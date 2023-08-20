11 ситуаций, в которых девушка и женщина с вероятностью 99,9% поступят по-разному

Молоденькие девушки склонны смотреть на мир сквозь розовые очки, мечтать о принце и зависеть от мнения окружающих. Но с годами у них меняются приоритеты, мечты, увлечения и ценности. Когда-то наивная девчонка становится опытной и мудрой женщиной, которая знает себе цену и с легкостью справляется с проблемами на жизненном пути.

Девушка готова одеться легко даже в стужу, лишь бы выглядеть привлекательно. А женщина натянет вторую пару брюк, чтобы не заболеть

С годами женщины все меньше переживают, что кто-то заметит отсутствие эпиляции. Если бриться лень, то можно просто надеть штаны

С возрастом начинаешь ценить спокойный отдых. И в этом нет ничего плохого

В молодости мы мчимся на работу по первому зову начальника, но чем старше становимся, тем больше ценим свое свободное время

С возрастом женщины учатся быть сильнее и по-своему справляются с душевными муками

В противоположном поле женщин начинают привлекать личные качества, а не внешняя привлекательность

С годами мнение окружающих оказывает все меньшее влияние на самооценку

Вкусовые предпочтения со временем тоже меняются

Молодой невестке зачастую трудно найти общий язык со свекровью. Но потом женщина становится мудрее, и свекровь становится для нее второй мамой

Девушка часто экономит на себе, не покупая дорогие вещи и украшения. Женщина знает, что качественная вещь прослужит дольше, хотя и стоит на порядок дороже

Но не нужно торопить время, жизнь всему научит. Например, тому, что выбирать нужно надежных и заботливых мужчин, а не самовлюбленных красавцев, иначе в трудной ситуации придется рассчитывать только на себя