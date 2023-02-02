13 звездных детей, которые стали точной копией своих знаменитых родителей
Дети знаменитостей часто находятся в центре внимания так же, как и их родители. Благодаря этому у нас есть возможность наблюдать за тем, как они растут. Мы замечаем, что с возрастом они становятся точными копиями своих родителей.
1. Имельда Стонтон и Бесси Картер
2. Мэгги Смит и Крис Ларкин
3. Мэттью Макконахи и Леви Алвес Макконахи
4. Тэндиве Ньютон и Нико Паркер
5. Джессика Альба и Онор Мари Уоррен
6. Гордон Рамзи и Джек Скотт Рамзи
7. Кэндис Камерон Буре и Наташа Буре
8. Элизабет Херли и Дэмиан Херли
9. Риз Уизерспун, ее мама Бетти Риз и дочка Ава Элизабет Филипп
10. Виктория Бекхэм и Ромео Бекхэм
11. Джулианна Мур и Лив Фрейндлих
12. Джерри Холл и ее дочери Джорджия Мэй и Элизабет Джаггер
13. Принц Уильям и принц Джордж
А на кого из родителей похожи вы? Какие привычки вы переняли у своих родителей?
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