в некоторых случаях даже комичным. Мимику приходится контролировать, и улыбку в том числе. Чтобы не показывать окружающим оскал, необходимо не допускать, чтобы верхние и нижние зубы касались друг друга. Между ними должно быть небольшое расстояние для более естественного вида улыбки.