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13 звездных детей, которые стали точной копией своих знаменитых родителей

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Дети знаменитостей часто находятся в центре внимания так же, как и их родители. Благодаря этому у нас есть возможность наблюдать за тем, как они растут. Мы замечаем, что с возрастом они становятся точными копиями своих родителей.

1. Имельда Стонтон и Бесси Картер

2. Мэгги Смит и Крис Ларкин

Mickey Townsend / PP / Capital Pictures / EAST NEWS, © PA Images / Alamy Stock Photo

3. Мэттью Макконахи и Леви Алвес Макконахи

4. Тэндиве Ньютон и Нико Паркер

5. Джессика Альба и Онор Мари Уоррен

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

6. Гордон Рамзи и Джек Скотт Рамзи

7. Кэндис Камерон Буре и Наташа Буре

8. Элизабет Херли и Дэмиан Херли

Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

9. Риз Уизерспун, ее мама Бетти Риз и дочка Ава Элизабет Филипп

10. Виктория Бекхэм и Ромео Бекхэм

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News, Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

11. Джулианна Мур и Лив Фрейндлих

Brent N. Clarke / Invision / AP / East News

12. Джерри Холл и ее дочери Джорджия Мэй и Элизабет Джаггер

Invision / Invision / East News

13. Принц Уильям и принц Джордж

GEORGE ROGERS-POOL / SIPA / SIPA / East News, © Rui Viera / WPA Pool / Shutterstock.com

А на кого из родителей похожи вы? Какие привычки вы переняли у своих родителей?

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AdMe/Культура/13 звездных детей, которые стали точной копией своих знаменитых родителей
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