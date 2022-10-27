История отношений Ирины Шейк и Брэдли Купера, которые не могут жить друг без друга даже после официального расставания

В конце августа 2022 года супермодель Ирина Шейк выложила в соцсетях милое совместное фото с актером Брэдли Купером, хотя официально они расстались еще в 2019 году. Свежий снимок, на котором знаменитости выглядят жизнерадостными и счастливыми, породил слухи, что пара может воссоединиться. Это также подтверждает источник, близкий к семье. Мы решили узнать подробности отношений Ирины и Брэдли, чья любовь после расставания, кажется, стала только крепче.

О романтических отношениях Брэдли Купера и Ирины Шейк стало известно в апреле 2015 года. Тогда их вместе заметили на бродвейском мюзикле «Волшебная страна», а затем еще на нескольких свиданиях в Нью-Йорке, где они сладко целовались, хихикали и прижимались друг к другу. Хотя всего за месяц до этого актер после двух лет отношений расстался со своей девушкой — моделью Сьюки Уотерхаус. А Ирина Шейк в январе того же года распрощалась с футболистом Криштиану Роналду, с которым встречалась 5 лет.

John Shearer / Invision / AP / East News , Philippe Perusseau / East News

Брэдли и Ирина никак не комментировали свои отношения. И в то же время особо не скрывали, что между ними что-то есть, периодически появляясь на публике. Так, в марте 2016 года, в преддверии годовщины начала отношений, актер и модель впервые пришли на мероприятие в качестве пары. Знаменитости посетили вечеринку L’Oréal Red Obsession в Париже, где фотографы запечатлели их поцелуи.

Купер и Шейк продолжали проводить время вместе, не давая никаких комментариев репортерам. А в ноябре 2016 года вдруг стало известно, что они ждут ребенка. Это выяснилось прямо во время показа мод Victoria’s Secret в Париже, где Ирина дебютировала с животиком. Шейк была одета в темно-бордовый кружевной бюстгальтер, а ее живот был прикрыт накидкой из бисера. До этого момента новость о беременности пара держала в секрете.

Marechal Aurore / ABACA / East News

В декабре Ирину Шейк заметили с массивным изумрудом на безымянном пальце, что спровоцировало слухи о помолвке. Правда, забегая вперед скажем, что дело до свадьбы так и не дошло. Позднее в одном из интервью Ирина прокомментировала свое отношение к супружеству, заявив, что является фанатом института брака, но не знает, хочет ли замуж. В марте 2017 года Брэдли и Ирина стали родителями девочки, которую назвали Лея де Сьен Шейк Купер. О рождении малышки стало известно только через месяц.

DDNY / Broadimage / Broad Image / East News

Спустя некоторое время Купер, редко обсуждающий свою семью с журналистами, признался: «Думаю, наличие ребенка и семьи — это чудо, о котором я всегда мечтал». Актер добавил, что его собственное воспитание повлияло на то, как он планирует растить свою дочь: «Я просто хочу, чтобы она всегда чувствовала себя любимой». Кстати, как-то в разговоре с журналистами Ирина рассуждала о том, что после рождения ребенка многие окружающие ждут, что она будет соответствовать образу мамы и перестанет носить короткие яркие платья. «Мы живем в современном мире, и если у вас есть ребенок, то это не значит, что нужно носить длинные платья. Один из моих друзей как-то сказал мне: „Ой, ты только что опубликовала такую откровенную фотографию! Ты же теперь мама!“ А я просто ответила ему: „Ну и что!“», — говорила она.

Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Брэдли Купер в беседе с Опрой Уинфри признался, что иногда замечает в дочери сходство со своим отцом Чарльзом, который скончался в 2011 году после борьбы с раком легких. «Наша дочь невероятная. И я довольно часто вижу в ней черты своего отца. Самому не верится, что я сейчас в этом признаюсь, но случалось, что, когда я был с ней в комнате наедине, говорил ей: „Папа?“ Бывают моменты, когда она выглядит совсем как он».

NO CREDIT / Abaca / East News , NO CREDIT / Abaca / East News

Молодые родители после появления ребенка все так же редко показывались вместе на публике, в том числе на светских мероприятиях. Впервые они позировали фотографам только в 2018 году — на красной ковровой дорожке ежегодного благотворительного бала Met Gala.

