15 звезд, которые не пытаются выглядеть идеально и блистают даже ярче остальных
Мы привыкли думать, что звезды экранов — настоящие богини красоты. Оно и понятно: в кино на актрисах тонны грима, а на красную ковровую дорожку их собирают лучшие стилисты мира. Однако даже на публике многие знаменитые красотки показывают всем, что нет ничего страшного в том, чтобы демонстрировать свою естественную красоту.
Летиция Каста не стесняется неровных зубов
Несмотря на то что многие скрывают широкий пробор, Зендея вот вообще не считает его поводом для смущения
Отслоившийся лак не делает Меган Фокс менее ослепительной
Рукам Сары Джессики Паркер не нужен салонный маникюр, чтобы выглядеть красиво
Как и рукам Кристен Стюарт
Джулии Робертс идет естественный оттенок ее зубов
Селена Гомес еще раз доказывает, что целлюлит — это нормально. Он не делает женщину менее прекрасной
Лана Дель Рей не спешит удалять волосы на руках. То, что они там растут, естественно — зачем стесняться?
Гвинет Пэлтроу не гонится за трендами и предпочитает свои натуральные брови
Рене Зеллвегер не считает, что нависшее веко — повод идти к хирургу. Мы с ней полностью согласны: это не дефект, который нужно бежать исправлять
Натали Портман считает, что необязательно наращивать ресницы, и прекрасно обходится тушью
Кейт Бланшетт показала, что шею можно демонстрировать независимо от состояния кожи. Возрастные изменения не повод для стеснения или комплексов
Дженнифер Энистон доказывает, что выступающие вены на ногах не повод отказаться от открытой обуви
Линдси Лохан очаровательна со всеми своими веснушками
Николь Кидман совершенно не заботят мочки ушей, оттянутые за годы ношения тяжелых серег
Как вы считаете, каких особенностей внешности люди зря стесняются?
Фото на превью NPA / The Grosby Group / East News, Gilbert Flores / Broadimage / East News
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