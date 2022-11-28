15 звезд решили стареть естественно и своим примером доказывают, что не стоит бояться морщин
Старение — естественный процесс, и морщины на наших лицах показывают тот длинный путь, который мы прошли за всю жизнь. Некоторые знаменитости с возрастом сияют лишь ярче, потому что они обретают уверенность в себе и зрелость, и это делает их еще притягательнее.
Ванесса Уильямс
Дрю Бэрримор
Джулианна Мур
Кэмерон Диас
Эмма Томпсон
Кристи Тарлингтон
Сьюзан Сарандон
Синди Кроуфорд
Шэрон Стоун
Сигурни Уивер
Виола Дэвис
Робин Райт
Джейми Ли Кертис
Диана фон Фюрстенберг
Энди Макдауэлл
Как вы думаете, эти знаменитости все так же красивы и очаровательны, как раньше? Каких еще звезд вы бы включили в эту подборку?
AdMe/Культура/15 звезд решили стареть естественно и своим примером доказывают, что не стоит бояться морщин
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