9 секретов красоты Пенелопы Крус, которая выступает против пластических операций и выбирает стареть естественно

В апреле 2023 года знойной испанской красотке Пенелопе Крус исполнилось 49 лет. Актриса по-прежнему может похвастаться гладкой и сияющей кожей, густыми волосами и точеной фигурой. При взгляде на звезду невольно хочется услышать пару советов о том, что помогает ей так шикарно выглядеть. Мы нашли ответ на этот вопрос, и все оказалось гораздо проще, чем можно было подумать.

Крус осознала важность ухода за собой еще в детстве

Семья актрисы владела собственным салоном красоты в Испании, поэтому можно с уверенностью сказать, что она набиралась знаний об уходе за волосами и кожей всю свою жизнь. «Я замечала, какими женщины заходили и какими уходили из салона, — вспоминает Пенелопа. — Благодаря обновленной прическе, маникюру и макияжу они выпрямлялись, держались увереннее и испытывали гордость. Это очень вдохновляет». Говоря о собственной уверенности в себе, она отмечает, что ей помогли занятия балетом. До того как стать актрисой, Крус была профессиональной балериной.

Энергичность и стройность ей помогает сохранять бикрам-йога

«Я занимаюсь бикрам-йогой, и она полностью преобразила мое тело, — поделилась как-то Пенелопа. — Во время занятия ты вся в поту, притом длится оно целых 90 минут. Но после первого часа становится гораздо проще. Раньше я была вялой, а теперь мой уровень энергии зашкаливает. Это похоже на волшебство. Но для того, чтобы оно случилось, нужно приложить усилия». Помимо спорта и качественного сна, Крус также практикует трансцендентальную медитацию. Это техника релаксации, во время которой произносится мантра. «Я практикую уже в течение многих лет, с 20-летнего возраста, и это действительно помогает».

Актриса окончательно и бесповоротно избавилась от вредных привычек

Она поняла, что красота начинается с заботы о себе изнутри, когда увидела, как изменилось качество ее кожи после кратковременного отказа от вредных привычек. После этого актрисе больше не хотелось ставить эксперименты над своим организмом и она сосредоточилась на правильном питании и употреблении большого количества воды.

Пенелопа придерживается здорового питания и старается не употреблять молочные продукты и сахар

«На завтрак я обычно ем яйца, фрукты, домашние хлопья или тосты, иногда пью сок сельдерея. Также я принимаю натуральные добавки и пью органические протеиновые коктейли. Еще люблю органический кофе (арабика) с миндальным молоком, но не больше 2 кружек в день». На вопрос о том, что обычно хранится в ее холодильнике, Крус отвечает: «Много фруктов и овощей, а также вдоволь мяса и рыбы. В шкафчиках мы храним киноа, макароны, коричневый рис, кокосовый сахар, стевию и шоколад. Я просто люблю здоровую пищу и не придерживаюсь какой-то определенной диеты». При этом она все же избегает употребления молочных продуктов и сладостей.

Она буквально одержима уходом за волосами

ABACA/Abaca/East News , ABACA/Abaca/East News

«Я почти все делаю сама. Я буквально выросла в салоне, где постоянно находилась рядом с мамой, поэтому знаю несколько хитростей, как сохранить здоровье волос. Я сама умею стричь, красить и сушить волосы. Однажды я даже сама сделала прическу и макияж Сальме Хайек прямо перед премьерой. Причем в доме пропало электричество, и мне пришлось делать это при свечах!» Сейчас актриса в основном выходит в свет без сложных причесок, с естественными локонами, а вот однажды в детстве она решилась на безумный эксперимент. «Когда мне было 13 лет, я попросила маму сделать мне завивку, потому что, как и многие другие, фанатела от Джулии Робертс», — поделилась Пенелопа.

Макияж Крус отличается простотой и изысканностью

Актриса придает большое значение увлажнению кожи, поэтому использует тканевые маски, увлажняющие кремы и гели. Самое большое значение в макияже она придает бровям и ресницам: первые актриса подстригает и всегда щедро прокрашивает, чтобы они выглядели как можно гуще, а вторые покрывает тушью, чтобы удлинить. Что касается вечернего макияжа, Крус старается соблюдать правильный баланс между макияжем глаз и губ. Так, если она обильно красит веки, то скорее оставит губы в естественном виде. Либо же, наоборот, подкрасит губы красной помадой, но сделает легкий макияж глаз.

Она любит делать массаж тела сухой щеткой

Актриса призналась, что время от времени делает массаж тела сухой щеткой. Это механическое воздействие отлично подходит для отшелушивания кожи и очистки пор и считается даже более мягкой процедурой, чем классическое скрабирование. Благодаря усилению кровообращения происходит вывод токсинов, кроме того, эта процедура улучшает самочувствие и дает заряд бодрости.

Максимально красивой актриса чувствует себя в состоянии безмятежности

«Когда я спокойна и расслаблена, во мне расцветает благодарность за все, что у меня есть. Вот это момент истинной красоты. В таком состоянии прическа и макияж не имеют ни малейшего значения». Вечерняя рутина Крус тоже тесно связана с релаксацией и благодарностью. Последнее, что она делает перед тем, как выключить свет, — это чтение и размышление о прошедшем дне, о том, за что она может сказать спасибо прошедшему дню.

Пенелопа не приемлет навязанные стандарты красоты и не беспокоится о старости

© Allstar Picture Library Ltd / Alamy Stock Photo , Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News

Актриса относится к старости философски, рассматривая ее как неотъемлемую часть жизни, поэтому категорически против пластических операций. Более того, Пенелопа считает, что средства массовой информации не должны давить на актрис вопросами о возрасте: «Когда меня спрашивают о старости, я думаю: „Какого черта?“ Почему женщин достают такими вопросами? Это безумие!» О себе Крус говорит так: «Я не боюсь старости. Перемены — это хорошо». Примерно так же знаменитость размышляет и о красоте в целом: «Это очень сложная вещь, которую нельзя загнать в рамки. Обществу давно стоит отказаться от понятия стандартов красоты».