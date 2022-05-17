9 фактов о жизни в Китае, которые доказывают, что Поднебесная — это словно другая планета

Несмотря на огромное количество статей и передач о Китае, в этой стране всегда находится что-то такое, от чего у нас невольно вырывается: «Вот это да!» К примеру, мужчины здесь пользуются тканевыми масками для лица, а у женщин признаком красоты считаются «валики» под глазами.

Мы в ADME разузнали новые детали о жизни в Поднебесной и с удовольствием делимся ими с вами.

Здесь уникальные стандарты красоты

У нас в моде «лисьи глаза», как их называют в Китае: это когда глаза и брови с помощью макияжа визуально вытянуты к виску. Плюс нарисованы стрелки вверх. А китаянки делают наоборот — скругляют угол внешнего века, чтобы глаза казались большими и по-детски невинными. Также китаянки не считают, что высокие скулы — это красиво, и избавляются от любых углов: с помощью скульптора они скругляют форму лица. Некоторые даже удаляют части костей скул и нижней челюсти, чтобы иметь плавный овал лица. Еще красивыми считаются «лежащие шелкопряды» — это «валики» под глазами. Не путать с «мешками».

Актрисам 30+ достаются «возрастные» роли

Многие слышали, что в Китае белая кожа и большие глаза у девушек считаются признаком красоты. Потому что это ассоциируется с европейской внешностью. Но в этом лишь часть правды. Если посмотреть на популярных китайских актрис, то внешне они скорее похожи на подростков: у них кукольное личико и нет морщин. В Китае красавицам не то чтобы стареть, а будто взрослеть нежелательно. Очень сложно найти сериал в Поднебесной, где главной героине больше 30 лет. У актрис остается 2 варианта: смириться и не мечтать о топовых ролях или использовать ботокс и другие ухищрения, чтобы выглядеть совсем юной девушкой. Но последние, как правило, получают тонны насмешек от зрителей. Но это еще не все. В сериалах женщинам 30+ дают роли 60-летних героинь. В коллаже выше — кадры из сериала «Нирвана в огне», где актриса, сыгравшая мать, была старше своего экранного сына на 6 лет.

Местные жители используют витиеватые фразеологизмы

В культуре каждой страны есть свои фразеологизмы, и Китай не исключение. Причем там в ходу выражения, смысл которых невозможно понять в дословном переводе. Например, если женщина говорит, что мужчина отпустил ей голубя, это значит, что она уже накрасилась и приоделась, а он взял и отменил свидание. То есть продинамил ее. В широком смысле так говорят о тех, кто не приходит на встречи. Дело в том, что раньше люди общались с помощью голубиной почты, а однажды один человек отправил другу птицу без письма. Отсюда и пошло это выражение.

Куриные лапки считаются полезным деликатесом

В Китае есть снеки, которые европейцам покажутся странными. Например, куриные лапы, которыми в других странах обычно кормят домашних животных. А в Поднебесной их продают в магазинах, на рынках и пляжах, даже подают в хороших ресторанах.

Считается, что в куриных лапах много коллагена, поэтому они полезны, особенно женщинам. Люди, которые их пробовали, говорят, что вкус даже ничего, все зависит от соуса.

Китайцы верят в гороскопы

Некоторые местные жители настолько верят в астрологию, что выясняют знак зодиака человека, которого собираются нанять на работу. А в приложениях для знакомств пользователи указывают знак зодиака наравне с возрастом, зарплатой, фотографией машины и дома.

В критические дни нельзя есть мороженое

В Поднебесной многие до сих пор придерживаются бытовых правил, основанных на советах традиционной китайской медицины. Так, широко распространено мнение, что употребление мороженого и холодных напитков во время месячных вызывает или усугубляет менструальные боли. В «эти» дни китаянки пьют горячую воду, чай, бульон и едят только теплые блюда.

Чайную церемонию устраивают даже на свадьбе

Чайная церемония — важная часть китайской свадьбы. Жених и невеста становятся на колени перед родителями и передают им чашку с фразой: «Пожалуйста, выпейте чаю». После того как каждый родитель сделает глоток чая, молодоженам предложат красный конверт с деньгами. Это означает, что пару благословили и приняли. Сначала уважение выражают стороне жениха. После родителей молодые должны подать чай бабушке и дедушке, старшим дядям и тетям, младшим дядям и тетям, а затем их старшим женатым братьям и сестрам. Тот же порядок для стороны невесты.

Мужчинам необходимо следить за собой

Мужчины в больших городах испытывают социальное давление в плане внешности: нужно выглядеть молодо, потому что это символ успешности. Так что все больше китайцев пользуются косметикой для лица. Косметика стала признаком утонченности и профессионализма. Также 73 % китайских мужчин заявили, что следят за своей внешностью, чтобы нравиться женщинам. Актера Чжан Чжэханя (на фото выше) так и вообще в шутку прозвали «масочным маньяком», потому что он фанат тканевых масок для лица. Во время съемок парень делает по 2 маски в день, а в месяц у него уходит 12 коробок этих бьюти-средств.

Дарят на свадьбу палочки для еды

Если молодоженам хотят пожелать скорейшего пополнения в семействе, на свадьбу им дарят палочки для еды. А все потому, что первая часть слова «палочки» kuàizi («куайцзы») созвучна со словом «быстро», вторая — со словом «ребенок».

О каких особенностях жизни в Китае вы не знали, что оказалось в новинку?