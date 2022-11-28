15 звезд решили стареть естественно и своим примером доказывают, что не стоит бояться морщин

Старение — естественный процесс, и морщины на наших лицах показывают тот длинный путь, который мы прошли за всю жизнь. Некоторые знаменитости с возрастом сияют лишь ярче, потому что они обретают уверенность в себе и зрелость, и это делает их еще притягательнее.