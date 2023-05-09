18 фото из Италии, которые заставят вас воскликнуть: «Мама миа!»

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Как и любая другая страна, Италия имеет свой собственный неповторимый колорит: вездесущий дух эпохи Возрождения, завораживающие пейзажи и паста — это лишь малая часть повседневности многих итальянцев. Мы собрали фотографии, которые максимально ярко отражают особенности жизни в этой солнечной стране.

1. " Недавно съехались с моей девушкой-итальянкой. Кто-нибудь, скажите ей, наконец, что сушилка не предназначена для этого"

2. «Видел в Италии невероятно много людей в подобных венках. Интересно, что они означают?»

В Италии таких людей называют «laureato», что дословно означает «увенчанный лавром». Это связано с древнеримским актом вручения лаврового венка поэтам, которых император считал достойными похвалы. Сегодня их носят выпускники, которые только что успешно закончили университет. © klauskinki / Reddit



Носить венки после выпуска из учебного заведения — не единственная особенность жизни в Италии. Ранее мы уже выпускали статью, которая еще ярче раскрывает уникальную самобытность этой солнечной страны.

3. «Пожалуйста, скажите мне, что это не то, что я думаю! Я нашел это в своем гараже в Италии»

4. Служба доставки в Венеции имеет свой неповторимый шарм

5. В некоторых ресторанах Италии посетителям предлагают использовать макароны в качестве соломинок

6. В Италии есть церковь, которая находится под водой

7. «Путешествуя по Тоскане, я не смог проигнорировать это изящное одинокое дерево на вершине живописного холма»

8. В Италии знают толк в безопасности. Рядом еще и был знак «Посторонним вход воспрещен»

Еще больше особенностей городского пейзажа в Италии вы найдете в этой статье.

9. «Встретил в Италию деловую собаку с часами»

10. Заброшенная церковь в Италии

11. Невероятно, но факт: это здание в Турине полностью пригодно для жилья!

12. Где, как не в Италии, можно увидеть балкон в форме бокала?

13. Приезжая в Италию, будьте готовы увидеть скульптуры эпохи Возрождения даже в магазинах недорогой одежды

14. Рынок в Италии похож на картину

15. В одном из супермаркетов Италии продают коробками самую вкусную часть мороженого — шоколадный кончик

16. Просто мужчины. Просто играют в шахматы

17. «Нашел одинокое растение, которое растет в крошечном пятне света на улице в небольшом городке в Италии»