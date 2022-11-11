15 звезд, которые не пытаются выглядеть идеально и блистают даже ярче остальных

Мы привыкли думать, что звезды экранов — настоящие богини красоты. Оно и понятно: в кино на актрисах тонны грима, а на красную ковровую дорожку их собирают лучшие стилисты мира. Однако даже на публике многие знаменитые красотки показывают всем, что нет ничего страшного в том, чтобы демонстрировать свою естественную красоту.

Летиция Каста не стесняется неровных зубов

VALERY HACHE / AFP / East News

Несмотря на то что многие скрывают широкий пробор, Зендея вот вообще не считает его поводом для смущения

Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News

Отслоившийся лак не делает Меган Фокс менее ослепительной

Gilbert Flores / Broadimage / East News , Gilbert Flores / Broadimage / East News

Рукам Сары Джессики Паркер не нужен салонный маникюр, чтобы выглядеть красиво

Gael Colliguet / KCS / East News

Как и рукам Кристен Стюарт

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Джулии Робертс идет естественный оттенок ее зубов

Invision / Invision / East News

Селена Гомес еще раз доказывает, что целлюлит — это нормально. Он не делает женщину менее прекрасной

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Лана Дель Рей не спешит удалять волосы на руках. То, что они там растут, естественно — зачем стесняться?

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Гвинет Пэлтроу не гонится за трендами и предпочитает свои натуральные брови

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Рене Зеллвегер не считает, что нависшее веко — повод идти к хирургу. Мы с ней полностью согласны: это не дефект, который нужно бежать исправлять

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Натали Портман считает, что необязательно наращивать ресницы, и прекрасно обходится тушью

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Кейт Бланшетт показала, что шею можно демонстрировать независимо от состояния кожи. Возрастные изменения не повод для стеснения или комплексов

Vianney Le Caer / Invision / East News

Дженнифер Энистон доказывает, что выступающие вены на ногах не повод отказаться от открытой обуви

NPA / The Grosby Group / East News

Линдси Лохан очаровательна со всеми своими веснушками

Invision / Invision / East News

Николь Кидман совершенно не заботят мочки ушей, оттянутые за годы ношения тяжелых серег

Invision / Invision / East News

Как вы считаете, каких особенностей внешности люди зря стесняются?