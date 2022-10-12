12 звезд, чьи имена и фамилии многие коверкают. Мы решили раз и навсегда выяснить, как говорить правильно

Если волею судеб вы встретите вашу любимую голливудскую звезду в жизни, то, скорее всего, вам захочется ее окликнуть. Однако известная персона может запросто проигнорировать попытку привлечь внимание. Все потому, что ее имя прозвучит по-другому и она не поймет, что обращаетесь вы именно к ней. Ведь порой люди совсем по-разному произносят имена одних и тех же людей, адаптируя их под свой язык.

Пане́лапи Крус — Penelope Сruz

Invision / Invision / East News

Неверный вариант произношения: Пенелопа Крус. Знаменитую горячую испанку мы привыкли называть именно Пенелопой. Такой вариант имени наиболее привычен нашему уху. Однако в англоязычных странах актрису называют не иначе как Пане́лапи. Хотя испанский вариант произнесения имени все-таки немного ближе к русскому — Пенело́пи.

Эва Грин — Eva Green

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

Неверный вариант произношения: Ева Грин. Актриса имеет французские корни, но ее имя и фамилия пишутся и читаются по-английски. Стоит отметить, что французский вариант произношения имени — Ива, тем не менее в Голливуде актрису называют Эвой.

Доунел Глисон — Domhnall Gleeson

Invision / Associated Press / East News

Неверный вариант произношения: Донал, Домнал Глисон. Этот актер и сценарист родом из Ирландии. Имя досталось ему тоже древнеирландское — Domhnall. Сам Доунел жалуется на то, что иностранцы часто коверкают его имя. Многих людей сбивает с толку буква M в средине, которая на самом деле не произносится.

Мишель Файффер — Michelle Pfeiffer

Неверный вариант произношения: Мишель Пфайффер. Фамилия Файффер досталась Мишель от дедушки, который имел немецкое происхождение. По-немецки фамилия действительно произносится как Пфайффер. Однако так как актриса считается американкой, то и фамилию ее произносят на американский манер.

Зендея — Zendaya

SamPayne@Broadimage / Broad Image / East News

Неверный вариант произношения: Зендая. Возможно для кого-то «Зендея» звучит как псевдоним, но девушку в действительности так зовут. Певица и актриса рассказала, что ее имя является производным от слова «тендай», что означает «благодарить» на языке шона, на котором говорят в Зимбабве. А произносят имя девушки именно с Е.

Ванона Райдер — Winona Ryder

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Неверный вариант произношения: Вайнона Райдер. Полное имя актрисы — Winona Laura Horowitz. Нарекли ее в честь родного города, название которого на русском произносится как Уинона, а в оригинале — Ванона. Следовательно, люди, обращаясь к актрисе, произносят именно «Ванона», а не «Вайнона». Кстати, псевдоним Райдер девушка позаимствовала у певца Митча Райдера.

Мэтт Лебланк — Matt LeBlanc

AFP / East News

Неверный вариант произношения: Мэтт Леблан. В заставке к знаменитому сериалу «Друзья» в русской озвучке мы отчетливо слышим, что имя актера произносится как Мэтт Леблан. На самом деле это неправильно. Фамилия LeBlanc досталась актеру от отца, у которого есть французские корни. На русский язык слово blanc переводится как «белый» и произносится как «бланк».

Уакин Финикс — Joaquin Phoenix

Invision / Invision / East News

Неверный вариант произношения: Хоакин Феникс. Joaquin — испанское имя, и по правилам испанского языка оно действительно произносится как Хоакин. Однако знаменитый исполнитель роли Джокера считается американским актером, и называют его на американский манер: Уакин.

Синди Крофорд — Cindy Crawford

Wiese / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Неверный вариант произношения: Синди Кроуфорд. Многие поколения семьи Синди Крофорд прожили в Америке, а дальние предки актрисы и модели были в основном немцами, англичанами и французами. Сама фамилия Крофорд, возможно, происходит от названия места в Шотландии, которое состоит из древнеанглийского crāwe или шотландского сraw — «ворона» и ford — «форт». Отсюда следует, что в английском языке первая часть фамилии звучит как «кро».

Серша Ронан — Saoirse Ronan

TOLGA AKMEN / AFP / East News

Неверный вариант произношения: Сирша Ронан. Серша — американская актриса ирландского происхождения. Имя ей досталось тоже ирландское — Saoirse. Выглядит оно сложным и вызывает немало трудностей у тех, кто пытается его произнести. Благо сама актриса не раз произносила свое имя вслух, и звучит оно не так сложно, как пишется.

Колин Фэррелл — Colin Farrell

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Неверный вариант произношения: Колин Фаррелл. Колин Фэррелл — успешный ирландский актер, который стал любимцем и у режиссеров Голливуда. Фамилия Farrell — это англизированная форма древнеирландского патронима Ó Feargail. В английском языке ее принято произносить со звуком Э после буквы Ф.

Миа Вашиковска — Mia Wasikowska

JA / Everett Collection / East News

Неверный вариант произношения: Миа Васиковска. Актриса родилась в Австралии, а свою необычную фамилию унаследовала от мамы. Для представителей разных стран довольно непросто правильно произнести ее. Люди склонны коверкать ее так, как им кажется удобнее и привычнее. Сама же девушка представляется как Миа Вашиковска.

Как вы считаете, стоит называть звезд их настоящими именами или лучше использовать те, к которым мы уже так привыкли?

Фото на превью Wiese / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News