AFP / East News

В феврале 2019 года Купер, когда принимал награду BAFTA за лучшую оригинальную музыку для фильма «Звезда родилась», похвалил партнершу за терпение: «Больше всего я благодарен Ирине за то, что она терпела всю ту музыку, которую я пытался сочинять в нашем подвале в течение целого года». В этом же месяце Шейк в одном из интервью сказала, что предпочитает держать свой роман в тени. «У меня много друзей, которые публично делятся своей личной жизнью в социальных сетях. Я восхищаюсь этим и считаю, что это здорово, но думаю, что каждый делает свой выбор. Так как моя работа требует моего присутствия в соцсетях, я решила, что показывать там личную жизнь не буду. Она потому и называется личной: это касается только вас и вашей семьи», — заявила супермодель. В соцсетях Ирины действительно нет ни одной совместной фотографии с Брэдли Купером или с их дочерью. Ну кроме того единственного недавнего снимка, который мы показали в начале статьи. Вернемся в февраль 2019-го, когда на церемонии вручения премии «Оскар» Брэдли Купер и Леди Гага произвели фурор, исполнив на сцене трек «Shallow» к фильму «Звезда родилась». Поклонники не могли не заметить «химию» между Купером и Гага. Хотя Ирина Шейк, сидевшая в 1-м ряду, казалось, ни о чем не беспокоилась и после завершения песни аплодировала исполнителям стоя. Но очень быстро Леди Гага опровергла любые слухи о романе с Купером.

Да и сам актер с весны, когда сезон вручения наград в области кинематографа был завершен, стал больше времени уделять семье. Они втроем гуляли по паркам, пляжам и выглядели счастливыми. И вдруг в июне 2019 года инсайдер журнала People сообщил, что знаменитая пара официально распалась после 4 лет отношений и что Купер и Шейк уже мирно обсуждают соглашение об опеке над дочерью. Позже в качестве причины разрыва был назван выбор разных приоритетов: «[Ирина] не собирается жить как знаменитость, она просто хочет защитить свою семью... А Брэдли очень увлечен работой и карьерой». Другой источник рассказал Entertainment Tonight, что именно Шейк поняла, что пришло время положить конец отношениям: «Ирина возлагала большие надежды на совместное с Брэдли будущее и думала, что после рождения ребенка они найдут время пожениться. Но этого так и не произошло. Плюс бесконечные ссоры делали их жизнь невыносимой. Они очень разные люди, и как только поняли, что вместе их держит только ребенок, решили, что пора расстаться».

ABACA / East News , ABACA / East News

После расставания супермодель в одном из интервью объяснила, почему не хочет обсуждать с прессой свои отношения с Купером: «Мои прошлые романы — это то, что принадлежит мне, и это личное. Это просто часть моего внутреннего „я“, которое я не хочу показывать».

Fernando Allende / Broadimage / Broad Image / East News

Несмотря на расставание, Купер и Шейк сохранили дружеские отношения, поселились в паре кварталов друг от друга, чтобы вдвоем принимать активное участие в воспитании дочери. А уже в феврале 2020-го актер и модель вместе посетили афтепати BAFTA Awards. Кстати, в интервью журналу Vogue Шейк рассказала о своей жизни матери-одиночки: «Трудно найти баланс между матерью-одиночкой и работающей женщиной. Поверьте, бывают дни, когда я просыпаюсь и думаю: „Боже мой, я не знаю, что делать! Я разваливаюсь на части“». В том же интервью модель вскользь прокомментировала свои отношения с Купером: «В любых глубоких отношениях люди проявляют свои лучшие и худшие качества: такова природа человека. И 2 хороших человека необязательно могут стать прекрасной парой. Думаю, нам очень повезло просто быть рядом друг с другом».

MARK RALSTON / AFP / East News , MARK RALSTON / AFP / East News

В сентябре 2021 года Ирина Шейк в статье для Highsnobiety рассказала, как Брэдли Купер справляется с отцовством: «Он полноценный папа, а не просто приходящая няня». И добавила, что может подолгу оставлять малышку с отцом, так как полностью доверяет ему: «Лея уехала с ним в отпуск почти на 2 недели, и я ни разу им не позвонила». В ноябре 2021 года папарацци запечатлели Брэдли и Ирину, когда они гуляли, держась за руки. А в конце августа 2022 года Шейк и Купер отправились в отпуск в тропики. Шейк загрузила в соцсети серию фотографий из поездки, в том числе кадры, на которых она позирует рядом со свиньями на пляже, лежит в центре нарисованного на песке сердца, а также стоит рядом с Купером. На снимке оба улыбаются, а Ирина нежно кладет голову на плечо Брэдли. Под своим постом модель поставила только смайлик в виде сердца.

Так что, судя по всему, после 3-летнего охлаждения их любовь запылала еще большим пламенем. Как вы относитесь к этим знаменитостям? Как считаете, подходят они друг другу?

Фото на превью MARK RALSTON / AFP / East News