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9 секретов красоты Пенелопы Крус, которая выступает против пластических операций и выбирает стареть естественно

Культура
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В апреле 2023 года знойной испанской красотке Пенелопе Крус исполнилось 49 лет. Актриса по-прежнему может похвастаться гладкой и сияющей кожей, густыми волосами и точеной фигурой. При взгляде на звезду невольно хочется услышать пару советов о том, что помогает ей так шикарно выглядеть. Мы нашли ответ на этот вопрос, и все оказалось гораздо проще, чем можно было подумать.

Крус осознала важность ухода за собой еще в детстве

9 секретов красоты Пенелопы Крус, которая выступает против пластических операций и выбирает стареть естественно

Семья актрисы владела собственным салоном красоты в Испании, поэтому можно с уверенностью сказать, что она набиралась знаний об уходе за волосами и кожей всю свою жизнь. «Я замечала, какими женщины заходили и какими уходили из салона, — вспоминает Пенелопа. — Благодаря обновленной прическе, маникюру и макияжу они выпрямлялись, держались увереннее и испытывали гордость. Это очень вдохновляет».

Говоря о собственной уверенности в себе, она отмечает, что ей помогли занятия балетом. До того как стать актрисой, Крус была профессиональной балериной.

Энергичность и стройность ей помогает сохранять бикрам-йога

9 секретов красоты Пенелопы Крус, которая выступает против пластических операций и выбирает стареть естественно

«Я занимаюсь бикрам-йогой, и она полностью преобразила мое тело, — поделилась как-то Пенелопа. — Во время занятия ты вся в поту, притом длится оно целых 90 минут. Но после первого часа становится гораздо проще. Раньше я была вялой, а теперь мой уровень энергии зашкаливает. Это похоже на волшебство. Но для того, чтобы оно случилось, нужно приложить усилия».

Помимо спорта и качественного сна, Крус также практикует трансцендентальную медитацию. Это техника релаксации, во время которой произносится мантра. «Я практикую уже в течение многих лет, с 20-летнего возраста, и это действительно помогает».

Актриса окончательно и бесповоротно избавилась от вредных привычек

9 секретов красоты Пенелопы Крус, которая выступает против пластических операций и выбирает стареть естественно

Она поняла, что красота начинается с заботы о себе изнутри, когда увидела, как изменилось качество ее кожи после кратковременного отказа от вредных привычек. После этого актрисе больше не хотелось ставить эксперименты над своим организмом и она сосредоточилась на правильном питании и употреблении большого количества воды.

Пенелопа придерживается здорового питания и старается не употреблять молочные продукты и сахар

9 секретов красоты Пенелопы Крус, которая выступает против пластических операций и выбирает стареть естественно

«На завтрак я обычно ем яйца, фрукты, домашние хлопья или тосты, иногда пью сок сельдерея. Также я принимаю натуральные добавки и пью органические протеиновые коктейли. Еще люблю органический кофе (арабика) с миндальным молоком, но не больше 2 кружек в день».

На вопрос о том, что обычно хранится в ее холодильнике, Крус отвечает: «Много фруктов и овощей, а также вдоволь мяса и рыбы. В шкафчиках мы храним киноа, макароны, коричневый рис, кокосовый сахар, стевию и шоколад. Я просто люблю здоровую пищу и не придерживаюсь какой-то определенной диеты». При этом она все же избегает употребления молочных продуктов и сладостей.

Она буквально одержима уходом за волосами

9 секретов красоты Пенелопы Крус, которая выступает против пластических операций и выбирает стареть естественно
ABACA/Abaca/East News, ABACA/Abaca/East News

«Я почти все делаю сама. Я буквально выросла в салоне, где постоянно находилась рядом с мамой, поэтому знаю несколько хитростей, как сохранить здоровье волос. Я сама умею стричь, красить и сушить волосы. Однажды я даже сама сделала прическу и макияж Сальме Хайек прямо перед премьерой. Причем в доме пропало электричество, и мне пришлось делать это при свечах!»

Сейчас актриса в основном выходит в свет без сложных причесок, с естественными локонами, а вот однажды в детстве она решилась на безумный эксперимент. «Когда мне было 13 лет, я попросила маму сделать мне завивку, потому что, как и многие другие, фанатела от Джулии Робертс», — поделилась Пенелопа.

Макияж Крус отличается простотой и изысканностью

9 секретов красоты Пенелопы Крус, которая выступает против пластических операций и выбирает стареть естественно

Актриса придает большое значение увлажнению кожи, поэтому использует тканевые маски, увлажняющие кремы и гели. Самое большое значение в макияже она придает бровям и ресницам: первые актриса подстригает и всегда щедро прокрашивает, чтобы они выглядели как можно гуще, а вторые покрывает тушью, чтобы удлинить.

Что касается вечернего макияжа, Крус старается соблюдать правильный баланс между макияжем глаз и губ. Так, если она обильно красит веки, то скорее оставит губы в естественном виде. Либо же, наоборот, подкрасит губы красной помадой, но сделает легкий макияж глаз.

Она любит делать массаж тела сухой щеткой

9 секретов красоты Пенелопы Крус, которая выступает против пластических операций и выбирает стареть естественно

Актриса призналась, что время от времени делает массаж тела сухой щеткой. Это механическое воздействие отлично подходит для отшелушивания кожи и очистки пор и считается даже более мягкой процедурой, чем классическое скрабирование. Благодаря усилению кровообращения происходит вывод токсинов, кроме того, эта процедура улучшает самочувствие и дает заряд бодрости.

Максимально красивой актриса чувствует себя в состоянии безмятежности

9 секретов красоты Пенелопы Крус, которая выступает против пластических операций и выбирает стареть естественно

«Когда я спокойна и расслаблена, во мне расцветает благодарность за все, что у меня есть. Вот это момент истинной красоты. В таком состоянии прическа и макияж не имеют ни малейшего значения».

Вечерняя рутина Крус тоже тесно связана с релаксацией и благодарностью. Последнее, что она делает перед тем, как выключить свет, — это чтение и размышление о прошедшем дне, о том, за что она может сказать спасибо прошедшему дню.

Пенелопа не приемлет навязанные стандарты красоты и не беспокоится о старости

9 секретов красоты Пенелопы Крус, которая выступает против пластических операций и выбирает стареть естественно
© Allstar Picture Library Ltd / Alamy Stock Photo, Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News

Актриса относится к старости философски, рассматривая ее как неотъемлемую часть жизни, поэтому категорически против пластических операций. Более того, Пенелопа считает, что средства массовой информации не должны давить на актрис вопросами о возрасте: «Когда меня спрашивают о старости, я думаю: „Какого черта?“ Почему женщин достают такими вопросами? Это безумие!» О себе Крус говорит так: «Я не боюсь старости. Перемены — это хорошо».

Примерно так же знаменитость размышляет и о красоте в целом: «Это очень сложная вещь, которую нельзя загнать в рамки. Обществу давно стоит отказаться от понятия стандартов красоты».

Близкая подруга Пенелопы актриса Сальма Хайек тоже никогда не стремилась искусственно остановить время. Секреты, которые позволяют ей поддерживать цветущий внешний вид в 56 лет, на удивление просты, и им может следовать любая женщина.

Фото на превью Allstar Picture Library Ltd / Alamy Stock Photo, Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News
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AdMe/Культура/9 секретов красоты Пенелопы Крус, которая выступает против пластических операций и выбирает стареть естественно
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