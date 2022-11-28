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15 звезд решили стареть естественно и своим примером доказывают, что не стоит бояться морщин

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Старение — естественный процесс, и морщины на наших лицах показывают тот длинный путь, который мы прошли за всю жизнь. Некоторые знаменитости с возрастом сияют лишь ярче, потому что они обретают уверенность в себе и зрелость, и это делает их еще притягательнее.

Ванесса Уильямс

Дрю Бэрримор

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/East News, TIMOTHY A. CLARY/AFP/East News

Джулианна Мур

EAST NEWS, Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News

Кэмерон Диас

Courtesy Everett Collection/East News, AFP/EAST NEWS

Эмма Томпсон

ASSOCIATED PRESS/East News, Scott Garfitt/Invision/East News

Кристи Тарлингтон

EVERETT COLLECTION/EAST NEWS, Evan Agostini/Invision/East News

Сьюзан Сарандон

ASSOCIATED PRESS/East News, Courtesy Everett Collection/East News

Синди Кроуфорд

Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Шэрон Стоун

Album Online/East News, Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Сигурни Уивер

EAST NEWS, Jordan Strauss/Invision/East News

Виола Дэвис

MICHAEL GERMANA / STAR MAX / EAST NEWS, Scott Garfitt/Invision/East News

Робин Райт

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/East News, Gilbert Flores /Broadimage/Broad Image/East News

Джейми Ли Кертис

Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot/East News, GilbertFlores@Broadimage/Broad Image/East News

Диана фон Фюрстенберг

Adam Scull/PHOTOlink//Everett Collection/East News, Invision/Invision/East News

Энди Макдауэлл

Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot/East News, Invision/Invision/East News

Как вы думаете, эти знаменитости все так же красивы и очаровательны, как раньше? Каких еще звезд вы бы включили в эту подборку?

Фото на превью Jon Kopaloff / FilmMagic / Getty Images, ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo
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AdMe/Культура/15 звезд решили стареть естественно и своим примером доказывают, что не стоит бояться морщин
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