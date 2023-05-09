18 фото из Италии, которые заставят вас воскликнуть: «Мама миа!»
Как и любая другая страна, Италия имеет свой собственный неповторимый колорит: вездесущий дух эпохи Возрождения, завораживающие пейзажи и паста — это лишь малая часть повседневности многих итальянцев. Мы собрали фотографии, которые максимально ярко отражают особенности жизни в этой солнечной стране.
1. " Недавно съехались с моей девушкой-итальянкой. Кто-нибудь, скажите ей, наконец, что сушилка не предназначена для этого"
2. «Видел в Италии невероятно много людей в подобных венках. Интересно, что они означают?»
- В Италии таких людей называют «laureato», что дословно означает «увенчанный лавром». Это связано с древнеримским актом вручения лаврового венка поэтам, которых император считал достойными похвалы. Сегодня их носят выпускники, которые только что успешно закончили университет. © klauskinki / Reddit
Носить венки после выпуска из учебного заведения — не единственная особенность жизни в Италии. Ранее мы уже выпускали статью, которая еще ярче раскрывает уникальную самобытность этой солнечной страны.
3. «Пожалуйста, скажите мне, что это не то, что я думаю! Я нашел это в своем гараже в Италии»
4. Служба доставки в Венеции имеет свой неповторимый шарм
5. В некоторых ресторанах Италии посетителям предлагают использовать макароны в качестве соломинок
6. В Италии есть церковь, которая находится под водой
7. «Путешествуя по Тоскане, я не смог проигнорировать это изящное одинокое дерево на вершине живописного холма»
8. В Италии знают толк в безопасности. Рядом еще и был знак «Посторонним вход воспрещен»
Еще больше особенностей городского пейзажа в Италии вы найдете в этой статье.
9. «Встретил в Италию деловую собаку с часами»
10. Заброшенная церковь в Италии
11. Невероятно, но факт: это здание в Турине полностью пригодно для жилья!
12. Где, как не в Италии, можно увидеть балкон в форме бокала?
13. Приезжая в Италию, будьте готовы увидеть скульптуры эпохи Возрождения даже в магазинах недорогой одежды
14. Рынок в Италии похож на картину
15. В одном из супермаркетов Италии продают коробками самую вкусную часть мороженого — шоколадный кончик
16. Просто мужчины. Просто играют в шахматы
17. «Нашел одинокое растение, которое растет в крошечном пятне света на улице в небольшом городке в Италии»
18. Унитаз такой странной формы норма для Италии
Еще больше итальянского колорита вы найдете в этих статьях:
Фото на превью Tommybyte / Reddit
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